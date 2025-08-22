Шестима колумбийски полицаи загинаха при сблъсъци с отцепници от ФАРК

Шестима колумбийски полицаи бяха убити при сблъсъци с фракция, отцепила се от бившата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), в северозападния департамент Антиокия, предаде Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на властите.



Първоначално те обвиниха за атаката, извършена вчера, най-големия наркокартел в страната - Клана от Залива.



Полицейски служител заяви пред АФП, че нападателите "са тормозили" група хора, натоварени със задачата да унищожат плантации с кока. Те също така свалили полицейски хеликоптер, забивайки в него дрон с експлозиви.



Според доклад на Международния комитет на Червения кръст броят на жертвите на взривни устройства в Колумбия се е удвоил през първите месеци на тази година, най-вече заради "интензивната употреба" на безпилотни летателни апарати.



Южноамериканската държава, която е най-големият производител на кокаин в света, регистрира рекордните 253 000 хектара с кока през 2023 г. Правителството на левия президент Густаво Петро е заложило на доброволен план за унищожаване от насажденията от самите фермери в замяна на икономически стимули, посочва Франс прес.

Най-малко петима души бяха убити, а 36 - ранени, при атентат с кола бомба пред военна база в Колумбия, предаде Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на властите.

Нападението бе извършено в Кали, в югозападната част на страната. Кметът на третия по големина колумбийски град, Алехандро Едер, каза, че това е "наркотерористична атака".

"Бомба беше взривена" близо до военновъздушната база "Марко Фидел Суарес", на оживена улица, съобщи по-рано полицията.

За момента не е ясно коя групировка е извършила атентата.

През юни фракция, отцепила се от бившата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) - Централният генерален щаб, пое отговорност за поредица бомбени нападения и стрелби във и около Кали, при които бяха убити седем души - петима цивилни и двама полицаи, отбелязва АФП.