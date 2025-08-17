"Западът решава дали да придружи Зеленски във Вашингтон"

Европейските представители ще решат този уикенд дали украинският президент Володимир Зеленски ще бъде придружен при посещението си във Вашингтон за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс и БТА.
Запитан дали германският канцлер Фридрих Мерц може да придружи Зеленски до Вашингтон, Вадефул отговори, че много европейци биха желали да пътуват с украинския президент, ако се вземе такова решение.
"Това ще бъде договорено този уикенд, а желанието на Фридрих Мерц да поеме отговорност е очевидно и той демонстрира това много ясно в последните дни. Този въпрос ще бъде обсъден колективно", каза Вадефул вчера пред германската телевизия А Ер Де (ARD).
След срещата на върха между Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска канцлерът Мерц заяви, че приветства усилията на американския президент да сложи край на войната в Украйна и да постигне траен мир.
Френското президентство съобщи, че лидерите на страните от "Коалицията на желаещите" - френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Мерц - ще разговарят за Украйна.
Мерц е на мнение, че срещата между украинския президент Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник в Белия дом няма да се развие по същия начин като предната им среща във Вашингтон, предаде ДПА, цитирана от БТА.
На въпросната среща в края на февруари се разигра необичайна и безпрецедентна сцена, в която Тръмп многократно прекъсваше Зеленски, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс запита украинския лидер дали някога е благодарил на САЩ за помощта им. Срещата беше внезапно отменена и Зеленски си тръгна от Белия дом.
Мерц каза в ефира на телевизия Ер Те Ел, че не смята, че Тръмп отново ще унижи Зеленски, и добави, че европейските лидери ще дадат на Зеленски „няколко добри съвета“ по време на планираната среща с украинския лидер.
„Той също видя, че моята среща с Доналд Тръмп протече много по-различно от неговата. Вече обсъдихме това подробно“, посочи Мерц.
Като цяло германският канцлер гледа положително на срещата на върха в Аляска между Тръмп и руския президент Владимир Путин, коментира ДПА. „Тази среща на върха може да бъде успех по пътя към мира в Украйна, стига сега да бъдат предприети правилните стъпки“, каза Мерц, визирайки насрочената за понеделник среща на Тръмп със Зеленски и евентуалната по-нататъшна тристранна среща с участието на Путин и Зеленски. Москва подчерта, че в Аляска не е е била обсъждана среща на върха между Русия, Украйна и САЩ.
„Това е добър път, но все пак ще бъде труден. И мисля, че всички ние не трябва да подценяваме това“, каза Мерц.
Откакто започна руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. към германското правителство многократно бяха отправяни призиви да положи всички възможни усилия за постигане на дипломатическо решение. Мерц заяви в събота , че винаги е бил съгласен с това. Дипломатическото решение обаче трябва да съхрани държавността и суверенитета на Украйна. „И сега сме с една малка крачка по-близо до това“, каза германският канцлер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СИК и вис
Коментиран от #7, #11
06:13 17.08.2025
2 Гошо
06:13 17.08.2025
3 Европеец
Коментиран от #5
06:14 17.08.2025
4 Петър
Западът сам се кани във Вашингтон, а Доналд Тръмп каза, че на срещата му със Зеленски, може и да присъстват политици от западна Европа, а може и да не присъстват западни политици, още не бил решил.
06:14 17.08.2025
5 Бандар лот?
До коментар #3 от "Европеец":Бандар лог.
06:15 17.08.2025
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАЩОТО ИМА ТРИ НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА, КОИТО ЗАПАДА НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ
- ЗАБРАНА НА ФАШИСТКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В УКРАЙНА И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УПЦ КЪМ МОСКОВСКИЯ ПАТРИАРХАТ
- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СТАТУТА НА РУСКИЯ И ДРУГИТЕ ЕЗИЦИ В УКРАЙНА
........
САМО ТЕЖКАТА ОГНЕНЕМЕТНА СИСТЕМА
СОЛНЦЕПЕК МОЖЕ ДА ГИ РЕШИ
......
КАК СИ ПРЕДСТАВЯТЕ НАТО ДА ПУСНЕ ПОЛЯЦИТЕ
И ТЕ ДА АРЕСТУВАТ АЗОВ, АЙДАР , СКАЛА И Т.Н.
06:15 17.08.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "СИК и вис":Да де , ама те се крият, като глигани у ниска царевица❗
06:15 17.08.2025
8 Първо
Някой от ЕС искаш нещо хахахаха -трето ако зеления потник не седне на масата скоро Одеса ще е Руска и цяла украйна
06:16 17.08.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
а хиените вият как.щели и те да плават през океана за морална подкрепа ❗
06:17 17.08.2025
10 И защо се налага да го
А дали Тръмп ще иска това! Че това е позор за един държавен глава, ама при него всичко се очаква!
06:18 17.08.2025
11 Петър
До коментар #1 от "СИК и вис":Бай Доналд, на всяка цена трябва да говори и с леля Тодорка Тагарева, тя е голяма познавачка на причините за войната в Украйна и знае как тази война може да бъде спечелена от Украйна.
06:18 17.08.2025