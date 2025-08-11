Новини
Доналд Тръмп: Ще разговарям с Владимир Путин в Аляска и ще му кажа, че трябва да сложи край на тази война
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Ще разговарям с Владимир Путин в Аляска и ще му кажа, че трябва да сложи край на тази война

11 Август, 2025 20:23 940 58

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • аляска-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия

Американският президент допълни, че срещата му с руския държавен глава в Аляска ще бъде проучвателна

Доналд Тръмп: Ще разговарям с Владимир Путин в Аляска и ще му кажа, че трябва да сложи край на тази война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп каза, че очаква конструктивен разговор с руския си колега Владимир Путин по време на срещата им във връзка с войната в Украйна, насрочена за петък в Аляска, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Американският президент допълни, че срещата му с руския държавен глава в Аляска ще бъде "проучвателна", пише Ройтерс.

"Ще разговарям с Владимир Путин и ще му заявя: Трябва да сложите край на тази война. Трябва да я прекратите", каза Тръмп пред журналисти. Той отбеляза, че в бъдеще може да има среща, на която да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.

Тръмп добави, че е "разстроен" от отказа на украинския си колега Зеленски да отстъпи територия на Русия като част от споразумение, което ще сложи край на конфликта.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Роберт ДеНиро жега

    4 15 Отговор
    Дебелака МакДони Тръмпоча пречупи Кси Пингпинг! Търговското споразумение ср бави, защото китайците се пазарят като цигани. Искат да купуват чипове и чипсове на НВидия и АМД без рестрикции. Иначе са много развити технологично рибираши

    Та след като Чайна клекна, Путин остава без гръб.

    Коментиран от #30, #47

    20:26 11.08.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    17 8 Отговор
    Да живее Русия!

    Коментиран от #42, #52

    20:26 11.08.2025

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    3 13 Отговор
    Батю Путйо путилифона каза каде край че има ма нема е скоро!

    20:26 11.08.2025

  • 4 ЩО ЗА НАГЛОСТ СОРОС НЯ

    22 5 Отговор
    И защо като взеха да губят зашадните военно-престъпници, взеха да квичат за.... "мир"?>????

    20:26 11.08.2025

  • 5 Охо Бохо

    8 1 Отговор
    Забелязано в Аляска.

    20:26 11.08.2025

  • 6 Вдигай белия флаг

    13 3 Отговор
    Взеха да губят позорно и се молят и четкат за примирие

    20:27 11.08.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 3 Отговор
    Рижавия бил "разстроен"?!?
    Ядосан трябва да си и да накажеш Zеления наркоман...

    20:28 11.08.2025

  • 8 БОЗА

    9 3 Отговор
    Бай Дончо ще бъде американският горбачов...кой,както иска да го разбира...но,ако успее да бутне неговата си"берлинска стена" ще остане в историята,като оня с лекьосаната тиква... ;-)

    Коментиран от #23

    20:28 11.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    В Аляска Тръмп и Путин ще си делят Европа.

    20:28 11.08.2025

  • 10 Тръмп

    11 3 Отговор
    -Спри войната, че останахме без оръжия ХАХХАА

    Коментиран от #16

    20:29 11.08.2025

  • 11 Денацификатор

    5 8 Отговор
    С огромно задоволство ви информирам, че на фронтовата линия е ликвидиран Денис Подгорни, руски военен, издирван за мародерство и убийство на цивилни украински граждани през 2022-ра година. Тялото е с многобройни прободни рани и контролен изстрел в главата.

    Коментиран от #15, #39

    20:29 11.08.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    4 10 Отговор
    Тръмпе, кажи на путен, че повече от 1 000 000 рушляка са Груз 200!

    20:29 11.08.2025

  • 13 нннн

    3 1 Отговор
    Ако Тръмп си измие ръцете и отиде да играе голф, войната ще свърши.

    20:29 11.08.2025

  • 14 Наивник

    4 5 Отговор
    💲Тръмп добави, че е "разстроен" от отказа на украинския си колега Зеленски да отстъпи територия на Русия като част от споразумение, което ще сложи край на конфликта.💲
    Крим без конфликт бе отстъпен на РФ и 8 години след това последва ограничена на фронт от хиляда километра военна три годишна операция. Докато се печели територия чрез агресия ще има агресивна война.

    20:29 11.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмп":

    Росен Желязков отпуска 1 000 000 000 на Райнметал да строи завод за снаряди в Сопот.

    20:31 11.08.2025

  • 17 Ганя Путинофила

    6 10 Отговор
    Путин на килимчето на американска земя, ще моли милост!

    20:31 11.08.2025

  • 18 Пожелание

    4 5 Отговор
    Бай Дончо, моля без никакви куртоазии с кремълския военнопрестъпник. Дърпай му яко до посиняване ушите, ако се прави на " крутой парен из Бандитский Петербург"!

    20:33 11.08.2025

  • 19 Русия ще капитулира

    6 7 Отговор
    Земи на Русия няма да признават като дават. Украйна ще си върне всички украинските и кримските земи!

    20:33 11.08.2025

  • 20 Злобното Джуджи

    4 6 Отговор
    Каквото и да си кажат последната дума има украинския дрон, нацелил поредния руски алкаш 😁 👍

    20:34 11.08.2025

  • 21 Америка сгреши още 1990г

    5 2 Отговор
    че даде на маскалите салам да не изпукат от глад!

    20:35 11.08.2025

  • 22 Наивник

    0 0 Отговор
    Примирие със статут на временно окупирани територии е някакво решение, щом няма оръжие за защитата на Украйна. Пълна капитулация няма да разпокъса страната и след сепаратизъм би се отделила отново.

    20:36 11.08.2025

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "БОЗА":

    Не Глупостта на Горбачов е неизмерима Тръмп има нужда от пари да закърпи бюджета Септември месец и подкрепа в предстоящата гражданска война Силите са изравнени и ако Путин му помогне щатите може и да прескочат трапа Колкото и да е чудно единственият човек на който може да вярва е Путин

    Коментиран от #27

    20:36 11.08.2025

  • 24 Шопо

    1 0 Отговор
    И Аз ще му кажа !

    20:37 11.08.2025

  • 25 Швейк

    3 1 Отговор
    Ти можеш да му кажеш всичко , ама разбира ли ти свиня от кладенчова вода !

    20:38 11.08.2025

  • 26 умвнмвжин

    2 1 Отговор
    Той щял да му каже....е...докога ще му казва!? Възхищавахме се на американците,ама май са по тъпи и от нас!? Щом си избират тъпоглав Президент! Вече и от Космоса му личи,че е агент на ФСБ! Само американците не могат да го разберат....

    20:38 11.08.2025

  • 27 БОЗА

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Той и зеленясълия може да оцелее единствено в Русия...и започна да го разбира със страшна сила из тез деня,затова е паникьосан...всички пътища водят,към Москва(а съответно и Китай и БРИКС),за момента... ;-)

    20:40 11.08.2025

  • 28 Ами

    4 1 Отговор
    Щом Тръмп е "рзстроен" да звънне на Урслула.
    Тя е по лекарствата ... да му даде нещо за затягане.
    Все пак в петък ще се среща с Путин в Русия :)

    20:40 11.08.2025

  • 29 Кривоверен алкаш

    3 1 Отговор
    Клоун ,ти този проблем го....проучваш повече от половин година,не усещаш как те бъзикз Кремълският Бандит.

    20:40 11.08.2025

  • 30 Тръмл, ставаш смешен

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Роберт ДеНиро жега":

    Колко пъти казваш едно и също на Путлер и на него не му дреме от казаното!

    Коментиран от #45

    20:40 11.08.2025

  • 31 Доналд Тръмп

    4 0 Отговор
    Най-важното е да ми обръщате много внимание като дрънкам глупости. Друго не искам.

    20:40 11.08.2025

  • 32 Наивник

    3 1 Отговор
    Тръмп предлага на Путин (в името на хуманизма) да се реализира московския план минимум - заграбване на територии и международното им признаване.

    20:40 11.08.2025

  • 33 .......

    0 1 Отговор
    тpъмп е орк, като пyтин ☺️

    20:43 11.08.2025

  • 34 Нямаш право

    2 0 Отговор
    нищо да казваш на Путин! Тази война е ваше дело. Хубавото е, че Путин не е кой да е и със спокойствие и мъдрост ще те накара да си покорен както винаги.

    20:43 11.08.2025

  • 35 Нортроп Груман

    0 2 Отговор
    В-2 Спирит. GBU-57 Кремъл.

    20:44 11.08.2025

  • 36 12345

    2 1 Отговор
    "Ще превзема Киев за 3 дни" и "Ще спра войната за 24 часа", влезнали в един бар в Аляска...

    20:44 11.08.2025

  • 37 Мишел

    4 0 Отговор
    Какво стана с ултиматума и с двете ядрени подводници на позиция?
    Досега си давал оръжие и си бутал Украйна във войната срещу Русия, затова Путин няма да обърне внимание на твоите приказки.

    20:45 11.08.2025

  • 38 Точно така

    1 1 Отговор
    Разговаряй и му кажи, а ако си го премести го поеми. На световен лидер ли се правиш краварю

    20:45 11.08.2025

  • 39 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Денацификатор":

    Дано се оправи човека!

    20:45 11.08.2025

  • 40 Баба Яга

    3 1 Отговор
    Дони ще му каже, а Путин ще ум отвърне: след като си изпълни поставените задачи, укра до Лвов.

    20:45 11.08.2025

  • 41 БгТопИдиот🇧🇬

    2 0 Отговор
    Ри жият е деот ще рзигрва поредният цирк пред ИМПЕРАТОРА.

    20:46 11.08.2025

  • 42 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Да живееш в русия!

    20:47 11.08.2025

  • 43 Орколюб

    2 1 Отговор
    Ако Тръмп иска по-бързо приклщчване на войната - да нападне Украйна от запад.

    Коментиран от #49

    20:47 11.08.2025

  • 44 Райнметал

    2 0 Отговор
    ВМЗ-Сопот. - 155 мм.

    20:47 11.08.2025

  • 45 Така де

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тръмл, ставаш смешен":

    Кво да прави човека? Гледа да изкара някоя пара от Путин. А Путин има доста, особено от олигарсите му.

    20:49 11.08.2025

  • 46 Прогноза 😁

    6 3 Отговор
    Едва ли кремълския, бункерен диктатор ще се съобрази с мнението на Тръмп. 🤔

    20:49 11.08.2025

  • 47 Си Ти Гу Туря

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Роберт ДеНиро жега":

    Целия

    20:50 11.08.2025

  • 48 Механик

    1 2 Отговор
    "ще бъде проучвателна"
    Демек, не чакайте нищо.
    Друг е въпросът до колко Путин би се повлиял от Тръмп.
    Според мен, никак.
    Путин ви каза какви са условията за мир в Украина още преди почти 4 години. Не мисля, че сега той ще ги промени, освен ако добави още условия.

    20:51 11.08.2025

  • 49 По точно

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Орколюб":

    По-скоро ще започне да дава оръжие на Путин.

    20:51 11.08.2025

  • 50 1000+

    3 0 Отговор
    Туморът на планетата, с Фтарая Фмире армия, вместо Кийв за три дни, се радва, че Орангото трябва да ги спасява.

    20:54 11.08.2025

  • 51 Въпрос

    6 2 Отговор
    Тръмп защо не върне Аляска на Русия щом съветва Зеленски да даде територия на Раша ?
    Откъде накъде Украйна ще дава нещо нейно на агресора?

    Коментиран от #53, #58

    20:55 11.08.2025

  • 52 Европеец

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    И Ника и коментара ти ми харесват..... А бай Дончо е крайно време да представя да се прави на много велик и да се бърка във вътрешните работи на Русия.....

    20:55 11.08.2025

  • 53 Дядо Дончо

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Въпрос":

    Оранжевият похотлив блъфьор иска с чужда пита помен да прави!

    20:56 11.08.2025

  • 54 Мцлцлцгл

    1 1 Отговор
    Щял да му каже....ще.му пръцне на оноя работа :)

    Коментиран от #55, #57

    20:57 11.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ПО ВАЖНО Е

    1 2 Отговор
    Путин какво ще каже.

    20:57 11.08.2025

  • 57 Ндйдкд

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Мцлцлцгл":

    Да не вземе путин д си върне аляска

    20:58 11.08.2025

  • 58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Въпрос":

    Половината "нейна" територия е ПОДАРЪК от руските ръководители🤔🤔
    Да беше прочел малко история❗

    20:59 11.08.2025