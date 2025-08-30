Владимир Путин ще популяризира нов световен ред по време на посещението си в Китай

Руският президент Владимир Путин ще даде нов тласък на идеята за многополюсен световен ред по време на четиридневното си посещение в Китай, предаде ДПА, позовавайки се на негово пространно интервю за агенция Синхуа в навечерието на заминаването му, пише БТА.
Разговорът с китайския президент Си Цзинпин на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в град Тянцзин трябва да доведе до "нов мощен тласък" в създаването на този световен ред, заяви Путин.
В интервюто си, което е публикувано на уебсайта на Кремъл, руският президент не споменава САЩ и войната в Украйна.
Путин многократно е изразявал подкрепа за намаляване на американската доминация в световните дела. В интервюто той отбеляза и отслабването на долара. Русия и Китай, например, почти напълно преминаха към търговия в националните си валути.
Той също така вижда укрепването на Глобалния Юг, воден от страните от БРИКС – първоначално Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, към които се присъединиха нови членове – като ключов елемент в изграждането на новия световен ред.
Според Кремъл, Путин ще води разговори с редица лидери, включително от Индия, Турция, Иран, Сърбия и Пакистан.
Срещата на върха, която ще се проведе от 31 август до 1 септември, ще бъде най-голямата от основаването на Шанхайската организация за сътрудничество преди 24 години. Китай очаква да присъстват представители от 20 държави и 10 организации. Организацията има 10 държави-членки. Освен основателите Русия, Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, в нея влизат и Индия, Пакистан, Иран от 2023 г. и Беларус от 2024 г.
