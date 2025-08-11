Доналд Тръмп: Ще разговарям с Владимир Путин в Аляска и ще му кажа, че трябва да сложи край на тази война

Американският президент Доналд Тръмп каза, че очаква конструктивен разговор с руския си колега Владимир Путин по време на срещата им във връзка с войната в Украйна, насрочена за петък в Аляска, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Американският президент допълни, че срещата му с руския държавен глава в Аляска ще бъде "проучвателна", пише Ройтерс.

"Ще разговарям с Владимир Путин и ще му заявя: Трябва да сложите край на тази война. Трябва да я прекратите", каза Тръмп пред журналисти. Той отбеляза, че в бъдеще може да има среща, на която да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.

Тръмп добави, че е "разстроен" от отказа на украинския си колега Зеленски да отстъпи територия на Русия като част от споразумение, което ще сложи край на конфликта.