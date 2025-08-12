Австрия отчита успех в борбата с нелегалната миграция чрез „Операция Фокс“

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер и федералният полицейски директор Михаел Такач определиха като успешна дейността на „Операция Фокс“, стартирала през декември 2022 г. Инициативата регулира съвместната работа на австрийски и унгарски полицаи в граничната зона на провинция Бургенланд, с цел ограничаване на нелегалната миграция, предава БТА.

Миналата седмица в рамките на операцията са задържани едва 74 нелегални мигранти, значителен спад в сравнение с над 2000 на седмична база преди две години.

Карнер подчерта, че днес много малко мигранти подават молби за убежище в Австрия, която вече е по-скоро транзитна държава, отколкото крайна дестинация. „Целта трябва да бъде нелегалната миграция да бъде сведена до нула“, заяви той.

По думите на министъра, положителна тенденция се наблюдава и при залавянето на трафиканти от 166 арестувани преди две години до едва 12 тази година. Освен това броят на федералните центрове за настаняване е намалял от 34 на осем, което според него представлява „огромно финансово облекчение“.

В заключение Карнер благодари на австрийските и унгарските власти за сътрудничеството и обяви, че „Операция Фокс“ ще продължи по настоящия модел, при необходимост с участието на 40-50 полицаи.