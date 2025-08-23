Новини
ISW: Путин не е склонен да проведе незабавна двустранна среща със Зеленски

ISW: Путин не е склонен да проведе незабавна двустранна среща със Зеленски

23 Август, 2025 09:18

  • владимир путин-
  • среща-
  • володимир зеленски

Сергей Лавров заяви, че Путин ще се срещне със Зеленски, "когато дневният ред за срещата на върха е готов", но отбеляза, че "този дневен ред изобщо не е готов".

Снимка: EPA/БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кремъл продължава да дава сигнали, че руският президент Владимир Путин не е склонен да проведе незабавна двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски. Руският външен министър Сергей Лавров даде интервю за NBC на 22 август и повтори, че понастоящем няма план Путин да се срещне със Зеленски.

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW), цитиран от news.bg.

Лавров заяви, че Путин ще се срещне със Зеленски, "когато дневният ред за срещата на върха е готов", но отбеляза, че "този дневен ред изобщо не е готов".

Лавров обвини Зеленски, че не е приел предварителните условия на Русия за преговори, като "обсъждане на териториални въпроси", въпреки че на 18 август Зеленски заяви, че остава готов да се срещне с Путин без условия и да обсъди директно териториалните въпроси.

Путин отхвърли поканата на Зеленски от май 2025 г. лидерите да проведат преки преговори в Истанбул.

Кремъл използва Лавров многократно през последните няколко дни, за да изясни позицията на Кремъл, че няма да има среща между Путин и Зеленски в срока, който желае американският президент Доналд Тръмп.

Самото интервю на Лавров за американски медии вероятно има за цел да изясни директно тази позиция пред западната аудитория.

Руските официални лица продължават да отклоняват вината за липсата на среща между Путин и Зеленски и мирните преговори между Украйна и Русия, като отхвърлят легитимността на демократично избраното правителство на Украйна.

На 22 август Лавров попита как Русия може да се срещне с човек, "преструващ се на лидер", като погрешно подсказа, че Зеленски е нелегитимен лидер.

На 21 август Лавров също така постави под въпрос легитимността на украинските официални лица и правото им да подписват мирно споразумение с Русия.

Украйна продължи своята кампания от удари срещу руската военна и нефтена инфраструктура в Русия и окупираната част от Украйна.

Украинските власти върнаха украински цивилни, които руските власти депортираха от окупираните райони на Украйна, на контролно-пропускателен пункт на границата между Русия и Грузия.

Украинските сили напреднаха в северната част на област Суми и в близост до Покровск и Новопавловка.

Руските сили напреднаха в северната част на област Суми и в източната част на област Запорожие, както и в близост до Часов Яр и Новопавловка.


  • 1 ами

    15 3 Отговор
    тръмп като проведе стреща със зеленски та какво се промени, последния ако каже да ще остане без глава

    09:31 23.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 У ФАКТИФЕЙК

    28 2 Отговор
    МНОГО ОБИЧАТ ДА "РАЗСЪЖДАВАТ" ОТ ИМЕТО НА ПУТИН

    09:35 23.08.2025

  • 4 Пич

    28 2 Отговор
    Безмислена среща защо да се провежда ?! Зелю е замислен като измама за Русия ! Каквото и да разпише и подпише , всяка следваща украинска власт може да каже - влизаме в НАТО защото това е нелегитимен договор подписан от нелегитимен президент !!!

    09:36 23.08.2025

  • 5 стоян

    3 26 Отговор
    След като украинците разбомбят рузките заводи и рафинерии с новите ракети ФЛАМИНГО с 1100 кг взривно вещество путин ще склони - сега украинците само ги палят с 50 кг бомби с тия дронове - 1100 кг прави кратер 20 метра

    09:38 23.08.2025

  • 6 8888

    10 2 Отговор
    E как, не се ли уплаши от 1000 килограмовите ракети на Украйна????

    09:39 23.08.2025

  • 7 Абе

    25 2 Отговор
    С нелигитимен не се преговаря. Подписа му е незаконен, невалиден.

    09:39 23.08.2025

  • 8 Кит

    25 4 Отговор
    Ще напомня на мозъците от ISW, че срещите между държавните глави се насрочват едва след като преговорните екипи договорят 90+% от условията по договора, който те ше подпишат.
    Докато размазаната Украйна се държи като победител във войната - никаква подобна среща не може да се очаква.
    А доразмазването е 100% осигурено.

    09:40 23.08.2025

  • 9 Кво е това "незабавна"

    13 2 Отговор
    Става и тръгва?

    09:40 23.08.2025

  • 10 Ванчо Михайлов

    4 20 Отговор
    На путлер му предстои среща с докторите в некоя онкологична клиника!

    Коментиран от #12

    09:42 23.08.2025

  • 11 Михаил Булгаков

    3 11 Отговор
    „Не сме народ, а скотове, наглеци, дива орда от душегубци и злодеи”.

    09:42 23.08.2025

  • 12 Той вече има три вида рак

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ванчо Михайлов":

    умря и сега в кома, не знаеш ли?

    09:45 23.08.2025

  • 13 Зеленски е нелигитимен

    13 2 Отговор
    С една дума господин никой

    09:46 23.08.2025

  • 14 Роската съм

    2 12 Отговор
    И тази сутрин благодарих на Бога, че съм се родил европеец.

    09:47 23.08.2025

  • 15 Раша

    14 1 Отговор
    Путин е наясно,че нямат допирни точки.
    За какво да се срещат?

    Коментиран от #23

    09:48 23.08.2025

  • 16 Зеленски

    13 1 Отговор
    Е президент на никой

    09:49 23.08.2025

  • 17 Ха ХаХа

    6 1 Отговор
    Помак-европеец

    09:51 23.08.2025

  • 18 А демократично ли е

    11 1 Отговор
    "демократично" избраното правителство на Украйна в момента ?

    09:51 23.08.2025

  • 19 az СВО Победа80

    14 1 Отговор
    Стига сте писали едни и същи новини под различни заглавия!

    Среща няма да има, първо защото западноевропейците не искат, второ защото за да има среща трябва да има защо да се срещат, а не просто да се съберат на едно място пред камерите....

    09:51 23.08.2025

  • 20 Бля бля бля

    12 1 Отговор
    Няма смисъл от тази среща. На Зеленски не му разрешат да приема каквито и да е условия. А той нали всеки ден бие

    09:51 23.08.2025

  • 21 Тръмп пресконференция

    12 2 Отговор
    То било хубава работа,обявяваш военно положение ,без да си обявил война и зачертаваш изборите

    Коментиран от #24

    09:53 23.08.2025

  • 22 На Зельо

    10 1 Отговор
    На дрогираният клоун му предстои среща с докторите от психодиспансера и с лекарите за зависимостта му от дрогата и от клепкоманията. Не берете грижа за Путин, среща с онколекарите предстоят на всеки, даже и на драскачите и защитниците на един предател и убиец на собственият си народ.

    09:54 23.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Идиот

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "бае да обяви война":

    Путин обяви СВО...мека ръкавица
    Какво обяви наркомана на окупаторите?
    Тръмп го подиграва директно...Без до обяви война обявява военно положение и зачертава изборите.
    Ако Зе обяви война на Русия,тогава РФ адекватно обявява война и за часове Кийиф става на сол

    09:58 23.08.2025

  • 28 Дедо

    1 5 Отговор
    Няма смисъл всеки ден да се пишат едно и същи неща. Всички видяха че джудкето в Кремъл е остаряло и какви безумни гримаси прави. Този отдавна е загубен психически ,дано поне генералите му да нащрек ,да не направи някоя ядрена глупости оставащия му кратък край на живота..

    Коментиран от #37

    09:59 23.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тервел

    0 4 Отговор
    И Путин и Лукашенко ,както и Кадиров изглеждат болни и стари . Особено Кадиров . Лукашенко също. Просто това са пожизнени диктатори , но природата си знае работата и всеки ден ги унищожава

    10:02 23.08.2025

  • 31 Хи хи

    4 0 Отговор
    Нека малкия зеля да си реве, СВО-то си върви, и докато не си постигне задачите, няма да спре !!

    10:03 23.08.2025

  • 32 мошЕто

    4 0 Отговор
    ,,Кремъл продължава да дава сигнали, че руският президент Владимир Путин не е склонен да проведе незабавна двустранна среща,, , да не би зеленият да се е съгласил , а ние все още да не сме разбрали?! Винаги Путин виновен , зелената въшка - света вода ненапита ....

    10:04 23.08.2025

  • 33 нннн

    5 0 Отговор
    Зеленски категорично иска капитулация на Русия, че и репарации иска. И на Тръмп даде исканията си писмено. При сегашните реалности това е безумно. Що да се среща с Путин? Да прави шоу?

    10:04 23.08.2025

  • 34 дедо ви

    3 1 Отговор
    СВО-то си продължава , а ,,Факти ,, да си пишат колкото искат ....На Путин и сие му е все тая кой какво и защо ще каже , важното е , че укрията бавно , но сигурно си заминава с всеки изминал ден .

    10:06 23.08.2025

  • 35 Роската съм

    0 2 Отговор
    Изглежда много от коментиращите тук ми завиждат че съм се родил европеец и ми праскат минуси.

    Коментиран от #36, #38

    10:10 23.08.2025

  • 36 кух,

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Роската съм":

    Никой не ти обръща внимание - знаем , че си ,,европеец,, , в Максуда всички сте ,,европейци ,, . Ха-ха !

    10:13 23.08.2025

  • 37 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дедо":

    А бидоня изглежда млад и свеж след като го намажат с грим, само не помни че сина му е умрял и се здрависва с духове !

    10:15 23.08.2025

  • 38 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Роската съм":

    Родените в Москва и Петербург също са европейци, щото Москва и Петербург са в Европейската част на Русия !

    Коментиран от #39

    10:17 23.08.2025

  • 39 голем смех

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хи хи":

    верно ли масква била в европпа?

    10:19 23.08.2025

  • 40 Роската съм

    0 1 Отговор
    Много интересно. Щом ми праскат минуси, че съм европеец, тука азиатци ли коментират?

    10:20 23.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 НАПОМНЯНЕ:

    4 1 Отговор
    🇷🇺Г-Н ПУТИН , Е НАЙ- УСПЕШНИЯТ ПОЛИТИК В🌐 СВЕТА, И В 🇷🇺 РУСИЯ ,ПОДДЪРЖАН С= 85% ,10-та ГОДИНА ПОДРЕД- ФАКТ СПОРЕД ПРОУЧВАНИЯ НА МНОГО МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ! ПУТИН Е УНИКАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНА ЛИЧНОСТ. ОФИЦЕР ОТ ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ НА РФ, С ОГРОМНА БАЗА ПОЗНАНИЯ !2024г- РУСКАТА ИКОНОМИКА Е В ПОДЕМ(+4%) ,МИН.БЕЗРАБ (+2%), БЮДЖ.ДЕФИЦ= 1,2%,И УВЕЛИЧЕН ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА = 200 МЛРД.$( ЗА 2024).СПЕЦИАЛНАТА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ СРЕЩУ УКР.РЕЖИМ, Е СПОРЕД: ЧЛ.106,107 ОТ УСТАВА НА ООН ,ПРОТИВ ВЪЗРОДЕНИЯ УКРАИНСКИ ФАШИЗЪМ ОТ 2014 Г (САМО ЗА 2023 Г. =НАД 5,,5 МЛН.УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ СА ЕМИГРИРАЛИ И ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ И ЗАЩИТА В РУСИЯ ,БЯГАЙКИ ОТ ФАШИСТКИЯ ИМ РЕЖИМ ОТ 2014-ГОРИЛ ЖИВИ ХОРА НА ЦЕНТЪРА В КИЕВ, ПРЕД ОЧИТЕ НА ЦЯЛ СВЯТ .СРАМ ЗА ЕС И ЦЕНЗУРАТА МУ ! ПУТИН НАПРАВИ РУСИЯ ЕДИНСТВЕНАТА В СВЕТА НЕЗАВИСИМА- В АБСОЛЮТНО ВСЯКА ОБЛАСТ , СИЛНА СТРАНА. ТЕХНОЛОГИЧНО СПОСОБНА ДА ЗАЛИЧИ САЩ ЗА 9 МИНУТИ ,САМО С 10 БР.SS-X-30 ! ..ПРЕЗ 2022 Г КОМИСИЯ В ООН ОПРЕДЕЛИ ГР.МОСКВА ЗА НАЙ-ДОБЪР МЕГАЛОПОЛИС В СВЕТА (13-17 МЛН.ЖИТ.) С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ИЗ МЕЖДУ 54 КЛАСИРАНИ ОТ СВЕТА... САМО В ЛОС АНДЖЕЛИС = 75 000 ДУШИ СПЯТ НА УЛИЦАТА.ДЪРЖ.ДЪЛГ НА САЩ ВЕЧЕ Е=37 ТРИЛ.$ !

    10:22 23.08.2025

  • 43 Путлер яко заседна в Украйна:

    1 1 Отговор
    Конкретни украински успехи – в Новопавловското направление обратно е отвоювано село Зелени Гай (Зелен човек), за което руснаците хвърлиха огромни усилия с идеята да подсигурят максимално южния фланг на Покровск и да контролират по-голям периметър на границата между Донецка и Днепропетровска област. Успехът е дело на Първи батальон на 37-ма украинска механизирана бригада. Освен това – в Лиманското направление украинците са успели да си върнат Новомихайловка – селото е на северния фланг на руския клин от Торско, който сочи от изток на запад право към Лиман. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обаче твърди в обзора си, че от юг в Лиманското направление руската армия е успяла да постигне успех в Серебрянския горски парк, западно от Диброва (5-6 километра югоизточно от Кремена). Каналът се подиграва и с данните, че руснаците вече превзели Володимировка – в Торецкото направление, в посока към Покровск, като критикува "красиви" фалшиви руски телевизионни репортажи. Друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Рибар" също казва, че боеве има до Володимировка, а не че селото е превзето.

    10:27 23.08.2025

  • 44 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Путилифонът батю Пундю сподели каде мо е нужна подготовка за тоа акт. Да поработи с разширитела,стапоните и коги докара размера че се срешне с Зеленцки тет а тет на тъмно с райбер!

    10:29 23.08.2025

