Израелският кабинет по сигурността ще заседава довечера в Йерусалим ВИДЕО

26 Август, 2025 05:46, обновена 26 Август, 2025 04:56 602 5

Канада осъди израелските удари срещу болница в южната част на ивицата Газа, при които бяха убити 20 души

Израелският кабинет по сигурността ще заседава довечера в Йерусалим ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският кабинет по сигурността ще заседава тази вечер в Йерусалим, съобщи говорител на премиера Бенямин Нетаняху снощи, като според местните медии е възможно да бъде обсъдено подновяване на преговорите за примирие в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Запитан от АФП за темата на заседанието, говорителят на Нетаняху Омер Манцур не уточни дневния ред на срещата.

Кабинетът по сигурността, който е председателстван от израелския премиер, в началото на август одобри план да поеме контрола над град Газа и да си осигури контрол над цялата палестинска територия с цел да елиминира "Хамас" и да освободи заложниците.

През последните дни израелската армия затегна обръча си около град Газа в подготовка за обявената офанзива, отбелязва АФП.

Но в четвъртък Нетаняху нареди започването на преговори за освобождаване на "всички" заложници в Газа в отговор на ново предложение за примирие от посредниците, прието от палестинското ислямистко движение "Хамас".

Той не спомена изрично предложението на посредниците – Египет, Катар и САЩ – за 60-дневно спиране на огъня, съчетано с освобождаване на заложниците.

Форумът на семействата на заложниците – основната израелска организация на роднините на пленените от "Хамас" хора – призова за национална мобилизация по време на днешната среща на кабинета по сигурността.

"Абсолютното мнозинство от хора в Израел иска нашите близки да се върнат у дома. Умишленото отлагане на подписване на споразумение за тяхното освобождаване е против волята на народа и нашите фундаментални ценности - взаимна отговорност и солидарност", се казва в изявлението.

Шествие в знак на солидарност със семействата на заложниците тази вечер е планирано и в Тел Авив.

Канада осъди израелските удари срещу болница в южната част на ивицата Газа, при които бяха убити 20 души, включително петима журналисти, и заяви, че Израел има задължение да пази мирните граждани в зоната на бойните действия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Канада е ужасена от израелските военни удари в болница "Насер“ в Газа, при които бяха убити петима журналисти и много граждани, включително служители на спасителните и на здравните служби.

Подобни нападения са неприемливи“, заяви Министерството на външните работи в изявление.


Канада
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 демократ

    2 0 Отговор
    Някой има ли обяснение как Кенъда се изпредеразти до такава степен от геЙските теории на ГеЙрманците и Маркузе ще да е

    04:53 26.08.2025

  • 3 Евреите са недосегаеми

    1 0 Отговор
    Към безскрупулните еврейски фашаги и масови убийци: вие сте ИЗРОДИ! Всички нормални хора се молят Господ да ви накаже!

    04:55 26.08.2025

  • 4 Наричат това война и бойни действия

    1 0 Отговор
    А то е геноцид, изтребление!!!

    04:59 26.08.2025

  • 5 Евреите са над закона

    0 0 Отговор
    Канадското външно министерство казало, че подобни нападения били “НЕПРИЕМЛИВИ”!?! Тоест масовото избиване на хора от еврейската държава не е мегапрестъпление, а е само нещо неприемливо…!!!

    05:12 26.08.2025

Новини по държави:
