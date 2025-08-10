No pasaran: Испания върна в Мароко близо 100 души, опитали да преминат нелегално в страната

Гражданската гвардия върна в Мароко близо 100 души, опитали се да преминат нелегално в Испания. Само седем непълнолетни мигранти са успели да влязат в страната, предаде БНР.

Около 100 мигранти са се опитали да преплуват до испанския анклав Сеута в Северна Африка рано в събота сутринта. Много от тях са били спрени от мароканския флот преди да достигнат испанските води.



Гражданската гвардия на Испания и мароканските агенти са се опитали да стигнат до тях в една от нощите с най-висок миграционен натиск.



Мъглата, която покрива брега по това време на годината, се превръща в ключов фактор, правейки един и без това безразсъден маршрут още по-опасен.



Само седем деца са успели да стигнат на испанска територия и са настанени във временни центрове в Сеута.



Мароканските медии съобщават, че в социалните мрежи и в чат канали постоянно има призиви, които насърчават местните младежи да преминат в Испания.



Двата испански анклава на средиземноморското крайбрежие на Мароко - Сеута и Мелиля, споделят единствени сухопътни граници на Европейския съюз с Африка.



И двете територии периодично стават обект на вълни от опити за преминаване на мигранти, които се опитват да стигнат до Европа.