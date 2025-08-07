ISW: Москва се опитва да подклажда раздори в администрацията на Тръмп

Някои руски коментатори се опитват да подклаждат раздори в администрацията на Тръмп, вероятно като част от по-широки усилия да се избегнат санкциите на САЩ преди обявения от Тръмп краен срок за мирните усилия в Украйна на 8 август.

Руските държавни медии и прокремълските издания раздухаха коментарите на депутати от руската Държавна дума, представяйки Уиткоф като рационален участник в преговорите между САЩ и Русия, а Тръмп като ирационален.

Депутатът от руската Държавна дума Григорий Карасин заяви на 4 август, че се надява резултатите от срещата на Уиткоф с Путин да бъдат "конкретни, а не емоционални, като последните изявления на Тръмп", а руските медии раздухаха коментара на Карасин в репортажите си за срещата между Уиткоф и Тръмп на 6 август.

Първият заместник-председател на Комитета по международни въпроси на руската Държавна дума Алексей Чепа заяви на 6 август, че Тръмп е изпратил Уиткоф, за да "успокои напрежението" след наскоро издадените от Тръмп "ултиматуми", че Русия трябва да сложи край на войната или да се изправи пред санкции от страна на САЩ.

Чепа не пропусна да заяви, че това успокояване може да се отрази негативно на имиджа на администрацията на Тръмп.

Александър "Саша" Коц, руски военен блогър, който е и член на Съвета по правата на човека към Кремъл, обвини Тръмп, че "раздава" ежедневни ултиматуми, и предположи, че Уиткоф ще донесе на Тръмп предложение, което Тръмп "ще възприеме като малка победа".

Кремъл често се е опитвал да сее раздори между Украйна и нейните съюзници, както и между Съединените щати и Европа, като част от по-широките усилия да възпрепятства подкрепата за Украйна.

Кремъл изглежда използва подобни информационни тактики срещу администрацията на Тръмп, за да подкопае текущите усилия на САЩ да принудят Путин да се ангажира в значими преговори за прекратяване на войната.

Кремъл вероятно също така се стреми да изтръгне едностранни отстъпки от САЩ по отношение на войната, включително насърчаване на икономически сделки между САЩ и Русия в полза на Русия, без обявените от Тръмп предварителни условия за прекратяване на огъня и преговори за траен мир.

Руският президент Владимир Путин се срещна с американския специален пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф в Москва на 6 август, но конкретните резултати от срещата остават неясни.

Тръмп може да се срещне с Путин и украинския президент Володимир Зеленски в следващите седмици.

Руските власти и медии продължават да представят образа на силна и устойчива руска икономика в очакване на по-нататъшни санкции от страна на САЩ.