Австралия пъди иранския посланик

26 Август, 2025 07:51, обновена 26 Август, 2025 06:53

Техеран е обвинен в извършването на две антисемитски атаки в страната

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Австралия ще изгони иранския посланик в Канбера, заради участието на Иран в две антисемитски атаки в страната, съобщи днес австралийският премиер Антъни Албанезе, цитиран от Ройтерс и БТА.

Австралийските разузнавателни служби са достигнали до заключение за връзка между Иран и две нападения – срещу ресторант в Сидни и срещу джамия в Мелбърн, уточни Албанезе.

В тези два града се наблюдава рязко нарастване на антисемитските събития след началото на войната между Израел и "Хамас" през октомври 2023 г.

"Австралийска организация за разузнаване и сигурност (АОРС) събра достатъчно достоверна информация, за да стигне до едно дълбоко и тревожно заключение. Иранското правителство е ръководило поне две от тези атаки. Иран се е опитал да прикрие участието си, но АОРС оценява, че той стои зад атаките", заяви Албанезе пред репортери, позовавайки се на основната вътрешна разузнавателна агенция.


Австралия
