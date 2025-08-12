Новини
Слагат гривни за проследяване на глезените на мигрантите в Гърция с отхвърлени молби за убежище

12 Август, 2025 06:57, обновена 12 Август, 2025 06:02 333 1

  • гърция-
  • мигранти-
  • гривни за просредяване-
  • убежище

Това е част от планираните нови мерки за ускоряване на депортацията

Слагат гривни за проследяване на глезените на мигрантите в Гърция с отхвърлени молби за убежище - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мигрантите в Гърция, чиито молби за убежище бъдат отхвърлени, ще бъдат задължени да носят гривни за проследяване на глезените си като част от планирани нови мерки за ускоряване на депортацията, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА, позовавайки се на източник от гръцкото правителство.

Гръцкият министър на миграцията Танос Плеврис заяви, че мярката ще бъде въведена преди края на годината в рамките на реформи, които целят криминализирането на неспазването на заповедите за депортиране. По думите на Плеврис по-строгите разпоредби, които включват задължителен затвор за неспазване на заповедите за депортиране, ще бъдат внесени в гръцкия парламент още следващия месец заради огромния ръст в броя на пристигащите мигранти от Либия на остров Крит.

Плеврис заяви още, че „електронното наблюдение“ ще бъде прилагано по време на 30-дневния период, предоставен на мигрантите, след като молбите им за убежище бъдат отхвърлени и обжалванията им не бъдат удовлетворени, като добави, че правителството обмисля и бонус за депортиране от 2000 евро за мигрантите, които приемат да бъдат депортирани доброволно.

Твърдите миграционни политики, въведени от консервативното гръцко правителство, включително забраната за молби за убежище за мигранти, пристигащи по море от Северна Африка, предизвикаха критики от Съвета на Европа и различни правозащитни организации, отбелязва Асошиейтед прес.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

Новини по държави:
