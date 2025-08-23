Новини
Свят »
Колумбия »
Бащата на издъхналия след стрелбата Мигел Урибе ще го замени като кандидат за президент на Колумбия

23 Август, 2025 11:00, обновена 23 Август, 2025 10:06 452 0

  • колумбия-
  • избори-
  • урибе

39-годишният сенатор почина на 11 август, след като бе прострелян на предизборен митинг в столицата Богота на 7 юни

Бащата на издъхналия след стрелбата Мигел Урибе ще го замени като кандидат за президент на Колумбия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бащата на убития колумбийски сенатор Мигел Урибе Турбай ще го замени като кандидат за номинацията на консерваторите за президентските избори в Колумбия догодина, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Смятан за фаворит в надпреварата, 39-годишният Урибе почина на 11 август, след като бе прострелян на предизборен митинг в столицата Богота на 7 юни.

Покушението отвори отново стари рани в една страна, белязана от политически убийства през 80-те и 90-те години на миналия век, отбелязва АФП.

Бащата на убития сенатор - Мигел Урибе Лондоньо, "влиза в процеса на избор на кандидат за президент", обяви вчера Демократичният център - партията на бившия десен президент Алваро Урибе (2002-2010 г.), с когото той не е роднина. Седемдесет и девет годишният Урибе-старши ще се изправи на първичните избори на десницата в периода декември 2025-а - януари 2026 г. срещу кандидати от "тежка категория" като като депутатките в долната камара на Конгреса Мария Фернанда Кабал и Палома Валенсия.

Самите президентски избори ще бъдат произведени през май догодина.

Съпругата на Урибе-старши - журналистката Диана Турбай, е отвлечена по заповед на наркобарона Пабло Ескобар и е убита при опит да бъде спасена през 1991 г. По онова време синът им Мигел е бил на пет години.

Във връзка с убийството на сенатора бяха арестувани шестима души, включително заподозреният за стрелбата - 15-годишен наемен убиец.

Властите посочиха като поръчител на убийството "Сегунда Маркеталия" - фракция, отцепила се от бившата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК). Тя отрече да е замесена, отбелязва АФП.


Колумбия
