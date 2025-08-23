Новини
Външният министър на Нидерландия подаде оставка заради Израел

23 Август, 2025 07:05, обновена 23 Август, 2025 07:09 1 349 7

Всичките му колеги от партия "Нов обществен договор" се оттеглят от кабинета

Външният министър на Нидерландия подаде оставка заради Израел - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Всички министри от нидерландската партия "Нов обществен договор" (НОД) се оттеглят от кабинета.

Това потвърди говорител на партията, след като снощи външният министър Каспар Велдкамп подаде оставка, като причината, която посочи, е липсата на свобода на действие да формулира собствена политика срещу Израел в рамките на кабинета. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Това означава, че вицепремиерът и министър на социалните въпроси Еди ван Хейум, се оттегля от поста си. Същото важи и за вътрешния министър Юдит Ойтермарк и министъра на образованието Епо Бройнс. Даниел Янсен, която е министър на здравеопазването от НОД от това лято, когато Партията на свободата напусна кабинета и оттегли всички свои министри, също ще се оттегли.

Държавните секретари по въпросите на правната защита (Теун Стройкен), данъците (Тйебе ван Остенбруген), обезщетенията (Сандра Палмен) и външната търговия (Ханеке Бурма) също се оттеглят. Бурма, подобно на министър Янсен, е в служебния кабинет само от няколко месеца.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евреин

    17 2 Отговор
    Ние контролираме вашите "демократи"

    Коментиран от #3

    07:12 23.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 888

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евреин":

    См ър т на всички наркомани, демократи, пр0 ститутки, изнасилвачи, рецидивисти и чодобна из мет.

    07:13 23.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Има

    18 2 Отговор
    все още разумни хора.

    07:24 23.08.2025

  • 6 Коста

    16 1 Отговор
    Ама Натаняху няма да подаде оставка заради Холандия ,,,,🤐

    07:24 23.08.2025

  • 7 Такива

    12 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА ОСТАНАТ А ПРОДАЖНИТЕ ПОДЛОГИ ИЗГОНЕНИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО ВЪВ ВСЯКА НОРМАЛНА ДЪРЖАВА.

    07:28 23.08.2025

