Израелският кабинет по сигурността ще заседава довечера в Йерусалим ВИДЕО

Израелският кабинет по сигурността ще заседава тази вечер в Йерусалим, съобщи говорител на премиера Бенямин Нетаняху снощи, като според местните медии е възможно да бъде обсъдено подновяване на преговорите за примирие в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Запитан от АФП за темата на заседанието, говорителят на Нетаняху Омер Манцур не уточни дневния ред на срещата.

Кабинетът по сигурността, който е председателстван от израелския премиер, в началото на август одобри план да поеме контрола над град Газа и да си осигури контрол над цялата палестинска територия с цел да елиминира "Хамас" и да освободи заложниците.

През последните дни израелската армия затегна обръча си около град Газа в подготовка за обявената офанзива, отбелязва АФП.

Но в четвъртък Нетаняху нареди започването на преговори за освобождаване на "всички" заложници в Газа в отговор на ново предложение за примирие от посредниците, прието от палестинското ислямистко движение "Хамас".

Той не спомена изрично предложението на посредниците – Египет, Катар и САЩ – за 60-дневно спиране на огъня, съчетано с освобождаване на заложниците.

Форумът на семействата на заложниците – основната израелска организация на роднините на пленените от "Хамас" хора – призова за национална мобилизация по време на днешната среща на кабинета по сигурността.

"Абсолютното мнозинство от хора в Израел иска нашите близки да се върнат у дома. Умишленото отлагане на подписване на споразумение за тяхното освобождаване е против волята на народа и нашите фундаментални ценности - взаимна отговорност и солидарност", се казва в изявлението.

Шествие в знак на солидарност със семействата на заложниците тази вечер е планирано и в Тел Авив.

Канада осъди израелските удари срещу болница в южната част на ивицата Газа, при които бяха убити 20 души, включително петима журналисти, и заяви, че Израел има задължение да пази мирните граждани в зоната на бойните действия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Канада е ужасена от израелските военни удари в болница "Насер“ в Газа, при които бяха убити петима журналисти и много граждани, включително служители на спасителните и на здравните служби.

Подобни нападения са неприемливи“, заяви Министерството на външните работи в изявление.