15 Август, 2025 17:37 429 7

Двете страни затягат връзките помежду си

Латвийска делегация на посещение в Тайван - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът Сяо Би-хим заяви на по-рано тази седмица, че подкрепата на Латвия за значимото участие на Тайван в световните дела е дълбоко оценена.

Сяо направи тези забележки, докато приемаше латвийска парламентарна делегация в президентския офис в Тайпе. Групата беше водена от Ингрида Цирчене и нейната визита в азиатската страна приключи вчера.

Според вицепрезидента, има голям потенциал за сътрудничество между Тайван и Латвия в индустрии като дронове и дистанционни системи. Тя добави, че въпреки че двете страни са географски отдалечени, техните народи споделят сходен опит в съвременната демократизация.

Цирцене на свой ред сподели, че избухването на войната между Русия и Украйна е повишило осведомеността на Латвия за авторитарната експанзия. „Сътрудничеството между Тайван и Латвия по този начин се разшири от медицински грижи и социално подпомагане до национална отбрана и сигурност“, каза тя, изразявайки надежда, че двамата партньори ще продължат да задълбочават сътрудничеството си в секторите на технологиите и изкуствения интелект.

В отговор външният министър на Тайван Лин Чиа-лунг заяви, че Тайван и Латвия са изправени пред когнитивни операции, дезинформационни атаки и военни заплахи от авторитарни съседи. Той добави, че се надява и двете страни да работят заедно за укрепване на отбранителната устойчивост на цялото общество, като по този начин се защити международният ред, основан на правила.

Той благодари на Латвия за това, че е говорила в подкрепа на участието на Тайван в международни организации на Световната здравна асамблея в продължение на три поредни години.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
