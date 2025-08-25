Новини
Свят »
Германия »
Германия може да бъде принудена да върне наборната военна служба

25 Август, 2025 05:30, обновена 25 Август, 2025 05:17 625 5

  • германия-
  • наборна служба-
  • армия

На това мнение е председателят на комисията по отбрана в Бундестага

Германия може да бъде принудена да върне наборната военна служба - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия може да бъде принудена да върне задължителната военна служба, ако планираната нова програма за доброволна служба не успее да привлече достатъчно военнослужещи, заяви пред „Райнише пост“ председателят на комисията по отбрана в Бундестага Томас Ровекамп, депутат от управляващия Християндемократически съюз (ХДС), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Той каза, че германските въоръжени сили, Бундесверът, в момента изпитват недостиг от над 80 хиляди професионални войници и от 140 хиляди резервисти, които са необходими, за да може Германия да посрещне ангажиментите си в рамките на НАТО.

„Имам сериозни съмнения, че това може да бъде постигнато само чрез доброволна служба", каза той.

Ровекамп направи тези коментари преди законопроекта за новата доброволна военна служба, който министърът на отбраната Борис Писториус планира скоро да представи пред кабинета.

Томас Ровекамп каза, че законодателството трябва да постави ясни цели за годишното увеличаване на армията. „Законът също така трябва да включва механизъм за автоматично задължително набиране (на военнослужещи), ако тези цели не бъдат постигнати“, допълни той.

Германия отмени наборната военна служба през 2011 г., но тя остава предвидена в де факто конституцията на страната – Основния закон – и може да бъде върната с обикновено мнозинство в парламента.

Правителството на канцлера Фридрих Мерц се ангажира да въведе доброволна военна служба като част от коалиционното си споразумение. Ако законопроектът бъде приет, програмата за доброволна служба може да бъде въведена от първите месеци на 2026 г.

Писториус подчерта, че програмата ще се фокусира върху доброволното участие, подкрепено с финансови стимули, но и заяви, че службата ще остане доброволна, камо ако може да задоволи кадровите нужди на Бундесвера.

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул ще посети Хърватия днес за разговори във връзка с продължаващата подкрепа за Украйна, европейската сигурност и отбрана и търговията, съобщи германското посолство в Загреб, предаде ХИНА, цитирана от БТА.

"Хърватия е важен партньор на Германия в Европейския съюз и НАТО. Министър Вадефул ще обсъди широк спектър от въпроси с хърватските си колеги - от съвместната подкрепа за Украйна до европейската сигурност и отбрана, както и търговската политика на ЕС", се посочва в съобщението на посолството по повод работното посещение на министъра.

Дипломатическата мисия отбелязва, че Хърватия е "ключов партньор" по въпросите на разширяването на ЕС. "Опитът на Хърватия като най-младата членка на ЕС е незаменим в процеса на присъединяване на Западните Балкани", се посочва още в съобщението.

Вадефул ще направи обръщение при откриването на Конференцията на посланиците, консулите и аташетата по отбраната на Република Хърватия. Той също така ще бъде приет от премиера Андрей Пленкович и ще се срещне с външния министър Гордан Гърлич Радман.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    2 10 Отговор
    Не само че може Ами и трябва. Всеки момент се очаква Русия да нападне вероломно и непридизеикано Германия. Както 1941 год Русия напада Германия. Историята се повтаря.

    Коментиран от #3

    05:04 25.08.2025

  • 2 Майтап бе, Били...🤔😁

    5 5 Отговор
    За бункерния пcиxoпат в Кремъл си чакам статията.

    05:07 25.08.2025

  • 3 Митко Бомбата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Да, ще нападне провинциалистите за да им изяде компотите.

    05:46 25.08.2025

  • 4 НАТО пак немаора

    3 0 Отговор
    Германците ще ходят в казармата, докато арабелите и украинките се излежават на социални помощи. Много правилно решение.

    06:05 25.08.2025

  • 5 Уса

    0 0 Отговор
    Никой не иска да се бие за Германия дори германците,които са превърнати в малцинство.Само 16% са заявили,че са готови да защитават своята родина Германия,но на германска земя.Никой няма да отиде в Украйна,ако това имате в предвид

    06:25 25.08.2025

