Йордан Божилов: Среща между Зеленски и Путин трудно ще се реализира

19 Август, 2025 21:29

Доналд Тръмп е в позиция да бъде потенциален посредник, защото запазва относителна дистанция от двете страни и може да разговаря както с Европа, така и с Русия, и Украйна. В същото време обаче САЩ не могат да бъдат абсолютно независим посредник, тъй като играят ключова роля в бъдещите гаранции за Украйна, коментира още Божилов

Йордан Божилов: Среща между Зеленски и Путин трудно ще се реализира - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Възможността за двустранна среща между президентите на Украйна и Русия, или тристранна среща с Доналд Тръмп като посредник, беше предложена основно от американския президент като вариант за спиране на войната и решаване на ключови въпроси, сред които териториалните спорове. Такава среща ще се постигне трудно. Това каза бившият заместник-министър на отбраната и дипломат Йордан Божилов в „Интервюто в новините на NOVA“.
Той коментира, че подобна среща трудно ще се реализира, особено след като Русия вече заяви, че докато не се уточнят принципите на евентуален мир, среща на върха няма да е възможна. Все пак не се изключват различни формати за преговори.

„Положителното е, че след срещите в Аляска и Вашингтон започна нов процес и се създава динамика, която потенциално може да доведе до решаване на ключови въпроси и спиране на конфликта“, каза Божилов.
По думите му и двете страни са изключително изтощени – Русия не постига значителен напредък на бойното поле и е подложена на санкции, а Украйна страда от тежки бомбардировки и голям брой жертви.

Бившият зам.-министър подчерта, че ключов фактор за мир е единството на Запада. „На последната среща беше ясно демонстрирано, че Европа и Съединените щати имат сходни интереси. Това е важна предпоставка за мирни преговори и гаранции за Украйна“, добави той.
Според Божилов Доналд Тръмп е в позиция да бъде потенциален посредник, защото запазва относителна дистанция от двете страни и може да разговаря както с Европа, така и с Русия, и Украйна. В същото време обаче САЩ не могат да бъдат абсолютно независим посредник, тъй като играят ключова роля в бъдещите гаранции за Украйна.

„Преговорите няма да бъдат лесни и бързи. Тази война е сред най-продължителните и кръвопролитни от началото на XX век. Въпреки това създадената дипломатическа динамика дава надежда за бъдещи решения“, заключи Божилов.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Те и

    15 2 Отговор
    твойте приказки , другарю , са трудни за възприемане !

    21:31 19.08.2025

  • 3 Шопо

    23 2 Отговор
    Срещата между победителя и победения се нарича капитулация.

    21:31 19.08.2025

  • 4 Тео

    17 1 Отговор
    И тоя пъпеш ли го пуснахте да облъчва хората?

    21:31 19.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    14 2 Отговор
    На калмуцие и приказките им калмушки !!! Това ще реши Путин , а не плешивия чичак с късогледството !!!

    21:31 19.08.2025

  • 7 Дух

    4 1 Отговор
    Аз съм непълноценен психар и поколение Милениум и само аз решавам кога ще си сложа края,.....

    21:32 19.08.2025

  • 8 Вашето Мнение

    17 1 Отговор
    За съжаление на божилов и сие Бг спецове тръм разполага с надежна разузнавателна информация за корупция в колосални размери между байдън, зеленски и водещи лица от ес. За нагласени и фалшифицирани избори в страните на ес. На тръмп му е през оная работа за украински и евро мишоци.

    21:34 19.08.2025

  • 9 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    4 14 Отговор
    Аз оставам в бункера при малките откраднати украински момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    21:35 19.08.2025

  • 10 Вашето Мнение

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Ти отдавна не се беше появявал клоун. Как е хавата, вашите пак ли те изпуснаха пред компа.

    21:35 19.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сергей

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    И Аз само чакам да ми дадат картечница и ги почвам.

    21:37 19.08.2025

  • 13 az СВО Победа80

    11 1 Отговор
    Ама за каква среща бълнува и тоя, слънчасал ли е????

    Че нали Зеленски лично забрани да се водят преговори с Путин?!?!?

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    21:40 19.08.2025

  • 14 Вашето Мнение

    11 1 Отговор
    Единственото, което има значение беше казано от тръмп на брифинга с наркомана. На първо място, го попита кога смята да прави избори и на второ, че войната в украйна е на човека с нисък интелект байдън. Божилов и другите еврюатланти чак днес са се опомнили от чутото и пак започват свободни съчинения втръснали на всички.

    21:42 19.08.2025

  • 15 ZА ПОБЕДУ!

    5 1 Отговор
    ГОСПОД Е РУСНАК И В.В. ПУТИН Е НЕГОВ НАМЕСТНИК НА ЗЕМЯТА!
    уКРАЙна ЩЕ КАПИТУЛИРА, ТОВА Е ЦЕЛТА НА СВО!
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, НА нато П . Т К А ВИ М . Й Н А!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДУ...!

    21:44 19.08.2025

  • 16 Анонимен

    2 0 Отговор
    Вече не, откак ЕС се предложи за гарант!

    21:45 19.08.2025

  • 17 Моряка

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Този тъп коментар отначало предизвикваше снизходителна усмивка,но вече стана банален,досаден.Дали не е време за доктор Гълъбова?

    21:47 19.08.2025

  • 18 Изгубил мярката

    5 1 Отговор
    Тя глупостта ходи по хората, ама като се събере у некой...Кой е тоя за да коментира този въпрос?

    21:59 19.08.2025

  • 19 НАДЕТО ХАНЪМАТА

    7 2 Отговор
    УКРАИНА СИ ОТИВА , ЕВРОПА СИ ОТИВА БЪЛГАРСКИТЕ СОРОФАШИСТИ И ТЕ СИ ОТИВАТЩЕ НАСТЪПЯТ ПО ДОБРИ ВРЕМЕНА

    22:00 19.08.2025

  • 20 Видьо Видев

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    ИСТИНАТА

    След като Путлер не спечиле войната първите месеци,
    след три години няма как да спечели войната на изтощение!
    САЩ и ЕС имат общо над 36 пъти по-голям БВП
    от БВП на Русия.

    Неминуема е загубата на войната на Русия в Украйна.
    Но фашистът Путлер умира от страх,
    и не смее да се изтегли от Украйна!

    Защото много от руските войници са мобилизирани от затворите-
    рецидивисти крадци и бандити убийци,
    И като се завърнат от фронта,
    в Русия ще настане ад!
    Закоравели от мародерствата, безразборните убийства и бруталните изнасилвания в Украйна
    руските войници, вече като цивилни,
    ще продължават да правят същото и в Русия.
    Тогава за Путлер Кремъл ще се превърне в затвор или в лобното му място!

    Както на Хитлер през последните дни,
    и на Путлер вече му е ясно, че губи войната.
    Путлер, ще има ли куражът,
    да се самоубие в Бункерът си,
    като се самоуби Хитлер?

    Какво говори историята, като наука:
    След като се върнаха от ПСВ, руснаците направиха революция
    и убиха Цар Николай и семейството му.
    Сега, като се върнат от СВО,
    руснаците ще направят революция
    и ще убият Цар Путлер и семейството му.

    Тригодишната война ще приключи само за три дни,
    ако НАТО влезе в Украйна!

    Коментиран от #21, #22

    22:01 19.08.2025

  • 21 ГРУДИ

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Видьо Видев":

    ВИДЬО НЕ Е КАЗАЛ НЕ Я СПЕЧЕЛИЛ ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТА ВВП

    22:04 19.08.2025

  • 22 шулер..

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Видьо Видев":

    Егати болните бг.бандерски шизо карлуковци..

    22:05 19.08.2025

  • 23 ЗА СМЯХ

    7 0 Отговор
    ЕВРО ШУШУМИНГИ САНУВАТ ПОБЕДИ

    22:06 19.08.2025

  • 24 Тодоров

    3 0 Отговор
    Този албански реотан бавно загрява. Среща ще има и то най-вероятно в Москва. Победителя определя условията.

    22:32 19.08.2025

