Австрия отчита успех в борбата с нелегалната миграция чрез „Операция Фокс“

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер и федералният полицейски директор Михаел Такач определиха като успешна дейността на „Операция Фокс“, стартирала през декември 2022 г. Инициативата регулира съвместната работа на австрийски и унгарски полицаи в граничната зона на провинция Бургенланд, с цел ограничаване на нелегалната миграция, предава БТА.
Миналата седмица в рамките на операцията са задържани едва 74 нелегални мигранти, значителен спад в сравнение с над 2000 на седмична база преди две години.
Карнер подчерта, че днес много малко мигранти подават молби за убежище в Австрия, която вече е по-скоро транзитна държава, отколкото крайна дестинация. „Целта трябва да бъде нелегалната миграция да бъде сведена до нула“, заяви той.
По думите на министъра, положителна тенденция се наблюдава и при залавянето на трафиканти от 166 арестувани преди две години до едва 12 тази година. Освен това броят на федералните центрове за настаняване е намалял от 34 на осем, което според него представлява „огромно финансово облекчение“.
В заключение Карнер благодари на австрийските и унгарските власти за сътрудничеството и обяви, че „Операция Фокс“ ще продължи по настоящия модел, при необходимост с участието на 40-50 полицаи.
1 само 12 голям успех и доволни
положителна тенденция се наблюдава и при залавянето на трафиканти от 166 арестувани преди две години до едва 12 тази година
15:39 12.08.2025
6 Гастербайтер
Легална имиграция в миналото е било заселването на Северна Америка от англосаксонци.
Вторият път:
Легална имиграция е било, когато след Втората световна война САЩ легално са привлекли немски учени за разработването на ядрени оръжия.
15:55 12.08.2025