Турция ще предостави оръжие, логистика и обучение на сирийската армия

15 Август, 2025 07:16 518 5

Турция и Сирия подписаха военно споразумение

Турция ще предостави оръжие, логистика и обучение на сирийската армия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция ще предостави оръжейни системи и логистични средства на Сирия в рамките на ново споразумение за военно сътрудничество, подписано в сряда. Това съобщи източник от Tурското министерство на отбраната пред „Ройтерс“, като допълни, че Анкара е готова да обучава сирийската армия в използването на оборудването при необходимост, предава News.bg.

Член на НАТО, Турция е сред ключовите чуждестранни съюзници на Сирия след свалянето на президента Башар ал-Асад миналата година. Анкара се е ангажирала да подпомага обучението и преструктурирането на сирийските въоръжени сили, възстановяването на страната и институциите ѝ, както и усилията за запазване на териториалната ѝ цялост.

Като първа стъпка към всеобхватно военно партньорство, по което се водят преговори от месеци, Турция и Сирия подписаха меморандум за разбирателство след срещи между външните и отбранителните министри, както и ръководителите на разузнавателните служби.

„Меморандумът има за цел да координира и планира военното обучение и сътрудничество, да предоставя консултации, информация и обмен на опит, както и да осигурява доставка на военно оборудване, оръжейни системи, логистични материали и свързани услуги,“ уточни представител на Турското министерство на отбраната.

Анкара също така предупреди сирийските кюрдски формирования да не забавят интеграцията си с властите в Дамаск. Миналия месец турски военен източник заяви пред „Ройтерс“, че сирийската армия се нуждае от сериозно преструктуриране заради години на конфликт, посочвайки пропуски в дисциплината, обучението, организацията и модернизацията.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Злобното Джуджи

    6 5 Отговор
    Турция постигна три безусловни победи !!!
    Изгони Русия от Кавказ, от Сирия и от България 👍

    07:20 15.08.2025

  • 2 Гориил

    5 5 Отговор
    За борба с многобройни антитурски формирования в Северна Сирия. В Южна Сирия руската армия осигурява мир и спокойствие.

    07:20 15.08.2025

  • 3 Някой

    2 2 Отговор
    Пропускате новина за врязала се кола в автобус в София. Ще си маркирам сам съобщението.

    Коментиран от #5

    07:30 15.08.2025

  • 4 Загиваща бедна държава Турция!

    1 5 Отговор
    Турция и оръжие, голям смях! Най-бедната страна в Европа да спасява най-бедната държава Сирия!
    Колко стотинки е лирата днес, вчера беше 2 стотинки!

    07:43 15.08.2025

  • 5 Някой

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Имало и делайрирал товарен влак с цистерна в Симеоновград, където имало пожар. И това ще маркирам.

    07:52 15.08.2025

