Доналд Тръмп: Ще разговарям с Владимир Путин в Аляска и ще му кажа, че трябва да сложи край на тази война

Американският президент Доналд Тръмп каза, че очаква конструктивен разговор с руския си колега Владимир Путин по време на срещата им във връзка с войната в Украйна, насрочена за петък в Аляска, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Американският президент допълни, че срещата му с руския държавен глава в Аляска ще бъде "проучвателна", пише Ройтерс.
"Ще разговарям с Владимир Путин и ще му заявя: Трябва да сложите край на тази война. Трябва да я прекратите", каза Тръмп пред журналисти. Той отбеляза, че в бъдеще може да има среща, на която да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.
Тръмп добави, че е "разстроен" от отказа на украинския си колега Зеленски да отстъпи територия на Русия като част от споразумение, което ще сложи край на конфликта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роберт ДеНиро жега
Та след като Чайна клекна, Путин остава без гръб.
20:26 11.08.2025
2 БОЛШЕВИК
20:26 11.08.2025
3 Архимандрисандрит Бибиян
20:26 11.08.2025
4 ЩО ЗА НАГЛОСТ СОРОС НЯ
20:26 11.08.2025
5 Охо Бохо
20:26 11.08.2025
6 Вдигай белия флаг
20:27 11.08.2025
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Ядосан трябва да си и да накажеш Zеления наркоман...
20:28 11.08.2025
8 БОЗА
20:28 11.08.2025
9 Последния Софиянец
20:28 11.08.2025
10 Тръмп
20:29 11.08.2025
11 Денацификатор
20:29 11.08.2025
12 Ганя Путинофила
20:29 11.08.2025
13 нннн
20:29 11.08.2025
14 Наивник
Крим без конфликт бе отстъпен на РФ и 8 години след това последва ограничена на фронт от хиляда километра военна три годишна операция. Докато се печели територия чрез агресия ще има агресивна война.
20:29 11.08.2025
16 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Тръмп":Росен Желязков отпуска 1 000 000 000 на Райнметал да строи завод за снаряди в Сопот.
20:31 11.08.2025
17 Ганя Путинофила
20:31 11.08.2025
18 Пожелание
20:33 11.08.2025
19 Русия ще капитулира
20:33 11.08.2025
20 Злобното Джуджи
20:34 11.08.2025
21 Америка сгреши още 1990г
20:35 11.08.2025
22 Наивник
20:36 11.08.2025
23 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "БОЗА":Не Глупостта на Горбачов е неизмерима Тръмп има нужда от пари да закърпи бюджета Септември месец и подкрепа в предстоящата гражданска война Силите са изравнени и ако Путин му помогне щатите може и да прескочат трапа Колкото и да е чудно единственият човек на който може да вярва е Путин
20:36 11.08.2025
24 Шопо
20:37 11.08.2025
25 Швейк
20:38 11.08.2025
26 умвнмвжин
20:38 11.08.2025
27 БОЗА
До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Той и зеленясълия може да оцелее единствено в Русия...и започна да го разбира със страшна сила из тез деня,затова е паникьосан...всички пътища водят,към Москва(а съответно и Китай и БРИКС),за момента... ;-)
20:40 11.08.2025
28 Ами
Тя е по лекарствата ... да му даде нещо за затягане.
Все пак в петък ще се среща с Путин в Русия :)
20:40 11.08.2025
29 Кривоверен алкаш
20:40 11.08.2025
30 Тръмл, ставаш смешен
До коментар #1 от "Роберт ДеНиро жега":Колко пъти казваш едно и също на Путлер и на него не му дреме от казаното!
20:40 11.08.2025
31 Доналд Тръмп
20:40 11.08.2025
32 Наивник
20:40 11.08.2025
33 .......
20:43 11.08.2025
34 Нямаш право
20:43 11.08.2025
35 Нортроп Груман
20:44 11.08.2025
36 12345
20:44 11.08.2025
37 Мишел
Досега си давал оръжие и си бутал Украйна във войната срещу Русия, затова Путин няма да обърне внимание на твоите приказки.
20:45 11.08.2025
38 Точно така
20:45 11.08.2025
39 Град Козлодуй
До коментар #11 от "Денацификатор":Дано се оправи човека!
20:45 11.08.2025
40 Баба Яга
20:45 11.08.2025
41 БгТопИдиот🇧🇬
20:46 11.08.2025
42 Хахахаха
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Да живееш в русия!
20:47 11.08.2025
43 Орколюб
20:47 11.08.2025
44 Райнметал
20:47 11.08.2025
45 Така де
До коментар #30 от "Тръмл, ставаш смешен":Кво да прави човека? Гледа да изкара някоя пара от Путин. А Путин има доста, особено от олигарсите му.
20:49 11.08.2025
46 Прогноза 😁
20:49 11.08.2025
47 Си Ти Гу Туря
До коментар #1 от "Роберт ДеНиро жега":Целия
20:50 11.08.2025
48 Механик
Демек, не чакайте нищо.
Друг е въпросът до колко Путин би се повлиял от Тръмп.
Според мен, никак.
Путин ви каза какви са условията за мир в Украина още преди почти 4 години. Не мисля, че сега той ще ги промени, освен ако добави още условия.
20:51 11.08.2025
49 По точно
До коментар #43 от "Орколюб":По-скоро ще започне да дава оръжие на Путин.
20:51 11.08.2025
50 1000+
20:54 11.08.2025
51 Въпрос
Откъде накъде Украйна ще дава нещо нейно на агресора?
20:55 11.08.2025
52 Европеец
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":И Ника и коментара ти ми харесват..... А бай Дончо е крайно време да представя да се прави на много велик и да се бърка във вътрешните работи на Русия.....
20:55 11.08.2025
53 Дядо Дончо
До коментар #51 от "Въпрос":Оранжевият похотлив блъфьор иска с чужда пита помен да прави!
20:56 11.08.2025
54 Мцлцлцгл
20:57 11.08.2025
56 ПО ВАЖНО Е
20:57 11.08.2025
57 Ндйдкд
До коментар #54 от "Мцлцлцгл":Да не вземе путин д си върне аляска
20:58 11.08.2025
58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #51 от "Въпрос":Половината "нейна" територия е ПОДАРЪК от руските ръководители🤔🤔
Да беше прочел малко история❗
20:59 11.08.2025