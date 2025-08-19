Лавров: Тръмп и екипът му искат дългосрочен мир в Украйна.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че по време на руско-американската среща на върха в Аляска е станало ясно, че американският президент Доналд Тръмп и екипът му искрено се стремят към дългосрочен и траен мир в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Лавров отбеляза, че атмосферата на срещата между Тръмп и Путин е била добра.
„Там (в Аляска) имаше добра атмосфера, която се отрази и в изявленията на двамата президенти след преговорите. Беше един полезен и конструктивен разговор. Видя се, че американският държавен глава и неговият екип искрено желаят да постигнат резултат, който да бъде дългосрочен, траен и надежден“, каза Лавров, цитиран от ТАСС.
Той направи паралел между конструктивната позиция на САЩ и тази на Европа, чиито водещи лидери участваха в среща с украинския президент Володимир Зеленски и Тръмп в Белия дом.
„Позицията на САЩ се отличава от тази на европейците, които заявяваха, че е достатъчно само прекратяване на огъня, след което ще продължат да доставят оръжие на Украйна“, добави Лавров.
Руският министър подчерта, че след срещата в Аляска Тръмп и екипът му започват да разбират по-добре необходимостта от решаване на първопричините на кризата. Нещо, което президентът Путин многократно подчертава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихи
13:16 19.08.2025
2 БгТопИдиот🇧🇬
Печатарите в европа искат кръв !!
Коментиран от #4, #7, #27
13:16 19.08.2025
3 Кой
Коментиран от #5
13:17 19.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #3 от "Кой":Социалните инженери с печатницата имащи се за богове.
Те искат кръв,много кръв от двукракият добитък.
13:19 19.08.2025
6 Възмутен
Коментиран от #32, #35
13:19 19.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Боруна Лом
13:19 19.08.2025
9 ди Бейт
13:19 19.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния Софиянец
Коментиран от #19
13:20 19.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 О-о-о-
Очаквам и трезветната Медведка да ни напомни за ответния удал и Сутния ден.
Дано Фюрера , Коня, и разните от елита на Райха да отидат на подсъсимата скамейка в Хага!
13:21 19.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Кривоверен алкаш
13:21 19.08.2025
16 стоян георгиев
Коментиран от #21, #24
13:22 19.08.2025
17 Роско
13:22 19.08.2025
18 Макарон нарекъл Путин хищник
Коментиран от #22
13:24 19.08.2025
19 Ама
До коментар #11 от "Последния Софиянец":пък БРИКС и другите твърдо застанаха на Страната на Путлероваата Правда!
Апропо Райха в Рублите ли пазаруват с другите от БРИКС и не знам кои си?!?!?!?!
Апропо, след победата на СВУ-то ли Райха ще стане Трети полюс или малко по-натам!
Щото комунизъма вече то Построиха , нали!!!!!
13:24 19.08.2025
20 Какво от това
13:24 19.08.2025
21 стоян георгиев
До коментар #16 от "стоян георгиев":След десет поста се оказа че не трябва да се смея.нарушавало правилата.наложи се да коригирам всичките думи в съобщението си за да разбера какво лошо съм направил.явно като описвам смях е проблем и нарушава правилата.
13:24 19.08.2025
22 Е-е-е
До коментар #18 от "Макарон нарекъл Путин хищник":то и на животните трябва да им се даде да покажат УМ
Щото Фюрера засега е в тъпата част на Национал-социализъма!
Дано да видим Фюрера на подсъдимата Скамейка в Хага!
13:26 19.08.2025
23 Баба ти от Украина
13:26 19.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Стига бе
13:29 19.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Факт
А още – ако руснаците започнат да се гордеят с Невски, Суворов и Жуков, значи скоро ще нападнат някого.
А ако започнат да се гордеят с Пушкин и Чайковски, значи някой им е ударил шамар.
Ето я цялата тайна на руската душа!!!
13:31 19.08.2025
29 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
13:31 19.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Лайковете ти да фалшиви
До коментар #6 от "Възмутен":От това трябва да си възмутен. Ай си
13:34 19.08.2025
33 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
13:35 19.08.2025
34 Възpожденец 🇧🇬
След всичките му лъжи и .ypвенски номера е загубил всякаква легитимност пред Света.
Коментиран от #37
13:35 19.08.2025
35 Добре, добре!
До коментар #6 от "Възмутен":Съгласен с теб. Но тръгвайки си за Москва да вземе още 5-6 милиона руснаци д техните територии и на всяка цена Одеска, Николаевска и Харковска области. За другото ще се договорите.
13:35 19.08.2025
36 Много глупаво писание
До коментар #31 от "хи хи хи":Като повечето сороски драсканици.
13:38 19.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 АГАТ а Кристи
По време на соца се отъждествявахте с "гълъбчето на мира", а Запада и чичо Сам като световните агресори с карикатури от всякакъв калибър...
Но, "шило в торба не стои".!
А заради путин много хора намразиха и ПУШКИН
13:40 19.08.2025
39 Нещо почна цензуриране/триене
13:43 19.08.2025
40 Атина Палада
Ако трябва да го сравним с първият дипломат на ЕС- каята:)))) коментара ще бъде излишен.
13:46 19.08.2025
41 Кривоверен алкаш
13:49 19.08.2025
42 Скитника
13:49 19.08.2025