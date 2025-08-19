Новини
Свят »
Русия »
Лавров: Тръмп и екипът му искат дългосрочен мир в Украйна
  Тема: Украйна

Лавров: Тръмп и екипът му искат дългосрочен мир в Украйна

19 Август, 2025 13:14 1 103 42

  • сергей лавров-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • мир-
  • украйна

Руският външен министър сравни подхода на САЩ с този на европейските лидери

Лавров: Тръмп и екипът му искат дългосрочен мир в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че по време на руско-американската среща на върха в Аляска е станало ясно, че американският президент Доналд Тръмп и екипът му искрено се стремят към дългосрочен и траен мир в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лавров отбеляза, че атмосферата на срещата между Тръмп и Путин е била добра.

Още новини от Украйна

„Там (в Аляска) имаше добра атмосфера, която се отрази и в изявленията на двамата президенти след преговорите. Беше един полезен и конструктивен разговор. Видя се, че американският държавен глава и неговият екип искрено желаят да постигнат резултат, който да бъде дългосрочен, траен и надежден“, каза Лавров, цитиран от ТАСС.

Той направи паралел между конструктивната позиция на САЩ и тази на Европа, чиито водещи лидери участваха в среща с украинския президент Володимир Зеленски и Тръмп в Белия дом.

„Позицията на САЩ се отличава от тази на европейците, които заявяваха, че е достатъчно само прекратяване на огъня, след което ще продължат да доставят оръжие на Украйна“, добави Лавров.

Руският министър подчерта, че след срещата в Аляска Тръмп и екипът му започват да разбират по-добре необходимостта от решаване на първопричините на кризата. Нещо, което президентът Путин многократно подчертава.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    6 5 Отговор
    А Кодзилата абортира ли?

    13:16 19.08.2025

  • 2 БгТопИдиот🇧🇬

    15 10 Отговор
    Лавров: Тръмп и екипът му искат дългосрочен мир в Украйна.

    Печатарите в европа искат кръв !!

    Коментиран от #4, #7, #27

    13:16 19.08.2025

  • 3 Кой

    11 3 Отговор
    нормален човек не иска МИР ?

    Коментиран от #5

    13:17 19.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БгТопИдиот🇧🇬

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Кой":

    Социалните инженери с печатницата имащи се за богове.

    Те искат кръв,много кръв от двукракият добитък.

    13:19 19.08.2025

  • 6 Възмутен

    17 23 Отговор
    Дъртият, кремълски катър се прави на компетентен. Омитайте се от Украйна и мира ще е налице...

    Коментиран от #32, #35

    13:19 19.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боруна Лом

    10 4 Отговор
    ВЕЛИКИ ХОРА СТЕ! МАКАРОНИ ДА ПРАЙ ВЕТАР НА БУРСУЛА!

    13:19 19.08.2025

  • 9 ди Бейт

    6 16 Отговор
    Не искам да гледам на кристално кълбо , обаче нищо хубаво не ги чака тоя на снимката и боса му. Дано да не избухне някой конфликт заради тях, Това че са поканили агресорите на срещи и си приказват празни приказки е ала бала. Те са стъпали на пистата на Садам

    13:19 19.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Европейските лидери пълзяха в краката на Тръмп да ги защити от Путин.Унизително зрелище.

    Коментиран от #19

    13:20 19.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 О-о-о-

    6 15 Отговор
    Коня изцвили от конюшната на Фюрера!
    Очаквам и трезветната Медведка да ни напомни за ответния удал и Сутния ден.
    Дано Фюрера , Коня, и разните от елита на Райха да отидат на подсъсимата скамейка в Хага!

    13:21 19.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кривоверен алкаш

    7 12 Отговор
    ами да...дългосрочен,,,,,, с капитулацията на Украйна...абе Вие наред ли сте,кой НОРМАЛЕН ще се съгласи на тези условия...

    13:21 19.08.2025

  • 16 стоян георгиев

    4 8 Отговор
    Се га Ев ропа смме печ ата ри? С ащ ве че не са ,Тръ мп е чес тен биз несм ен дето ще.се бмори с дъ лбомката дърмжава...а? интемресно като Тръммп ис ка минр щ о Путмин нещ е?

    Коментиран от #21, #24

    13:22 19.08.2025

  • 17 Роско

    3 0 Отговор
    Първо ще ги прикоткат и после ще изчезнат

    13:22 19.08.2025

  • 18 Макарон нарекъл Путин хищник

    13 7 Отговор
    Какво очакват Запада при тая риторика. Вчера цял ден повтаряха думата убийства. По нашето радио пуснаха гласа на някаква украинска която нарече Путин животно. Какво очакват от Путин тогава ?!?

    Коментиран от #22

    13:24 19.08.2025

  • 19 Ама

    4 9 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    пък БРИКС и другите твърдо застанаха на Страната на Путлероваата Правда!
    Апропо Райха в Рублите ли пазаруват с другите от БРИКС и не знам кои си?!?!?!?!

    Апропо, след победата на СВУ-то ли Райха ще стане Трети полюс или малко по-натам!

    Щото комунизъма вече то Построиха , нали!!!!!

    13:24 19.08.2025

  • 20 Какво от това

    4 7 Отговор
    Тоя с тениската какво иска да каже. Празни приказки за мотаене.

    13:24 19.08.2025

  • 21 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    След десет поста се оказа че не трябва да се смея.нарушавало правилата.наложи се да коригирам всичките думи в съобщението си за да разбера какво лошо съм направил.явно като описвам смях е проблем и нарушава правилата.

    13:24 19.08.2025

  • 22 Е-е-е

    3 10 Отговор

    До коментар #18 от "Макарон нарекъл Путин хищник":

    то и на животните трябва да им се даде да покажат УМ

    Щото Фюрера засега е в тъпата част на Национал-социализъма!

    Дано да видим Фюрера на подсъдимата Скамейка в Хага!

    13:26 19.08.2025

  • 23 Баба ти от Украина

    4 9 Отговор
    Само ти като че ли не си разбрал че освен Русия друг никой не иска война с Украйна Много е хубаво да се правиш на слабоумен и не разбрал защото така е по добре Но ще дойде време и всичко ще ти се проясни

    13:26 19.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Стига бе

    4 0 Отговор
    стига сте трили комнтарите!

    13:29 19.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Факт

    6 10 Отговор
    Границите на Русия свършват там, където ѝ ударят шамар. Иначе не става.
    А още – ако руснаците започнат да се гордеят с Невски, Суворов и Жуков, значи скоро ще нападнат някого.
    А ако започнат да се гордеят с Пушкин и Чайковски, значи някой им е ударил шамар.
    Ето я цялата тайна на руската душа!!!

    13:31 19.08.2025

  • 29 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    6 10 Отговор
    Руската лятна офанзива катастрофира край Покровск. Вчера са ликвидирани над 300 ушанки от ДРГ и над 900 щурмоваци са се предали. Новините са пресни-пресни/ парят направо.. На печелившите- честито.. Чакаме асвабадителите в Лисабон..хихихи!!!!

    13:31 19.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лайковете ти да фалшиви

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Възмутен":

    От това трябва да си възмутен. Ай си

    13:34 19.08.2025

  • 33 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    5 9 Отговор
    Вчера Дугин, идеологът на руския фашизъм, т .нар. рашизъм, направи скандално изявление- Сега Руската Федерация е като кокошка с отрязана глава, тича, а накъде- и тя не знае. Приличаме на Руската Империя при Николай- цар има, мозък- не. ОЧАКВА СЕ ЛЕТЕЖ ОТ ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ.

    13:35 19.08.2025

  • 34 Възpожденец 🇧🇬

    6 8 Отговор
    Кобилата лавров каквото и да каже, няма да има никаква стойност.
    След всичките му лъжи и .ypвенски номера е загубил всякаква легитимност пред Света.

    Коментиран от #37

    13:35 19.08.2025

  • 35 Добре, добре!

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Възмутен":

    Съгласен с теб. Но тръгвайки си за Москва да вземе още 5-6 милиона руснаци д техните територии и на всяка цена Одеска, Николаевска и Харковска области. За другото ще се договорите.

    13:35 19.08.2025

  • 36 Много глупаво писание

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "хи хи хи":

    Като повечето сороски драсканици.

    13:38 19.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 АГАТ а Кристи

    2 6 Отговор
    А вие, "товариш" предприехте ТРИ дневна "операция" която се превръща в 100 годишна война. Вашата ТРИ дневна ВОЙНА до този момент пчели ПЪРВО място в рекордите на Гинес като ВОЙНАТА за всички времена с най-много жертви !
    По време на соца се отъждествявахте с "гълъбчето на мира", а Запада и чичо Сам като световните агресори с карикатури от всякакъв калибър...
    Но, "шило в торба не стои".!
    А заради путин много хора намразиха и ПУШКИН

    13:40 19.08.2025

  • 39 Нещо почна цензуриране/триене

    4 0 Отговор
    Освен това манипулиране и фалшифициране на лайковете от троловете/ троляците. Факт.

    13:43 19.08.2025

  • 40 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Дипломат- Висш пилотаж! Жалко,че е вече на преклонна възраст...
    Ако трябва да го сравним с първият дипломат на ЕС- каята:)))) коментара ще бъде излишен.

    13:46 19.08.2025

  • 41 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Пак има следобедна оперативка в сайта проруската мрша...

    13:49 19.08.2025

  • 42 Скитника

    3 0 Отговор
    Кво ще каже кентавъра за оръжията от северна корея? Пътуват ли ритмично влаковите композиции?

    13:49 19.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания