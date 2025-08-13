Новини
Свят »
Австрия »
Австрия засилва мерките срещу нелегалната миграция

13 Август, 2025 22:33 633 8

  • австрия-
  • миграция-
  • нелегална миграция

Над 6500 души са напуснали страната за полугодието

Австрия засилва мерките срещу нелегалната миграция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През първата половина на 2025 г. депортациите от Австрия са се стабилизирали на нивата от предходната година, съобщи министърът на вътрешните работи Герхард Карнер, цитиран от Австрийското радио и телевизия. За шест месеца страната са напуснали 6554 души, като близо половината от тях 3366 души са го направили доброволно, предава БТА.

„Тридесет и пет души трябва да напускат Австрия всеки ден, това е много добър и приличен баланс“, коментира Карнер на пресконференция. Той подчерта, че борбата срещу трафикантите остава ключов приоритет.

По думите му, темата за депортациите често се обсъжда през призмата на единични случаи, докато реално става дума за ежедневна работа на властите. Принудително са били върнати 3188 души, като около половината от тях са осъждани престъпници. Най-голямата група сред депортираните са граждани на Словакия, следвани от Турция, Унгария, Сирия и Румъния.

Относно Сирия Карнер заяви, че подкрепя доброволното напускане, но е готов да прибегне и до принудително връщане при отрицателни решения за убежище. Около 500 души вече са се завърнали по собствено желание, като най-много през юли.

Вчера Европейският съд по правата на човека временно блокира планираното депортиране на сириец от Австрия. Въпреки това Карнер увери, че ще продължи тази политика. Директорът на Федералната служба за чужденци и убежище Гернот Майер подкрепи министъра, уточнявайки, че Сирия не е „безопасна страна на произход“, но това не прави депортациите невъзможни.

Според Майер причината много сирийци да получат убежище (мобилизацията в армията на Асад) вече е отпаднала след смяната на властта през декември, като в момента в страната няма принудителна военна мобилизация.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Австрия поиска

    3 4 Отговор
    в НАТО!

    Коментиран от #2

    22:38 13.08.2025

  • 2 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "И Австрия поиска":

    След Дъжд Качулка - Русофилите казаха че НАТО си разпада.

    Коментиран от #3, #8

    22:55 13.08.2025

  • 3 Коня с оня

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Какво става с Ибрикс

    Коментиран от #6

    22:55 13.08.2025

  • 4 Хан Сулю

    1 0 Отговор
    Империята се разсъни след удара.😱

    22:57 13.08.2025

  • 5 Засилва и ги изпраща

    5 0 Отговор
    Да се търкалят по нашите паркове. Само така. Те нашите депутати живеят с децата си в чужбина, на тях не им дреме какво се случва в България. Направете списък с наследниците на активните и пенсионираните политици в кои държави живеят.

    23:02 13.08.2025

  • 6 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Коня с оня":

    Не разбирам въпроса ти щото явно е отправен към някой който пише с моя Ник и си имате "Приказка".Ама научете се да различавате "КОЙ КОЙ Е" бе ?!

    23:06 13.08.2025

  • 7 УдоМача

    1 0 Отговор
    Ай цвай полицай!

    23:09 13.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

