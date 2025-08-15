Новини
Силно земетресение разтърси Камчатка

15 Август, 2025 14:55 1 266 20

Трусът е усетен в Петропавловск-Камчатски, епицентърът е на 97 км от града; областта още се възстановява след земетресение с магнитуд 8,8

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 6 разтърси днес източните брегове на руския полуостров Камчатка, съобщава Германският геофизичен институт, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра. Жителите на руския град Петропавловск-Камчатски са усетили силния трус, съобщава камчатският клон на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС.

По последни данни епицентърът на земетресението е бил на 97 километра от Петропавловск-Камчатски.

Сутринта на 30 юли край бреговете на Камчатка бе регистрирано още по-силно земетресение с магнитуд 8,8, най-мощното в района от 1952 г. На полуострова бе обявено извънредно положение. Трусът бе усетен и в Северно-Курилск и предизвика цунами в Тихия океан. Предупреждения за цунами бяха издадени от властите в Япония, САЩ и Филипините, припомня ТАСС.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    11 12 Отговор
    Не е заметресение....
    Самольота на Путин току-що се разби !!!
    Знаех си 😁😁👍

    Коментиран от #3, #14

    14:58 15.08.2025

  • 2 Скоро

    11 9 Отговор
    Ще го усетят и в Масква

    14:58 15.08.2025

  • 3 Азз

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Помислих ,че коня е пръднал прелитайки от там

    Коментиран от #5

    14:59 15.08.2025

  • 4 Всеки ден, всеки час

    4 3 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден разтърсва всички медии с приказки за някаква Саяна. Разбрахме за някаква Саяна още преди няколко месеца. Стига си се хвалил по всички медии. И ние се радваме, но не смущаваше хората всеки ден.

    15:02 15.08.2025

  • 5 Той

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Азз":

    направо се изтропа.

    15:05 15.08.2025

  • 6 Хехе

    1 3 Отговор
    Очаква се Путин да не дочака Тръмп

    15:07 15.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    7 5 Отговор
    Първо потъна Атлантида !!!
    После Курск, Москва и Pаccия 😁👍

    15:08 15.08.2025

  • 8 Някой

    2 3 Отговор
    6 по Рихтер е средно силно земетресение и няма нищо общо с 8.8. Всяка следваща степен е 10 пъти по-силна. Така че не е нищо особени и такива от 6 по Рихтер сигурно има по няколко на ден по света.

    15:08 15.08.2025

  • 9 Факти

    5 4 Отговор
    Проекта "Украйна" се закрива поради отпаднала целесъобразност. САЩ вече не смятат че си заслужава да наливат пари. Разбира се са съгласни да продават оръжия. Затова Тръмп вече се е уговорил с Путин но сега играе театър. Ще използва обаче всеки повод да прехвърли вината на Зеленски за провала на преговорите. После без САЩ съдбата на Украйна е ясна. Той Марк Мили го каза, не Путин.

    Коментиран от #11

    15:08 15.08.2025

  • 10 ХААРП

    4 1 Отговор
    друс,друс

    15:11 15.08.2025

  • 11 ахтунг

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    прикрой очко!

    15:13 15.08.2025

  • 12 Няма един земетръс

    3 1 Отговор
    Да го спаси Зеленски. Надежда всяка тука оставете

    15:17 15.08.2025

  • 13 сериозен

    2 1 Отговор
    Темата е за земетресение , драги ми драскачи ! Всички много знаеши и компетентни , но никой не знае какво всъщност ще стане на срещата Путин - Тръмп . Само бла-бла и толкова ...

    15:17 15.08.2025

  • 14 Просто е

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    мозъчните ти собствени пръдни правят главосътресение в собствената ти куха кратуна, нищо повече.

    Коментиран от #17

    15:21 15.08.2025

  • 15 Аре...

    4 3 Отговор
    Путя си намери причина да не ходи в Аляска. ДА не го залее цунамито. Мръсни украинци бе. Разклатиха Кмачатка.

    15:22 15.08.2025

  • 16 Бай Дън

    4 1 Отговор
    Поради опасност от цунами срещата ще се проведе в Гуантаномо, където Пу ще отседне за няколко години.

    15:24 15.08.2025

  • 17 Злобното Джуджи

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Просто е":

    Пък на тебе умрела Лошад се е изтропала в кухата ти лейка 😁😁👍

    15:27 15.08.2025

  • 18 Атина Палада

    0 2 Отговор
    Земетресение от 6 не е силно..
    Преживявала съм земетресение от 5,4 като епицентъра беше под краката ми дет се казва..

    15:28 15.08.2025

  • 19 С лоса Зеленски

    0 0 Отговор
    Кво стана? Ще го отстрелват ли

    15:31 15.08.2025

  • 20 Напалм за орките

    0 0 Отговор
    Удриии бай Зеленски ,заравни оркската сган

    15:31 15.08.2025

