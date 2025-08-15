Турция ще предостави оръжие, логистика и обучение на сирийската армия

Турция ще предостави оръжейни системи и логистични средства на Сирия в рамките на ново споразумение за военно сътрудничество, подписано в сряда. Това съобщи източник от Tурското министерство на отбраната пред „Ройтерс“, като допълни, че Анкара е готова да обучава сирийската армия в използването на оборудването при необходимост, предава News.bg.
Член на НАТО, Турция е сред ключовите чуждестранни съюзници на Сирия след свалянето на президента Башар ал-Асад миналата година. Анкара се е ангажирала да подпомага обучението и преструктурирането на сирийските въоръжени сили, възстановяването на страната и институциите ѝ, както и усилията за запазване на териториалната ѝ цялост.
Като първа стъпка към всеобхватно военно партньорство, по което се водят преговори от месеци, Турция и Сирия подписаха меморандум за разбирателство след срещи между външните и отбранителните министри, както и ръководителите на разузнавателните служби.
„Меморандумът има за цел да координира и планира военното обучение и сътрудничество, да предоставя консултации, информация и обмен на опит, както и да осигурява доставка на военно оборудване, оръжейни системи, логистични материали и свързани услуги,“ уточни представител на Турското министерство на отбраната.
Анкара също така предупреди сирийските кюрдски формирования да не забавят интеграцията си с властите в Дамаск. Миналия месец турски военен източник заяви пред „Ройтерс“, че сирийската армия се нуждае от сериозно преструктуриране заради години на конфликт, посочвайки пропуски в дисциплината, обучението, организацията и модернизацията.
1 Злобното Джуджи
Изгони Русия от Кавказ, от Сирия и от България 👍
07:20 15.08.2025
2 Гориил
07:20 15.08.2025
3 Някой
Коментиран от #5
07:30 15.08.2025
4 Загиваща бедна държава Турция!
Колко стотинки е лирата днес, вчера беше 2 стотинки!
07:43 15.08.2025
5 Някой
До коментар #3 от "Някой":Имало и делайрирал товарен влак с цистерна в Симеоновград, където имало пожар. И това ще маркирам.
07:52 15.08.2025