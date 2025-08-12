Новини
Свят »
Австрия »
Австрия отчита успех в борбата с нелегалната миграция чрез „Операция Фокс“

Австрия отчита успех в борбата с нелегалната миграция чрез „Операция Фокс“

12 Август, 2025 15:36 622 6

  • австрия-
  • нелегална миграция

Съвместната работа с Унгария води до рязък спад на задържаните мигранти и трафиканти

Австрия отчита успех в борбата с нелегалната миграция чрез „Операция Фокс“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер и федералният полицейски директор Михаел Такач определиха като успешна дейността на „Операция Фокс“, стартирала през декември 2022 г. Инициативата регулира съвместната работа на австрийски и унгарски полицаи в граничната зона на провинция Бургенланд, с цел ограничаване на нелегалната миграция, предава БТА.

Миналата седмица в рамките на операцията са задържани едва 74 нелегални мигранти, значителен спад в сравнение с над 2000 на седмична база преди две години.

Карнер подчерта, че днес много малко мигранти подават молби за убежище в Австрия, която вече е по-скоро транзитна държава, отколкото крайна дестинация. „Целта трябва да бъде нелегалната миграция да бъде сведена до нула“, заяви той.

По думите на министъра, положителна тенденция се наблюдава и при залавянето на трафиканти от 166 арестувани преди две години до едва 12 тази година. Освен това броят на федералните центрове за настаняване е намалял от 34 на осем, което според него представлява „огромно финансово облекчение“.

В заключение Карнер благодари на австрийските и унгарските власти за сътрудничеството и обяви, че „Операция Фокс“ ще продължи по настоящия модел, при необходимост с участието на 40-50 полицаи.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само 12 голям успех и доволни

    2 0 Отговор
    в очакване на шериата


    положителна тенденция се наблюдава и при залавянето на трафиканти от 166 арестувани преди две години до едва 12 тази година

    15:39 12.08.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    2 2 Отговор
    Да, чакаме ги у нас. Пращайте ги. Нали таква беше сделката... гадове.

    15:39 12.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    вижте как пазим границите-четете коментарите , и се замислете

    15:50 12.08.2025

  • 4 Съветският пeHиc аkp0бат

    4 1 Отговор
    пробивът на руските щурмови части в района на Доброполье и във фланга на Родинское е повече от 20 км.Магистралата за Днепропетровск е под руски контрол. ВСУ не знае какво да прави. Да защитава Покровск или да се бие за Доброполье и Родинское.

    15:51 12.08.2025

  • 5 Лудият от портиерната

    1 0 Отговор
    Наздраве

    15:52 12.08.2025

  • 6 Гастербайтер

    2 0 Отговор
    Първият път:
    Легална имиграция в миналото е било заселването на Северна Америка от англосаксонци.

    Вторият път:
    Легална имиграция е било, когато след Втората световна война САЩ легално са привлекли немски учени за разработването на ядрени оръжия.

    15:55 12.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания