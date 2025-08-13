Новини
Свят »
Ливан »
Президентът на Ливан: „Само армията може да защитава страната, не Хизбула“

Президентът на Ливан: „Само армията може да защитава страната, не Хизбула“

13 Август, 2025 15:49, обновена 13 Август, 2025 15:56 711 5

  • ливан-
  • президент-
  • армия-
  • хизбула

Жозеф Аун призова за прекратяване на чуждестранната намеса и подчерта, че сътрудничеството с Иран е възможно само при спазване на националния суверенитет.

Президентът на Ливан: „Само армията може да защитава страната, не Хизбула“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На никоя група в Ливан не е позволено да носи оръжие или да разчита на чуждестранна подкрепа, заяви президентът Жозеф Аун пред високопоставен ирански представител в сряда. Изявлението дойде дни след като кабинетът одобри целите на подкрепената от САЩ пътна карта за разоръжаване на свързаната с Иран групировка „Хизбула“, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По време на среща в Бейрут с Али Лариджани, секретар на най-висшата служба за сигурност на Иран, Аун предупреди срещу чуждестранна намеса във вътрешните дела на Ливан. Той подчерта, че страната е отворена за сътрудничество с Иран, но единствено в рамките на националния суверенитет и на базата на взаимно уважение.

„Приятелството, което търсим с Иран, трябва да бъде с всички ливанци, а не само чрез една секта или политически компонент“, заяви президентът, цитиран в официално съобщение от неговия офис.

Аун допълни, че някои неотдавнашни изказвания на ирански представители не са били полезни, и потвърди, че единствено армията, а не „Хизбула“, има право да защитава Ливан.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    кой беше тоя Иран бе????аааа.дет го смляха за няколко часа ли?

    15:57 13.08.2025

  • 2 Без име

    2 2 Отговор
    А добро утро!Хизбулла си е една незаконна военна организация,да не казвам друго!

    Коментиран от #5

    16:04 13.08.2025

  • 3 Ама вие

    0 2 Отговор
    и армия ли имате?

    16:10 13.08.2025

  • 4 Коста

    2 1 Отговор
    Само американската и израелската армии могат да носят оръжия.

    16:16 13.08.2025

  • 5 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Вие Закона ли сте че го твърдите?

    16:17 13.08.2025