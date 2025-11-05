Австрийците все по-убедени: задължителната военна служба трябва да остане

Ново представително проучване на Министерството на отбраната на Австрия показва, че 73% от гражданите подкрепят задължителната военна служба. Това е най-високото ниво на одобрение от въвеждането на системата, съобщава обществената медия ОРФ, предава БТА.
За сравнение, на референдума през 2013 г. за запазване на задължителната повинност гласуваха 60% от избирателите. Днес над половината анкетирани – 51% – смятат дори, че военната служба трябва да бъде удължена, обяви министърът на отбраната Клаудия Танер на пресконференция.
Само 10% от гражданите са категорично против задължителната служба, а 14% са „по-скоро против“, уточни Волфганг Принц, ръководител на отдела за стратегически и обществени проучвания в министерството.
Подкрепата за наборната система постоянно расте през последните години. По данни на института „Галъп“, през 2023 г. тя е била 65%, а през 2025 г. – вече 70%. „Настоящите 73% са още едно ясно потвърждение на правилния път, по който върви Австрия от 2013 година“, коментира Танер, като припомни, че решението на тогавашния референдум е било „мъдър избор“.
До края на годината специална военна комисия, назначена от министъра, трябва да изготви предложения за развитието на военната и гражданската служба – алтернатива на наборната, която е по-дълга и може да бъде избрана от донаборниците. Комисията ще разгледа и въпроса дали срокът на военната служба трябва да бъде удължен.
Проучването обаче показва, че готовността за реална военна защита остава по-ниска. Едва около една трета от анкетираните заявяват, че биха защитили Австрия с оръжие при евентуално нападение. Сред мъжете, годни за военна служба, този дял се покачва до 43%.
Министър Танер не смята този резултат за тревожен. По думите ѝ, важното е, че доверие в системата има, а ангажиментът на държавата е да я модернизира и направи по-привлекателна за младите австрийци.
