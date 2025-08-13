Австрия засилва мерките срещу нелегалната миграция

През първата половина на 2025 г. депортациите от Австрия са се стабилизирали на нивата от предходната година, съобщи министърът на вътрешните работи Герхард Карнер, цитиран от Австрийското радио и телевизия. За шест месеца страната са напуснали 6554 души, като близо половината от тях 3366 души са го направили доброволно, предава БТА.

„Тридесет и пет души трябва да напускат Австрия всеки ден, това е много добър и приличен баланс“, коментира Карнер на пресконференция. Той подчерта, че борбата срещу трафикантите остава ключов приоритет.

По думите му, темата за депортациите често се обсъжда през призмата на единични случаи, докато реално става дума за ежедневна работа на властите. Принудително са били върнати 3188 души, като около половината от тях са осъждани престъпници. Най-голямата група сред депортираните са граждани на Словакия, следвани от Турция, Унгария, Сирия и Румъния.

Относно Сирия Карнер заяви, че подкрепя доброволното напускане, но е готов да прибегне и до принудително връщане при отрицателни решения за убежище. Около 500 души вече са се завърнали по собствено желание, като най-много през юли.

Вчера Европейският съд по правата на човека временно блокира планираното депортиране на сириец от Австрия. Въпреки това Карнер увери, че ще продължи тази политика. Директорът на Федералната служба за чужденци и убежище Гернот Майер подкрепи министъра, уточнявайки, че Сирия не е „безопасна страна на произход“, но това не прави депортациите невъзможни.

Според Майер причината много сирийци да получат убежище (мобилизацията в армията на Асад) вече е отпаднала след смяната на властта през декември, като в момента в страната няма принудителна военна мобилизация.