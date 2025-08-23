ISW: Путин не е склонен да проведе незабавна двустранна среща със Зеленски

Кремъл продължава да дава сигнали, че руският президент Владимир Путин не е склонен да проведе незабавна двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски. Руският външен министър Сергей Лавров даде интервю за NBC на 22 август и повтори, че понастоящем няма план Путин да се срещне със Зеленски.

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW), цитиран от news.bg.

Лавров заяви, че Путин ще се срещне със Зеленски, "когато дневният ред за срещата на върха е готов", но отбеляза, че "този дневен ред изобщо не е готов".

Лавров обвини Зеленски, че не е приел предварителните условия на Русия за преговори, като "обсъждане на териториални въпроси", въпреки че на 18 август Зеленски заяви, че остава готов да се срещне с Путин без условия и да обсъди директно териториалните въпроси.

Путин отхвърли поканата на Зеленски от май 2025 г. лидерите да проведат преки преговори в Истанбул.

Кремъл използва Лавров многократно през последните няколко дни, за да изясни позицията на Кремъл, че няма да има среща между Путин и Зеленски в срока, който желае американският президент Доналд Тръмп.

Самото интервю на Лавров за американски медии вероятно има за цел да изясни директно тази позиция пред западната аудитория.

Руските официални лица продължават да отклоняват вината за липсата на среща между Путин и Зеленски и мирните преговори между Украйна и Русия, като отхвърлят легитимността на демократично избраното правителство на Украйна.

На 22 август Лавров попита как Русия може да се срещне с човек, "преструващ се на лидер", като погрешно подсказа, че Зеленски е нелегитимен лидер.

На 21 август Лавров също така постави под въпрос легитимността на украинските официални лица и правото им да подписват мирно споразумение с Русия.

Украйна продължи своята кампания от удари срещу руската военна и нефтена инфраструктура в Русия и окупираната част от Украйна.

Украинските власти върнаха украински цивилни, които руските власти депортираха от окупираните райони на Украйна, на контролно-пропускателен пункт на границата между Русия и Грузия.

Украинските сили напреднаха в северната част на област Суми и в близост до Покровск и Новопавловка.

Руските сили напреднаха в северната част на област Суми и в източната част на област Запорожие, както и в близост до Часов Яр и Новопавловка.