Лавров: Тръмп и екипът му искат дългосрочен мир в Украйна.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че по време на руско-американската среща на върха в Аляска е станало ясно, че американският президент Доналд Тръмп и екипът му искрено се стремят към дългосрочен и траен мир в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лавров отбеляза, че атмосферата на срещата между Тръмп и Путин е била добра.

Още новини от Украйна

„Там (в Аляска) имаше добра атмосфера, която се отрази и в изявленията на двамата президенти след преговорите. Беше един полезен и конструктивен разговор. Видя се, че американският държавен глава и неговият екип искрено желаят да постигнат резултат, който да бъде дългосрочен, траен и надежден“, каза Лавров, цитиран от ТАСС.

Той направи паралел между конструктивната позиция на САЩ и тази на Европа, чиито водещи лидери участваха в среща с украинския президент Володимир Зеленски и Тръмп в Белия дом.

„Позицията на САЩ се отличава от тази на европейците, които заявяваха, че е достатъчно само прекратяване на огъня, след което ще продължат да доставят оръжие на Украйна“, добави Лавров.

Руският министър подчерта, че след срещата в Аляска Тръмп и екипът му започват да разбират по-добре необходимостта от решаване на първопричините на кризата. Нещо, което президентът Путин многократно подчертава.