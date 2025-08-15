Силно земетресение разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 разтърси днес източните брегове на руския полуостров Камчатка, съобщава Германският геофизичен институт, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра. Жителите на руския град Петропавловск-Камчатски са усетили силния трус, съобщава камчатският клон на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС.

По последни данни епицентърът на земетресението е бил на 97 километра от Петропавловск-Камчатски.

Сутринта на 30 юли край бреговете на Камчатка бе регистрирано още по-силно земетресение с магнитуд 8,8, най-мощното в района от 1952 г. На полуострова бе обявено извънредно положение. Трусът бе усетен и в Северно-Курилск и предизвика цунами в Тихия океан. Предупреждения за цунами бяха издадени от властите в Япония, САЩ и Филипините, припомня ТАСС.