Турция ще предостави оръжие, логистика и обучение на сирийската армия

Турция ще предостави оръжейни системи и логистични средства на Сирия в рамките на ново споразумение за военно сътрудничество, подписано в сряда. Това съобщи източник от Tурското министерство на отбраната пред „Ройтерс“, като допълни, че Анкара е готова да обучава сирийската армия в използването на оборудването при необходимост, предава News.bg.

Член на НАТО, Турция е сред ключовите чуждестранни съюзници на Сирия след свалянето на президента Башар ал-Асад миналата година. Анкара се е ангажирала да подпомага обучението и преструктурирането на сирийските въоръжени сили, възстановяването на страната и институциите ѝ, както и усилията за запазване на териториалната ѝ цялост.

Като първа стъпка към всеобхватно военно партньорство, по което се водят преговори от месеци, Турция и Сирия подписаха меморандум за разбирателство след срещи между външните и отбранителните министри, както и ръководителите на разузнавателните служби.

„Меморандумът има за цел да координира и планира военното обучение и сътрудничество, да предоставя консултации, информация и обмен на опит, както и да осигурява доставка на военно оборудване, оръжейни системи, логистични материали и свързани услуги,“ уточни представител на Турското министерство на отбраната.

Анкара също така предупреди сирийските кюрдски формирования да не забавят интеграцията си с властите в Дамаск. Миналия месец турски военен източник заяви пред „Ройтерс“, че сирийската армия се нуждае от сериозно преструктуриране заради години на конфликт, посочвайки пропуски в дисциплината, обучението, организацията и модернизацията.