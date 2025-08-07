Новини
ISW: Москва се опитва да подклажда раздори в администрацията на Тръмп
  Тема: Украйна

7 Август, 2025 09:09 1 365 59

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Руските власти и медии продължават да представят образа на силна и устойчива руска икономика в очакване на по-нататъшни санкции от страна на САЩ

ISW: Москва се опитва да подклажда раздори в администрацията на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Някои руски коментатори се опитват да подклаждат раздори в администрацията на Тръмп, вероятно като част от по-широки усилия да се избегнат санкциите на САЩ преди обявения от Тръмп краен срок за мирните усилия в Украйна на 8 август.

Руските държавни медии и прокремълските издания раздухаха коментарите на депутати от руската Държавна дума, представяйки Уиткоф като рационален участник в преговорите между САЩ и Русия, а Тръмп като ирационален.

Депутатът от руската Държавна дума Григорий Карасин заяви на 4 август, че се надява резултатите от срещата на Уиткоф с Путин да бъдат "конкретни, а не емоционални, като последните изявления на Тръмп", а руските медии раздухаха коментара на Карасин в репортажите си за срещата между Уиткоф и Тръмп на 6 август.

Първият заместник-председател на Комитета по международни въпроси на руската Държавна дума Алексей Чепа заяви на 6 август, че Тръмп е изпратил Уиткоф, за да "успокои напрежението" след наскоро издадените от Тръмп "ултиматуми", че Русия трябва да сложи край на войната или да се изправи пред санкции от страна на САЩ.

Чепа не пропусна да заяви, че това успокояване може да се отрази негативно на имиджа на администрацията на Тръмп.

Александър "Саша" Коц, руски военен блогър, който е и член на Съвета по правата на човека към Кремъл, обвини Тръмп, че "раздава" ежедневни ултиматуми, и предположи, че Уиткоф ще донесе на Тръмп предложение, което Тръмп "ще възприеме като малка победа".

Кремъл често се е опитвал да сее раздори между Украйна и нейните съюзници, както и между Съединените щати и Европа, като част от по-широките усилия да възпрепятства подкрепата за Украйна.

Кремъл изглежда използва подобни информационни тактики срещу администрацията на Тръмп, за да подкопае текущите усилия на САЩ да принудят Путин да се ангажира в значими преговори за прекратяване на войната.

Кремъл вероятно също така се стреми да изтръгне едностранни отстъпки от САЩ по отношение на войната, включително насърчаване на икономически сделки между САЩ и Русия в полза на Русия, без обявените от Тръмп предварителни условия за прекратяване на огъня и преговори за траен мир.

Руският президент Владимир Путин се срещна с американския специален пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф в Москва на 6 август, но конкретните резултати от срещата остават неясни.

Тръмп може да се срещне с Путин и украинския президент Володимир Зеленски в следващите седмици.

Руските власти и медии продължават да представят образа на силна и устойчива руска икономика в очакване на по-нататъшни санкции от страна на САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупости на

    28 1 Отговор
    търкалета.

    09:12 07.08.2025

  • 2 Пич

    29 2 Отговор
    Няма нужда , администрацията на Тръмп си е некадърна ! Уитков за пореден път пи един коняк в Москва , и се прибра с празни джобове !!! Въпреки голямата реклама за голям успех !!!

    09:13 07.08.2025

  • 3 Айде пак

    25 1 Отговор
    Да извикаме дружно:
    Путин виновен!
    :)) ;)) :)) ;))

    09:13 07.08.2025

  • 4 Слаба Русия 5 години 3 села

    7 28 Отговор
    Дъртият демент във Бункера Бълва мръсотия по света
    Като е безсилна Голямата му и Куха страна

    Коментиран от #18, #27, #40

    09:13 07.08.2025

  • 5 Наблюдател

    31 2 Отговор
    УИНВ - Украинският институт за наблюдение на войната съобщи, че 400 000 мислещи украинци са избягали от мобилизация.

    Коментиран от #11

    09:14 07.08.2025

  • 6 Един

    14 1 Отговор
    който копае гроб другиму...

    09:14 07.08.2025

  • 7 И накрая пак Русия

    5 24 Отговор
    Ще гние във Калта
    И ще завижда злобна на всички

    09:14 07.08.2025

  • 8 Аре бе

    29 1 Отговор
    Мисирки стига с тази пропаганда.
    Кажетеди, че отиде на крака при Путин и се върна с пазна кошница.

    09:15 07.08.2025

  • 9 Доказаният Педофил Путин

    8 25 Отговор
    Е най Големият Враг на Русия
    Еб@ и майк@та на тази страничка

    Коментиран от #21, #24, #29

    09:16 07.08.2025

  • 10 Абе

    17 1 Отговор
    тръгна като аслан и се върна като нас....

    09:16 07.08.2025

  • 11 Виждащ

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Думата мобилизация на украински се пише с "г" а не с "б".

    09:16 07.08.2025

  • 12 Фидан Чудото Пророк

    9 14 Отговор
    Никога в Кремъл не е стъпвало по Глупаво момче

    Коментиран от #37

    09:17 07.08.2025

  • 13 гост

    20 0 Отговор
    Много кръгове са заинтересовани да бутат шишовете и подклаждат напрежението между Путин и Тръмп защото печалбите им са кървави от войни и въоръжаване! Интереса клати феса, както казва братския турски народ!

    09:17 07.08.2025

  • 14 ЧитателЪ

    22 0 Отговор
    Дайте най-накрая някякви новини от Зеленски. Какво е казал нощес, какво мисли, планове, зякани някакви няма ли?
    Свикнахме всяка сутрин да четем за героизма му, а сега ни го спряхте.

    Притеснен съм нещо да не му се е случило, закото Путин го дебне всяка нощ.

    09:17 07.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Прасето

    3 21 Отговор
    Руснак не става за нищо само за Бълване на лъжи

    Коментиран от #26, #32, #54

    09:18 07.08.2025

  • 17 Студент

    21 0 Отговор
    Нещо не скачат вече по Майдана. Ко стана, а? Май бандери не останаа.

    09:19 07.08.2025

  • 18 Глей само портокала

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Слаба Русия 5 години 3 села":

    как козирува на Императора.😁

    09:19 07.08.2025

  • 19 Информационна в-на

    17 0 Отговор
    Най важното е да ни кажат кога идват извънземните.

    на есен :)

    09:19 07.08.2025

  • 20 Я пък тоя

    1 1 Отговор
    Докато Москва се опитва, Путин, Лавров и сие, какво правят?

    09:20 07.08.2025

  • 21 Още е много рано,

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Доказаният Педофил Путин":

    А до се "наквасил". Къде е модераторът?

    09:21 07.08.2025

  • 22 Перо

    18 0 Отговор
    Кой го интересува мнението и коментарите на соросистко НПО?

    09:21 07.08.2025

  • 23 ПО ТОЧНО

    17 0 Отговор
    КАКВО ЛИ НЕ ИЗМИСЛЯ ТОЯ ИЗМИСЛЕН ИНСТИТУТ

    09:21 07.08.2025

  • 24 И най лошото е че

    2 17 Отговор

    До коментар #9 от "Доказаният Педофил Путин":

    Руският народ страда вече 300 години от диктатори царе и тем подобна Измет
    Дикато няма истинска демокрация Русия ще си остане кочината на света

    Коментиран от #33

    09:22 07.08.2025

  • 25 Мислител

    17 1 Отговор
    Антиамериканското сближаване набира скорост: Моди отива в Китай...

    Индийският премиер отива в Китай за първи път от седем години (на 31 август за срещата на върха на ШОС). Нещо повече, всичко това се случва на фона на гранични обостряния (организирани от западни партньори). Но дори и това не пречи на двете най-населени страни в света да се сближат.

    И това е ясен сигнал към Тръмп и Запада, че опитите им да прекъснат стратегическото партньорство на Китай, Индия и Русия не са били успешни.

    09:24 07.08.2025

  • 26 ТОЧНОООО

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Прасето":

    ЕДНО ПРАСЕ КВО ДРУГО МАЖЕ ДА ИЗМИСЛИ

    09:24 07.08.2025

  • 27 Слаба Русия Прасета Слава

    1 14 Отговор

    До коментар #4 от "Слаба Русия 5 години 3 села":

    Лъжливите и завистливи Руски елити се оказаха най Глупавите във световната История, толерира се политиката на Лъжата

    Коментиран от #31

    09:25 07.08.2025

  • 28 Когато

    19 1 Отговор
    лъжете каде гледате?? България е залята от антируска пропаганда ежесекундно но видите ли Русия се опитвала да всява раздори, без цитиране на имена или медии! Хайде поне за седмица спрете лъжите да си отдъхнем малко!

    09:27 07.08.2025

  • 29 Това е безспорен

    0 11 Отговор

    До коментар #9 от "Доказаният Педофил Путин":

    Факт.

    09:27 07.08.2025

  • 30 Пламен

    14 1 Отговор
    Този ISW е като онзи сирийския институт 😆😆
    Със седалище в Лондон и списван от украинци 😆😆😆

    09:27 07.08.2025

  • 31 Обикновен човек

    1 13 Отговор

    До коментар #27 от "Слаба Русия Прасета Слава":

    Благодаря на съдбата че не съм руснак.

    09:28 07.08.2025

  • 32 Гюнй Насъф

    1 9 Отговор

    До коментар #16 от "Прасето":

    И за Пушещо мясо са идеални

    Коментиран от #41

    09:28 07.08.2025

  • 33 Град Козлодуй

    1 11 Отговор

    До коментар #24 от "И най лошото е че":

    Точен сте господине 👌👌👌!Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    09:29 07.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дерзай

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Фидан Чудото Пророк":

    Малчика до довечера да фирясаш от злоба!

    09:32 07.08.2025

  • 38 Какъв институт за изследване

    13 2 Отговор
    на войната е този, който пропуска причината за започването и ???!

    09:32 07.08.2025

  • 39 жжжжжж

    2 6 Отговор
    тръмп до последно ще прави реверанси на путин за да го откъсне от господаря Си. и това ще изяде главата на тръмп. путин обича господаря си .

    09:32 07.08.2025

  • 40 Джуджето Демент

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Слаба Русия 5 години 3 села":

    Няма да се спре докато не Унищожи Русия
    Това е целта на цялото това нещо

    09:32 07.08.2025

  • 41 Димяща ушанка

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "Гюнй Насъф":

    Утре влизам в Киев!!На 200 процента!!

    09:33 07.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Оол

    2 5 Отговор
    Това мръсните ченгета на Москва най-добре го могат. Да насъскват хората едни срещу други. Бъслагрските мръсни ченгета от тях са се учили. Те си знаят кои са ченгетата. Не са спирали да го правят. И през последните години бяха най-силно действащи докато не върнаха корумпираните във властта. Те и не са спряли! Тук в сайта и в интернет пространството е пъл и с техни кадри.

    Коментиран от #46

    09:36 07.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Весел Патиланец

    1 6 Отговор
    Той дори Краснов им го каза - руЗката икономика е "shitty", каквото и да значи това ;-))))))))

    Коментиран от #49

    09:38 07.08.2025

  • 48 Ъъъъъъъ

    8 1 Отговор
    "...обвини Тръмп, че "раздава" ежедневни ултиматуми..."

    А не е ли вярно?
    Ако погледнем заглавията, "Тръмп" винаги върви в комбинация със "заплаши", "удари", "наложи", "глоби" и т.н. Ако това не са "емоционални" изказвания, тогава какво е? Има ли заглавие, което да е свързано с Тръмп и в него да няма "заплаха" или "ултиматум" към човек, село, град, държава, регион, че и континент?😂
    Ама сега да търсим под вола теле, няма смисъл. Знаем си го Тръмп, така че......😂

    Коментиран от #50

    09:41 07.08.2025

  • 49 А на Вас

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Весел Патиланец":

    каза ли че сте лишени от най елементарните човешки дадености - да мислите с главите а не със а на ла!

    09:42 07.08.2025

  • 50 Я пък тоя

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ъъъъъъъ":

    Ееее, не сте прав, ето едно заглавие:
    "Тръмп иска да купи Гренландия "
    Вярно в статията пише, че ако не му я продадат ще я завземе, обаче това са оодробности.🤣🤣🤣

    09:48 07.08.2025

  • 51 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    2 6 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    09:49 07.08.2025

  • 52 Мое скромно мнение

    4 0 Отговор
    На администрацията на Тръмп и пречат и слънчевите петна по месечината. Давайте още оръжия на Украйна и искайте Нобел за мир.

    Коментиран от #56, #57

    09:50 07.08.2025

  • 53 Цомчо плюнката

    1 5 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #58

    09:55 07.08.2025

  • 54 дядо поп

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Прасето":

    Във форума , свинята се изказала по въпроса с чистотата!

    09:56 07.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ген. Залужнiй

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Мое скромно мнение":

    Не останаха много оръжия. Непрекъснато се взривява каквото бъде доставено на Зеленски. Непрекъснато украинците го крият по разни горички и храсталаци, и ежедневно се пускат много десетки видеозаписи как върху страхотните натонски оръжия падат всякакви снаряди.

    Май накрая НАто ще се обезоръжи самостоятелно.

    10:22 07.08.2025

  • 57 Гнортс мр. Алйен

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Мое скромно мнение":

    Петната на луната са от прословутото кацане там на американците. Те са и единственото доказателство.

    10:27 07.08.2025

  • 58 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Цомчо плюнката":

    Видип ли помаче с фередже и калпаче..обратно при оджата за да си вземекюлотите

    10:32 07.08.2025

  • 59 факуса

    0 0 Отговор
    русия си гледа интереса говедарник,ако не ви аресваси стойте у откраднатите земи или на марс

    10:38 07.08.2025

