Президентът на Ливан: „Само армията може да защитава страната, не Хизбула“

На никоя група в Ливан не е позволено да носи оръжие или да разчита на чуждестранна подкрепа, заяви президентът Жозеф Аун пред високопоставен ирански представител в сряда. Изявлението дойде дни след като кабинетът одобри целите на подкрепената от САЩ пътна карта за разоръжаване на свързаната с Иран групировка „Хизбула“, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По време на среща в Бейрут с Али Лариджани, секретар на най-висшата служба за сигурност на Иран, Аун предупреди срещу чуждестранна намеса във вътрешните дела на Ливан. Той подчерта, че страната е отворена за сътрудничество с Иран, но единствено в рамките на националния суверенитет и на базата на взаимно уважение.

„Приятелството, което търсим с Иран, трябва да бъде с всички ливанци, а не само чрез една секта или политически компонент“, заяви президентът, цитиран в официално съобщение от неговия офис.

Аун допълни, че някои неотдавнашни изказвания на ирански представители не са били полезни, и потвърди, че единствено армията, а не „Хизбула“, има право да защитава Ливан.