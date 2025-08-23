Бащата на издъхналия след стрелбата Мигел Урибе ще го замени като кандидат за президент на Колумбия

Бащата на убития колумбийски сенатор Мигел Урибе Турбай ще го замени като кандидат за номинацията на консерваторите за президентските избори в Колумбия догодина, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Смятан за фаворит в надпреварата, 39-годишният Урибе почина на 11 август, след като бе прострелян на предизборен митинг в столицата Богота на 7 юни.

Покушението отвори отново стари рани в една страна, белязана от политически убийства през 80-те и 90-те години на миналия век, отбелязва АФП.

Бащата на убития сенатор - Мигел Урибе Лондоньо, "влиза в процеса на избор на кандидат за президент", обяви вчера Демократичният център - партията на бившия десен президент Алваро Урибе (2002-2010 г.), с когото той не е роднина. Седемдесет и девет годишният Урибе-старши ще се изправи на първичните избори на десницата в периода декември 2025-а - януари 2026 г. срещу кандидати от "тежка категория" като като депутатките в долната камара на Конгреса Мария Фернанда Кабал и Палома Валенсия.

Самите президентски избори ще бъдат произведени през май догодина.

Съпругата на Урибе-старши - журналистката Диана Турбай, е отвлечена по заповед на наркобарона Пабло Ескобар и е убита при опит да бъде спасена през 1991 г. По онова време синът им Мигел е бил на пет години.

Във връзка с убийството на сенатора бяха арестувани шестима души, включително заподозреният за стрелбата - 15-годишен наемен убиец.

Властите посочиха като поръчител на убийството "Сегунда Маркеталия" - фракция, отцепила се от бившата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК). Тя отрече да е замесена, отбелязва АФП.