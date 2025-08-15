Силно земетресение разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 разтърси днес източните брегове на руския полуостров Камчатка, съобщава Германският геофизичен институт, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра. Жителите на руския град Петропавловск-Камчатски са усетили силния трус, съобщава камчатският клон на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС.
По последни данни епицентърът на земетресението е бил на 97 километра от Петропавловск-Камчатски.
Сутринта на 30 юли край бреговете на Камчатка бе регистрирано още по-силно земетресение с магнитуд 8,8, най-мощното в района от 1952 г. На полуострова бе обявено извънредно положение. Трусът бе усетен и в Северно-Курилск и предизвика цунами в Тихия океан. Предупреждения за цунами бяха издадени от властите в Япония, САЩ и Филипините, припомня ТАСС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Злобното Джуджи
Самольота на Путин току-що се разби !!!
Знаех си 😁😁👍
Коментиран от #3, #14
14:58 15.08.2025
2 Скоро
14:58 15.08.2025
3 Азз
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":Помислих ,че коня е пръднал прелитайки от там
Коментиран от #5
14:59 15.08.2025
4 Всеки ден, всеки час
15:02 15.08.2025
5 Той
До коментар #3 от "Азз":направо се изтропа.
15:05 15.08.2025
6 Хехе
15:07 15.08.2025
7 Злобното Джуджи
После Курск, Москва и Pаccия 😁👍
15:08 15.08.2025
8 Някой
15:08 15.08.2025
9 Факти
Коментиран от #11
15:08 15.08.2025
10 ХААРП
15:11 15.08.2025
11 ахтунг
До коментар #9 от "Факти":прикрой очко!
15:13 15.08.2025
12 Няма един земетръс
15:17 15.08.2025
13 сериозен
15:17 15.08.2025
14 Просто е
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":мозъчните ти собствени пръдни правят главосътресение в собствената ти куха кратуна, нищо повече.
Коментиран от #17
15:21 15.08.2025
15 Аре...
15:22 15.08.2025
16 Бай Дън
15:24 15.08.2025
17 Злобното Джуджи
До коментар #14 от "Просто е":Пък на тебе умрела Лошад се е изтропала в кухата ти лейка 😁😁👍
15:27 15.08.2025
18 Атина Палада
Преживявала съм земетресение от 5,4 като епицентъра беше под краката ми дет се казва..
15:28 15.08.2025
19 С лоса Зеленски
15:31 15.08.2025
20 Напалм за орките
15:31 15.08.2025