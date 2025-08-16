Новини
Близо 300 са загинали при проливните дъждове и наводнения в Индия и Пакистан ВИДЕО

Близо 300 са загинали при проливните дъждове и наводнения в Индия и Пакистан ВИДЕО

16 Август, 2025 05:56

Десетки други са в неизвестност

Близо 300 са загинали при проливните дъждове и наводнения в Индия и Пакистан ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Внезапни наводнения, предизвикани от проливни дъждове, доведоха до гибелта на над 280 души в Индия и Пакистан и оставиха десетки други в неизвестност, съобщиха местните власти, докато спасителите евакуираха около 1600 души планинските гранични района в съседните страни, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Наводненията започнаха по-рано тази седмица в контролираната от Индия част на Кашмир и се разпространиха на север и северозапад в съседен Пакистан, предизвикани от внезапни поройни дъждове. Наводненията и последвалите свлачища раниха десетки хора и принудиха евакуацията и спасяването на хиляди други, особено в индийския щат Хайбер Пахтунхва.

Експертите смятат, че изменението на климата е допринасящ фактор за все по-честите наводнения в региона.

Лидерите и в двете страни изразиха съболезнованията си на семействата на жертвите и ги увериха, че бързо ще изпратят необходимата помощ.

Пакистанската агенция за управление на бедствията издаде нови предупреждения за наводнения, тръгващи на ледниковите езера в северната част на страната, предупреждавайки пътуващите да избягват засегнатите райони.


Индия
