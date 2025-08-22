Държавният департамент затяга проверките на всичките над 55 милиона американски визи, притежавани от чужденци

Държавният департамент на САЩ обяви, че затяга проверките на всичките над 55 милиона валидни американски визи, притежавани от чужденци, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



Агенцията отбелязва, че това става на фона на засилването на репресивната имиграционна политика от страна на администрацията на президента Доналд Тръмп.



"Проверките, които се извършват непрекъснато, касаят всички над 55 милиона чуждестранни граждани, които понастоящем притежават валидна американска виза", каза вчера служител на Държавния департамент, пожелал анонимност. Той напомни, че Държавният департамент може да отмени визи "винаги, когато има доказателства, че те евентуално не отговарят на условията" - от превишаване на разрешения престой през престъпна дейност или нарушения на закона, включително шофиране в нетрезво състояние, или заплахи за обществената безопасност, до всяка "форма на терористична дейност или подкрепа за терористична организация".



В понеделник Държавният департамент на САЩ съобщи, че е отменил визите на повече от 6000 чуждестранни студенти, на около 4000 от които - за закононарушения.



Съединените щати обявиха за невалидни "над два пъти повече визи, включително близо четири пъти повече студентски, отколкото през същия период миналата година", когато на власт бе президентът демократ Джо Байдън, подчерта цитираният служител на американското външнополитическо ведомство.



След завръщането си в Белия дом през януари републиканецът Тръмп направи борбата с нелегалната имиграция свой основен приоритет, посочва АФП. Той говори за "инвазия" в Съединените щати на "престъпници от чужбина" и съобщава редовно за депортирания на имигранти. Неговата програма обаче е бавена и спъвана от множество съдебни решения, от каквито Тръмп неведнъж изрази възмущение.



Предимствата, свързани с имиграцията, включително правото да се живее и работи в Съединените щати, "остават привилегия, а не право", повтаря често държавният секретар Марко Рубио.



Вчера Рубио обяви, че САЩ незабавно ще спрат напълно издаването на работни визи на чуждестранни шофьори на камиони. "Нарастващият брой чуждестранни шофьори, каращи по пътищата на САЩ големи камиони с ремаркета, излага на опасност живота на американци и застрашава прехраната на американските шофьори на камиони", аргументира той решението в публикация в "Екс".

Администрацията на президента Доналд Тръмп предприе поредица мерки, за да отговори на опасенията във връзка с чуждестранните шофьори на камиони, които не говорят английски. През април Тръмп подписа указ, с който се нарежда прилагането на правило, изискващо шофьорите на камиони в САЩ да отговарят на условията за владеене на английски език, отбелязва Ройтерс.

По-рано тази седмица американският министър на транспорта Шон Дъфи съобщи, че Федералната администрация за безопасност на моторните превозни средства е започнала разследване на катастрофа на магистрала в щата Флорида, при която са загинали трима души. Сред участниците в катастрофата е шофьор, който е индийски гражданин, не говори английски, нито има законно разрешение за пребиваване в Съединените щати, според представители на щатските и на федералните власти.

Харджиндер Сингх се опитал да направи незаконен обратен завой, блокирайки движението и причинявайки фаталната катастрофа, довела до смъртта на трима души в миниван, ударил камиона. Властите в Калифорния задържаха Сингх, за да го предадат на Флорида.

Владеенето на английски език от шофьорите на камиони отдавна е задължително условие, но указ, подписан от Тръмп през април тази година, отмени насоките от 2016 г., според които инспекторите не отстраняват от работа шофьори, ако единственото им нарушение е липсата на владеене на английски език, отбелязва Ройтерс.

Около 16% от шофьорите на камиони в САЩ са родени в чужбина, сочат данни на Федералната администрация за безопасност на моторните превозни средства. Миналия месец Ройтерс съобщи, че мексикански шофьори на камиони в граничния град Сиудад Хуарес са започнали да учат английски език в опит да се съобразят със заповедта на Тръмп.