Наводнения погубиха поне седем човека в Северен Пакистан

Най-малко 7 души загинаха вчера в резултат на наводнения в северната част на Пакистан, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на официален пакистански представител.

Агенцията отбелязва, че това е поредната катастрофа, сполетяла региона на Хималаите на фона на нарастващите последици от климатичните промени.

Жертвите са доброволци, които са работили по възстановяването на воден канал в планинска долина в администрираната територия Гилгит-Балтистан в географската област Кашмир, когато придошлите води са ударили района след преливане на ледниково езеро, съобщиха местните спасителни служби.

Според спасителите най-малко още 6 души са били ранени и са откарани в болница.

Наводненията са блокирали и магистралата, свързваща Пакистан със съседен Китай, прекъсвайки достъпа до няколко планински села, съобщиха местните власти.

От края на юни наводненията и честите мусонни дъждове в Пакистан отнеха живота на около 312 души. Миналия месец в същия регион най-малко 20 души, повечето от които туристи, бяха отнесени от наводнения, съобщи говорител на регионалното правителство.

Северният регион на Пакистан, където се намират най-малко 5 планински върха с височина над 8000 метра, е засегнат от зачестили поради климатичните промени бедствия през последните години, включително наводнения и преливане на ледникови езера.