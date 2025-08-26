Стотици огнеборци гасят огромен пожар на пристанището в Хамбург ВИДЕО

Стотици пожарникари са мобилизирани за гасенето на големия пожар, който избухна по-рано днес на пристанището в Хамбург, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Трима души са пострадали, а мащабът на щетите остава неизвестен, съобщиха от службите за извънредни ситуации.

Пожарът в квартал Фетел в северногерманския град е тръгнал от превозно средство, паркирано в склад, заяви говорител на противопожарната служба.

Облак черен дим се издигна в небето над Хамбург, а в района се чуваха отделни малки експлозии, докато полицията използваше водни оръдия, за да подпомогне борбата с пламъците.

Предполага се, че няколко газови контейнера под налягане, вероятно съдържащи азотен оксид, са експлодирали по време на пожара, при което отломки са били изхвърлени от сградата.

Около 25 души са евакуирани от района, сред тях и тримата ранени, съобщи говорителят Лоренц Хартман. "Успяхме да изведем десетки хора от зоната и да ги спасим", добави той.

Все още не е ясно колко време ще отнеме потушаването на огъня.

Според полицията близката магистрала между Нордерелбе и Мурфлийт е напълно затворена заради отломките, а задръстването е около 12 километра.

Пристанището на Хамбург е един от водещите международни търговски центрове в Германия, се посочва на официалния му сайт.