Новини
Свят »
Испания »
No pasaran: Испания върна в Мароко близо 100 души, опитали да преминат нелегално в страната

10 Август, 2025 20:24, обновена 10 Август, 2025 20:33

Само седем непълнолетни са успели да влязат в северната съседка

No pasaran: Испания върна в Мароко близо 100 души, опитали да преминат нелегално в страната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гражданската гвардия върна в Мароко близо 100 души, опитали се да преминат нелегално в Испания. Само седем непълнолетни мигранти са успели да влязат в страната, предаде БНР.

Около 100 мигранти са се опитали да преплуват до испанския анклав Сеута в Северна Африка рано в събота сутринта. Много от тях са били спрени от мароканския флот преди да достигнат испанските води.

Гражданската гвардия на Испания и мароканските агенти са се опитали да стигнат до тях в една от нощите с най-висок миграционен натиск.

Мъглата, която покрива брега по това време на годината, се превръща в ключов фактор, правейки един и без това безразсъден маршрут още по-опасен.

Само седем деца са успели да стигнат на испанска територия и са настанени във временни центрове в Сеута.

Мароканските медии съобщават, че в социалните мрежи и в чат канали постоянно има призиви, които насърчават местните младежи да преминат в Испания.

Двата испански анклава на средиземноморското крайбрежие на Мароко - Сеута и Мелиля, споделят единствени сухопътни граници на Европейския съюз с Африка.

И двете територии периодично стават обект на вълни от опити за преминаване на мигранти, които се опитват да стигнат до Европа.


Испания
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    7 3 Отговор
    Ако ги връща живи ще има проблеми .Върнете ги както Русия връща нацистите на любителя на белият прах и всичко ще е хорошо

    20:41 10.08.2025

  • 2 Граничар

    7 6 Отговор
    По времето на д-р.Т Живков съм награждаван десетки пъти за унищожаването на нарушителите на браздата

    Коментиран от #3

    20:45 10.08.2025

  • 3 сега е време

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Граничар":

    за твоето унищожение за компенсация

    21:12 10.08.2025

  • 4 Ел Греко

    4 1 Отговор
    Взе да им идва акъла на шпаньолците.

    21:18 10.08.2025

  • 5 Джо

    1 0 Отговор
    Пишете глупости.Анклавите Сеута и Мелила са на брефа на Африка и там 100на ден е когато не са работили.От там минава огромен поток от стоки и хора...Просто тия 100 не са били мароканци или са били вече репатрирани...

    21:22 10.08.2025

  • 6 800 години марокански робство

    2 0 Отговор
    Испанците не могат да дишат техните поробители, а нахалния мароканец не преде в Испания, защото ще поеме много шутове и крошета. Те много добре знаят това.

    21:43 10.08.2025

  • 7 Нищо не се тазбира

    1 0 Отговор
    И как са плували към Сеута като това е испански град, но е в Мароко? Т.е. няма как да плуваш примерно от Сливен до Бургас или Аксаково до Варна. Влезнали са в морето и са драпали близо до бреговете да влезнат в Сеута? Това е единственото обяснение.

    21:43 10.08.2025

  • 8 Мдаааа

    0 0 Отговор
    ТЕ МИЛИОН МИНАХА . НИЩО НЕ ПИШЕТЕ . ЗА СТО ПРИМАТА ГОЛЯМА НОВИНА

    21:46 10.08.2025

