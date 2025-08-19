Пет горски пожара за денонощие в Албания, три остават активни

В Албания през последните 24 часа са регистрирани пет горски пожара, като три от тях остават активни, а два са под наблюдение. Това съобщи Албанското радио и телевизия, позовавайки се на информация от министерството на отбраната, предава БТА.

Едно от огнищата продължава да гори в планината Бържита край Тирана при селата Иба и Дурищ. Заради сложния терен гасенето по земя е невъзможно, но към момента няма опасност за домовете или горските масиви.

Друг активен пожар е в района на селата Дамян, Исуфай и Пеза-Хелмъс (Централна Албания). Там огнищата са малки, а властите поддържат наблюдение до пълното им овладяване.

Третото активно огнище е в природния парк „Гърмен“ в община Колоня (Югоизточна Албания). Ситуацията е овладяна благодарение на действията на пожарникарите и валежите от вчера следобед.

Под наблюдение остават и няколко пожара в села на община Фуш-Аръз в Северна Албания.