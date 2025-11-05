Новини
Австрийците все по-убедени: задължителната военна служба трябва да остане

Австрийците все по-убедени: задължителната военна служба трябва да остане

5 Ноември, 2025 09:12 758 21

Проучване на Министерството на отбраната показва рекордна подкрепа от 73% и растящо доверие в армията

Австрийците все по-убедени: задължителната военна служба трябва да остане - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ново представително проучване на Министерството на отбраната на Австрия показва, че 73% от гражданите подкрепят задължителната военна служба. Това е най-високото ниво на одобрение от въвеждането на системата, съобщава обществената медия ОРФ, предава БТА.

За сравнение, на референдума през 2013 г. за запазване на задължителната повинност гласуваха 60% от избирателите. Днес над половината анкетирани – 51% – смятат дори, че военната служба трябва да бъде удължена, обяви министърът на отбраната Клаудия Танер на пресконференция.

Само 10% от гражданите са категорично против задължителната служба, а 14% са „по-скоро против“, уточни Волфганг Принц, ръководител на отдела за стратегически и обществени проучвания в министерството.

Подкрепата за наборната система постоянно расте през последните години. По данни на института „Галъп“, през 2023 г. тя е била 65%, а през 2025 г. – вече 70%. „Настоящите 73% са още едно ясно потвърждение на правилния път, по който върви Австрия от 2013 година“, коментира Танер, като припомни, че решението на тогавашния референдум е било „мъдър избор“.

До края на годината специална военна комисия, назначена от министъра, трябва да изготви предложения за развитието на военната и гражданската служба – алтернатива на наборната, която е по-дълга и може да бъде избрана от донаборниците. Комисията ще разгледа и въпроса дали срокът на военната служба трябва да бъде удължен.

Проучването обаче показва, че готовността за реална военна защита остава по-ниска. Едва около една трета от анкетираните заявяват, че биха защитили Австрия с оръжие при евентуално нападение. Сред мъжете, годни за военна служба, този дял се покачва до 43%.

Министър Танер не смята този резултат за тревожен. По думите ѝ, важното е, че доверие в системата има, а ангажиментът на държавата е да я модернизира и направи по-привлекателна за младите австрийци.


Австрия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Адолф

    3 5 Отговор
    Аз съм австриец.Хайл

    09:13 05.11.2025

  • 2 Антидемокрад

    7 3 Отговор
    Тия платени "демократи" са като тиранията в Северна Корея. Обожават да говорят тъпизми от името на народа.

    Коментиран от #4

    09:13 05.11.2025

  • 3 Пиночет

    5 8 Отговор
    Кога товарим копейките?

    09:14 05.11.2025

  • 4 Ротшилд и Сорос

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Антидемокрад":

    Не е важно кой как гласува, а кой на кого дава грант.

    09:14 05.11.2025

  • 5 АХАХАХА

    8 1 Отговор
    Много западно това... Искат също да умират като в Украйна за Зеленски.

    09:15 05.11.2025

  • 6 Западът е нагла измама

    12 2 Отговор
    Това "проучване" е като нашата инфлация от 2.4%

    Коментиран от #7

    09:15 05.11.2025

  • 7 Тачър

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Западът е нагла измама":

    Измама, неизмама... децата на руския милиционерски "елит" отделят на запад в западни тоалетни, а не в Мухонасранск.

    09:17 05.11.2025

  • 8 Пич

    6 1 Отговор
    Всички някога сме чели много предсказания на различни ясновидци, че Европа ще гори превзета от полумесеца ( обобщавам ) ! Аз лично дотолкова не им вярвах , че буквално се подигравах с това ! Преди години Европа изглеждаше силна и могъща , а онези - някакви средновековни камилари !!! Е , напълно съм подценил казаното !!! Сега войната вътре в Европа става все по вероятна ! Срещу камиларите и туземците !!!

    09:18 05.11.2025

  • 9 си дзън

    2 4 Отговор
    Интересно с кого смята да воюва Австрия? Може би по-ефективно е да изгони всички руснаци
    на нейна територия.

    Коментиран от #13

    09:21 05.11.2025

  • 10 драхт нахт остен

    2 1 Отговор
    Време е за фашизъм

    Никой не го отменял.
    "Само изпълнявахме заповеди!"
    Нюрнберг 1945

    09:22 05.11.2025

  • 11 ООрана държава

    1 2 Отговор
    Гниите в тия казарми по 2 години

    09:24 05.11.2025

  • 12 гай Баньо

    4 2 Отговор
    Путин ги държи на стендбай евро атлантиците , и задължителната военна подготовка ще върнат и още колко тъпотии ще измислят кой знае ...

    09:27 05.11.2025

  • 13 селски ,

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    И такива като теб ще е още по-добре за австрийците !

    09:28 05.11.2025

  • 14 Механик

    2 3 Отговор
    Нали до преди 20 години, точно австрийците и немците ни обясняваха, че сме изостанали понеже имаме наборна армия?!?
    Кво стана? Путин ви намести чакрите ли?
    То добре, ама с меки китки армия не се прави.

    09:32 05.11.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Френдовете с принтера казват:

    Трябва младо пушечно месо.

    Кирчовците по места отговарят.

    Ще го направим.

    09:35 05.11.2025

  • 16 Йосиф Кобзон

    2 3 Отговор
    ВСУ хубаво наместват чакрите на руснаците.

    09:37 05.11.2025

  • 17 Пацифист

    2 2 Отговор
    Абсолютно против наборната служба,против казармата и против армия и оръжия, като цяло. Това никога не бива и не трябва да се допуска, в 21 век да се говори за тава е унизително и долно.

    09:40 05.11.2025

  • 18 нпо агент

    1 0 Отговор
    Срещу кого ще воювате? Или чакате Аншлюс 2..? А инак хубаво да имате армия срещу талибанска сган която напълни Европа..но вече е късно..толкова са много и толкова бързо се размножават.."Народ, който не храни своя армия, скоро ще храни чужда" - Наполеон Бонапарт...Каква измет трябва да бъдеш да се надяваш ..някой да дойде и да те защити..и дори нямаш армия..а жалки остатъци от миналото..Това касае много държави...които се намират под чужда окупация..НО го наричат по друг начин..съюзническа войска..

    09:40 05.11.2025

  • 19 Ха Ха

    3 0 Отговор
    Удължена Военна Служба и масово въоръжаване е резултатът от демонкратичния Нов Световен Атлантически Ред - и това 36 години след края на 1-та Студена война. Нещастен Атлантически Милитаристичен Глобалистичен Неоколониален Олигархичен Капитализъм ни води към 3-та ядрена СВ и края

    09:41 05.11.2025

  • 20 Нали знаете

    2 0 Отговор
    Че Австрия не е в НАТО?

    09:45 05.11.2025

  • 21 Върнете казармата

    0 0 Отговор
    Иначе само гаменчета!

    09:48 05.11.2025

Новини по държави:
