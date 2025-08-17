Новини
Западът решава дали да придружи Зеленски във Вашингтон
  Тема: Украйна

Западът решава дали да придружи Зеленски във Вашингтон

17 Август, 2025 07:04, обновена 17 Август, 2025 06:12 396 11

Много европейци биха желали да пътуват с украинския президент, заяви германският външен министър Йохан Вадефул

Западът решава дали да придружи Зеленски във Вашингтон - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските представители ще решат този уикенд дали украинският президент Володимир Зеленски ще бъде придружен при посещението си във Вашингтон за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс и БТА.

Запитан дали германският канцлер Фридрих Мерц може да придружи Зеленски до Вашингтон, Вадефул отговори, че много европейци биха желали да пътуват с украинския президент, ако се вземе такова решение.

"Това ще бъде договорено този уикенд, а желанието на Фридрих Мерц да поеме отговорност е очевидно и той демонстрира това много ясно в последните дни. Този въпрос ще бъде обсъден колективно", каза Вадефул вчера пред германската телевизия А Ер Де (ARD).

След срещата на върха между Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска канцлерът Мерц заяви, че приветства усилията на американския президент да сложи край на войната в Украйна и да постигне траен мир.

Френското президентство съобщи, че лидерите на страните от "Коалицията на желаещите" - френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Мерц - ще разговарят за Украйна.

Мерц е на мнение, че срещата между украинския президент Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник в Белия дом няма да се развие по същия начин като предната им среща във Вашингтон, предаде ДПА, цитирана от БТА.

На въпросната среща в края на февруари се разигра необичайна и безпрецедентна сцена, в която Тръмп многократно прекъсваше Зеленски, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс запита украинския лидер дали някога е благодарил на САЩ за помощта им. Срещата беше внезапно отменена и Зеленски си тръгна от Белия дом.

Мерц каза в ефира на телевизия Ер Те Ел, че не смята, че Тръмп отново ще унижи Зеленски, и добави, че европейските лидери ще дадат на Зеленски „няколко добри съвета“ по време на планираната среща с украинския лидер.

„Той също видя, че моята среща с Доналд Тръмп протече много по-различно от неговата. Вече обсъдихме това подробно“, посочи Мерц.

Като цяло германският канцлер гледа положително на срещата на върха в Аляска между Тръмп и руския президент Владимир Путин, коментира ДПА. „Тази среща на върха може да бъде успех по пътя към мира в Украйна, стига сега да бъдат предприети правилните стъпки“, каза Мерц, визирайки насрочената за понеделник среща на Тръмп със Зеленски и евентуалната по-нататъшна тристранна среща с участието на Путин и Зеленски. Москва подчерта, че в Аляска не е е била обсъждана среща на върха между Русия, Украйна и САЩ.

„Това е добър път, но все пак ще бъде труден. И мисля, че всички ние не трябва да подценяваме това“, каза Мерц.

Откакто започна руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. към германското правителство многократно бяха отправяни призиви да положи всички възможни усилия за постигане на дипломатическо решение. Мерц заяви в събота , че винаги е бил съгласен с това. Дипломатическото решение обаче трябва да съхрани държавността и суверенитета на Украйна. „И сега сме с една малка крачка по-близо до това“, каза германският канцлер.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СИК и вис

    1 0 Отговор
    Само Боко и шиши ще спрат войната ,и само с тях ще говори Най ДОнчо.

    Коментиран от #7, #11

    06:13 17.08.2025

  • 2 Гошо

    2 0 Отговор
    И кака Сийка от четвъртия етаж иска да го придружи!....На Мерц ли да се обади, да и вземе билет?....

    06:13 17.08.2025

  • 3 Европеец

    2 0 Отговор
    Това пък какво е? "Биха желали да пътуват". Да не е екскурзия да се запиша и аз. Белият дом ще ги приеме ли. Тези Бандар лот си въобразяват, че колкото повече крякат, толкова повече могат да въздействат на Тръмп. Това не са им европейските крепостни.

    Коментиран от #5

    06:14 17.08.2025

  • 4 Петър

    1 0 Отговор
    "Западът решава дали да придружи Зеленски във Вашингтон"
    Западът сам се кани във Вашингтон, а Доналд Тръмп каза, че на срещата му със Зеленски, може и да присъстват политици от западна Европа, а може и да не присъстват западни политици, още не бил решил.

    06:14 17.08.2025

  • 5 Бандар лот?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Бандар лог.

    06:15 17.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ВОЙНАТА НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ
    ЗАЩОТО ИМА ТРИ НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА, КОИТО ЗАПАДА НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ
    - ЗАБРАНА НА ФАШИСТКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В УКРАЙНА И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
    - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УПЦ КЪМ МОСКОВСКИЯ ПАТРИАРХАТ
    - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СТАТУТА НА РУСКИЯ И ДРУГИТЕ ЕЗИЦИ В УКРАЙНА
    ........
    САМО ТЕЖКАТА ОГНЕНЕМЕТНА СИСТЕМА
    СОЛНЦЕПЕК МОЖЕ ДА ГИ РЕШИ
    ......
    КАК СИ ПРЕДСТАВЯТЕ НАТО ДА ПУСНЕ ПОЛЯЦИТЕ
    И ТЕ ДА АРЕСТУВАТ АЗОВ, АЙДАР , СКАЛА И Т.Н.

    06:15 17.08.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "СИК и вис":

    Да де , ама те се крият, като глигани у ниска царевица❗

    06:15 17.08.2025

  • 8 Първо

    2 0 Отговор
    Добро утро розави кончета -спете спокойно милички грандовете скоро свършват .второ никой ама никой от Америка или Русия се интерсува че
    Някой от ЕС искаш нещо хахахаха -трето ако зеления потник не седне на масата скоро Одеса ще е Руска и цяла украйна

    06:16 17.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Тръмпето вика УкроШута да го наШока,
    а хиените вият как.щели и те да плават през океана за морална подкрепа ❗

    06:17 17.08.2025

  • 10 И защо се налага да го

    0 0 Отговор
    Придружава някой? Страх ли да му пази или да му предържа боровинките?
    А дали Тръмп ще иска това! Че това е позор за един държавен глава, ама при него всичко се очаква!

    06:18 17.08.2025

  • 11 Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "СИК и вис":

    Бай Доналд, на всяка цена трябва да говори и с леля Тодорка Тагарева, тя е голяма познавачка на причините за войната в Украйна и знае как тази война може да бъде спечелена от Украйна.

    06:18 17.08.2025

