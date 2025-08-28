Новини
Свят »
Турция »
Турция отново обвини Нетаняху в лицемерие

Турция отново обвини Нетаняху в лицемерие

28 Август, 2025 09:15 796 8

  • турция-
  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • реджеп ердоган

Въпреки че Кнесетът проведе първия си дебат за признаването на геноцида и мнозинството изглеждаше "за", въпросът в крайна сметка не беше поставен на гласуване

Турция отново обвини Нетаняху в лицемерие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призна геноцида, извършен от Османската империя срещу арменци, гърци и асирийци по време на Първата световна война, за първи път в страната, съобщава "Евронюз".

По време на интервю в подкаст с роден в Армения водещ, Нетаняху каза: "Мисля, че го направихме. Мисля, че Кнесетът прие резолюция в този смисъл", въпреки че подобно законодателство не е прието от израелския парламент.

На въпроса защо никой израелски премиер никога не е признавал масовите убийства, Нетаняху отговори: "Току-що го направих. Ето."

Турция осъди и отхвърли забележките на израелския премиер относно събитията от 1915 г., съобщава Анадолската агенция

"Изявлението на Бенямин Нетаняху относно събитията от 1915 г. е опит да се експлоатират минали трагични събития по политически причини", заяви турското външно министерство в изявление. Нетаняху, който е съден за ролята си в геноцида, извършен срещу палестинския народ, се опитва да прикрие престъпленията, които той и неговото правителство са извършили", заяви министерството. Осъждаме и отхвърляме това изявление, което е несъвместимо с историческите и правни факти", добавиха още в изявлението.

Бурханетин Дуран, ръководител на турската дирекция по комуникациите, също разкритикува изявлението на Нетаняху, наричайки го "крещящо лицемерие".

"Във време, когато хиляди невинни хора в Газа са подложени на систематичен геноцид, като деца, възрастни хора и жени умират от бомби и глад, изявленията на Нетаняху относно събитията от 1915 г. са крещящо лицемерие, което експлоатира историята и закона", написа той в турската социална медийна платформа NSosyal.

Армения поиска международно признание за системните убийства, които доведоха до смъртта на приблизително 1,5 милиона души, като геноцид. Турция, от друга страна, твърдо отхвърля твърденията, че масовите убийства и насилственото депортиране на стотици хиляди арменци са равносилни на геноцид.

Израел, един от ключовите търговски партньори на Турция, отдавна се колебае в официалната си позиция. През 2001 г. тогавашният външен министър Шимон Перес категорично отрече това, което той определи като "арменски твърдения". Той добави, че Израел отхвърля "опитовете за създаване на сходство между Холокоста и арменските твърдения".

През 2000 г. обаче тогавашният министър на образованието Йоси Сарид от лявата партия Мерец обяви планове за включване на арменския геноцид в учебната програма по история на Израел. Единадесет години по-късно член на крайнодясната партия Национален съюз внесе законопроект за обявяване на 24 април за официален ден на възпоменание за клането.

Въпреки че Кнесетът проведе първия си дебат за признаването на геноцида и мнозинството изглеждаше "за", въпросът в крайна сметка не беше поставен на гласуване.

Бившият израелски президент Реувен Ривлин, който беше известен като защитник на признаването, се въздържа по време на президентството си от предприемане на каквито и да било официални стъпки, включително подновяване на подписа си под ежегодна петиция, призоваваща за признаване.

През 2018 г. гласуването в Кнесета за признаване на арменския геноцид беше отменено поради липса на достатъчна подкрепа от управляващата коалиция.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 минувач

    4 9 Отговор
    Щото на Нетаняху му дреме какво казал султана ...

    09:16 28.08.2025

  • 2 оня

    2 4 Отговор
    Днес разбрах, че Тръмп ще наложи санкции и на .......укрията .....

    09:18 28.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Градация

    2 5 Отговор
    1. 1915 г. - арменския геноцид от.............
    2. 1935-45 г. - еврейския и цигански геноцид от...............
    3. 2025 г. арабския геноцид от................
    Не ги довършвам за да не стана жертва на геноцида на свободното слово.

    09:22 28.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вальо

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Геноцида е и срещу българи":

    Ти как изсели милион и половина мюсюлмани след 1878 година всичките с изрязани носове и уши и бяха излекувани в Едирне

    Коментиран от #8

    09:40 28.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Геноцида е и срещу българи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вальо":

    Объркал си се, нашественик не се изселва, а гони

    10:48 28.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания