Владимир Путин ще популяризира нов световен ред по време на посещението си в Китай

Владимир Путин ще популяризира нов световен ред по време на посещението си в Китай

30 Август, 2025 17:50 1 396 75

В интервюто си, което е публикувано на уебсайта на Кремъл, руският президент не споменава САЩ и войната в Украйна

Владимир Путин ще популяризира нов световен ред по време на посещението си в Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин ще даде нов тласък на идеята за многополюсен световен ред по време на четиридневното си посещение в Китай, предаде ДПА, позовавайки се на негово пространно интервю за агенция Синхуа в навечерието на заминаването му, пише БТА.

Разговорът с китайския президент Си Цзинпин на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в град Тянцзин трябва да доведе до "нов мощен тласък" в създаването на този световен ред, заяви Путин.

В интервюто си, което е публикувано на уебсайта на Кремъл, руският президент не споменава САЩ и войната в Украйна.

Путин многократно е изразявал подкрепа за намаляване на американската доминация в световните дела. В интервюто той отбеляза и отслабването на долара. Русия и Китай, например, почти напълно преминаха към търговия в националните си валути.

Той също така вижда укрепването на Глобалния Юг, воден от страните от БРИКС – първоначално Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, към които се присъединиха нови членове – като ключов елемент в изграждането на новия световен ред.

Според Кремъл, Путин ще води разговори с редица лидери, включително от Индия, Турция, Иран, Сърбия и Пакистан.

Срещата на върха, която ще се проведе от 31 август до 1 септември, ще бъде най-голямата от основаването на Шанхайската организация за сътрудничество преди 24 години. Китай очаква да присъстват представители от 20 държави и 10 организации. Организацията има 10 държави-членки. Освен основателите Русия, Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, в нея влизат и Индия, Пакистан, Иран от 2023 г. и Беларус от 2024 г.


  • 1 Какъв

    48 32 Отговор
    Ред го гони...Русия изостава дори от Туркия...Той тръгна ред да прави по Света...

    Коментиран от #7, #12

    17:52 30.08.2025

  • 2 Кой беше тоз

    42 25 Отговор
    Пръдльо?

    Коментиран от #17, #18

    17:53 30.08.2025

  • 3 Да одим дори неканени

    9 10 Отговор
    Да одим и ние!

    17:53 30.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    20 16 Отговор
    Утре в 13 часа тръгваме на автопоход от София до Сопот.Който не може да дойде да блокира летището и Триъгълника на Властта.

    Коментиран от #8, #9, #33, #41

    17:54 30.08.2025

  • 5 Хаяско е луд

    29 20 Отговор
    Тоя разкости матушката ,за какъв световен ред бълнува.

    17:54 30.08.2025

  • 6 Къв нов ред, кви пет лева

    21 24 Отговор
    Поредна агресия на Русия, този път срещу Украйна. И говори бункерния за нов ред.
    Между другото, кво стана с БРИКС? Тръмп им удари митата на членовете й.

    17:54 30.08.2025

  • 7 Дон Корлеоне

    21 21 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв":

    Хаяско да построи първо 100 милиона вътрешни тоалетни.

    17:55 30.08.2025

  • 8 кап.Загоров

    12 16 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Дано полицията постъпи както подобава с вас.

    17:55 30.08.2025

  • 9 Дано си от

    8 11 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    сопотските села. Да не ти остане напразен автопохода.
    А аз след малко отивам да блокирам летището.

    17:56 30.08.2025

  • 10 си дзън

    27 18 Отговор
    Новият световен ред: русията - васал на Китай...

    17:57 30.08.2025

  • 11 Елементарно Уотсън!

    25 15 Отговор
    Няма как от бункера с xлeбapки да направиш "Нов, световен ред"... Освен това си обявен за военнопрестъпник.

    17:59 30.08.2025

  • 12 Да бе, да ! ;)

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв":

    Турция ще я приемат в брикс ,ама когато настигне поне Южна Африка или поне Етиопия по темпове на икономически растеж .

    18:00 30.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    24 15 Отговор
    Браво на Владимир Владимирович, докара Многополярния ред !!! Ред в който С.А.Щ стигнаха до Гренландия, а Русия свърши пред Покровск 😁👍

    18:00 30.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БОЛШЕВИК

    14 7 Отговор
    Новия световен ред, ще е добре познатия световен ред до 1989г.

    Коментиран от #21

    18:01 30.08.2025

  • 16 ШАХМАТИСТА

    17 10 Отговор
    Всяка среща между Путин и Си е кошмара на англосаксите.

    18:01 30.08.2025

  • 17 кочо кочев

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кой беше тоз":

    Май, пръдльото и дрисльото си ти, друг наоколо не виждам.

    Коментиран от #20

    18:02 30.08.2025

  • 18 фиктив

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кой беше тоз":

    Сус бе, розов еднорог.

    18:02 30.08.2025

  • 19 Сега е

    13 12 Отговор
    Момента нашите копеи да отидат в руския мир

    Коментиран от #22

    18:03 30.08.2025

  • 20 Пипни се

    3 8 Отговор

    До коментар #17 от "кочо кочев":

    Между бузките и ще разбереш

    18:04 30.08.2025

  • 21 И пак ще турите

    9 9 Отговор

    До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":

    Георги Димитров в мавзолея, та да му се кланяте на мумията.

    18:05 30.08.2025

  • 22 прошляк ,

    13 8 Отговор

    До коментар #19 от "Сега е":

    Чакаме ви вие първо да се изнесете към укрията , пък тогава ще видим накъде ще ни отведе положението . Със сигурност - няма да е при зеления .

    18:06 30.08.2025

  • 23 Световния ред е ясен

    10 15 Отговор
    Тръмп трепе руснаци......в Аляска Путин са здрависва със своя трепач.

    Коментиран от #75

    18:06 30.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Световния ред е ясен

    11 12 Отговор
    Тръмп бомби Аятолаха, Путин не смее да шукне.....

    18:08 30.08.2025

  • 26 ПУТИН Е УКРАИНСКИ АГЕНТ

    11 15 Отговор
    ЗАТОВА 4 ГОДИНИ ТЪПЧЕ В КАЛТА.

    18:08 30.08.2025

  • 27 Наблюдател

    16 7 Отговор
    В късния следобед на вчерашния ден стана ясно, че Урсула фон щяла да идва на посещение в България в неделя. Местните колониални власти щели да я карат като панаирджийска мечка във военния завод в Сопот.

    Урсула обаче не е добре дошла в България! Това го знаят и местните урсули, които неслучайно са пазили в тайна до последния момент нейното идване, защото знаят какво ще последва. Уверен съм, че няма нужда от излишни призиви, но все пак ще се обърна към всички свободни, нормални и достойни българи - елате да посрещнем заедно Урсула в Сопот. Елате, за да и покажем, че не е добре дошла в нашата страна. Елате, за да разбере, че колониалните власти не представляват българския народ, а само себе си.

    Елате в неделя в 9 ч. пред входа на ВМЗ "Сопот"! Урсула е срам за Европа, позор за своя народ и символ на деградацията на европейската цивилизация. Тя няма място в България!

    Коментиран от #49, #55

    18:09 30.08.2025

  • 28 Новичок

    13 13 Отговор
    Новият световен ред е без русия.

    18:09 30.08.2025

  • 29 Световния ред е ясен

    13 11 Отговор
    САЩ...най могъщите, Китай след това....Путин извън десетката...по БВП в света.

    18:10 30.08.2025

  • 30 Наблюдател

    8 6 Отговор
    Уважаеми колеги,
    С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите. Няма смисъл.

    18:11 30.08.2025

  • 31 Световния ред е ясен

    7 14 Отговор
    Натовско оръжие трепе руснаци......оръжие на Путин НЕ трепе натовци....

    Коментиран от #35, #37

    18:12 30.08.2025

  • 32 Мдаа

    4 3 Отговор
    Ясно, вместо многополовите сега на мода е многополюсните.

    18:12 30.08.2025

  • 33 Нека да пиша

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти гледай да не ядеш кьотек..

    18:12 30.08.2025

  • 34 Диагноза

    13 11 Отговор
    Отдавна е ясно, че Русия се управлява от невменяем дегенерат.

    18:13 30.08.2025

  • 35 ТЕРЕПЕ ГИ

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Световния ред е ясен":

    Оня с тротинетката.

    18:13 30.08.2025

  • 36 мдаааа

    9 8 Отговор
    Ще популяризира - Мъже на токчета ...

    18:13 30.08.2025

  • 37 Факт

    8 6 Отговор

    До коментар #31 от "Световния ред е ясен":

    Не . Натовците се трепят от собствените си цанкции .

    Коментиран от #43

    18:14 30.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Белуга

    7 6 Отговор
    Рашка не може да предложи нищо освен подземни горива. За какъв нов ред бленува освен на водкаджиите

    18:15 30.08.2025

  • 40 ПОБЕДИТЕЛИТЕ СЕ СРЕЩАТ

    8 6 Отговор
    Пуделите скимтят и припикват от злоба.

    18:16 30.08.2025

  • 41 Дрътия Софианец

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Наготви за участниците , в 17-те ресторанта, Путин ще плати ... 🤭😁

    18:17 30.08.2025

  • 42 Ток

    7 7 Отговор
    Я копейките как се възпалиха. И те бленуват за нещо.

    18:17 30.08.2025

  • 43 Световния ред е ясен

    5 6 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    Руските захватчици гинат в окопите, натовци по плажовете....не им дреме за санкцийте...

    18:18 30.08.2025

  • 44 Според мен 🤔

    6 1 Отговор
    диктаторът е изгубил нацяло връзка с реалността...

    18:19 30.08.2025

  • 45 az СВО Победа80

    6 3 Отговор
    Исторически ден!

    Индийският държавен глава пристигна в КНР!

    Онова, което се считаше за невъзможно, а именно сближаването на Индия и КНР е факт!

    18:20 30.08.2025

  • 46 Световния ред е ясен

    9 3 Отговор
    МРЗ В БЪЛГАРИЯ.......540 ЕВРО
    МРЗ В РУСИЯ................240 ЕВРО

    Коментиран от #71

    18:20 30.08.2025

  • 47 ШЕФА

    5 8 Отговор
    Владимир Путин може и ще популяризира каквото си поиска защото целия свят чака какво ще каже за да слуша и изпълнява.Който не изпълнява фалит като цяла Европа и ние сме там !!!

    Коментиран от #58, #67

    18:23 30.08.2025

  • 48 Световния ред е ясен

    11 1 Отговор
    В САЩ живеят над 3 МИЛИОНА РУСНАЦИ
    В РУСИЯ живеят около....1500 АМЕРИКАНЦИ

    Коментиран от #50, #54

    18:24 30.08.2025

  • 49 ЧАКА ВИ

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "Наблюдател":

    СОПОТСКАТА ПОЛИЦИЯ.
    ЩЕ ВИДИТЕ ОТКЪДЕ ПИИКААЯТ КОКОШКИТЕ!

    18:27 30.08.2025

  • 50 Ясен е ,

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Световния ред е ясен":

    Не може алкаш да претендира , че той налага световен ред ..

    Коментиран от #52

    18:28 30.08.2025

  • 51 КГБ шогьорчето

    8 4 Отговор
    Нищо не може да казва. Избиват му сънародниците като хлебарки и той е безпомощен

    18:28 30.08.2025

  • 52 Стига бе

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ясен е ,":

    Никой не претендира.....всеки знае, че САЩ са номер едно....

    18:29 30.08.2025

  • 53 Факти

    11 3 Отговор
    Новият световен ред вече е факт и Русия е още по-назад.

    18:30 30.08.2025

  • 54 Що ли в Русия

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Световния ред е ясен":

    живеят толкова малко американци. А такава е хубавиня. Наташки, водка и селски землянки!

    Коментиран от #59

    18:30 30.08.2025

  • 55 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Наблюдател":

    Неизчерпаеми никове имаш , Дедо Потьо .. 🤭😁

    18:31 30.08.2025

  • 56 Световния ред е ясен

    7 2 Отговор
    Трепаме руски захватчици...БЕЗНАКАЗАНО....и то с българско оръжие.

    18:31 30.08.2025

  • 57 Сега

    6 1 Отговор
    Последно кой ще ходи в матушката

    18:31 30.08.2025

  • 58 Путин да каже

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "ШЕФА":

    да му вдигнат и санкцциите.
    Нали всеки слуша и изпълнява.

    18:32 30.08.2025

  • 59 Световния ред е ясен

    8 3 Отговор

    До коментар #54 от "Що ли в Русия":

    Що ли в САЩ живеят толкова много руснаци......предпочитат ЛАЙФ пред ЖИЗНЬ

    18:32 30.08.2025

  • 60 Нашите

    8 2 Отговор
    Копеи ,не искат и да чуят за ходене в матушката ,биле твърде стари

    18:32 30.08.2025

  • 61 Оценител

    9 2 Отговор
    Вероятно това е най-нелепия виц който може да се роди в кратуната на бивш, посредствен агент на КГБ. 🤔

    18:33 30.08.2025

  • 62 Тъпото руско говедо Румен Р

    7 1 Отговор
    Своята държава не оправил, другите щял да оправя... след Украйна, кой е на ред, гиди руски боклуци непоръбени? И какъв ще е този нов световен ред... "петият райх" ли ще го наименува, това нещастно човече в Кремъл.... проблема му е в скапания руски телевизор, погледни се в огледалото... никой не ще да живее в скааната ти Русия.
    Закривай тази кочина!

    Коментиран от #65

    18:38 30.08.2025

  • 63 Историк

    6 0 Отговор
    Новият световен ред на Путин е руската вечна война, наречена мир, която е унищожение и ликвидиране на нации и територии,които той реши, ако не може да ги подчини на бруталност и извратеността си.

    18:39 30.08.2025

  • 64 Световния ред е ясен

    5 1 Отговор
    Руснака мре за Путин, Западняка си живее живота

    18:40 30.08.2025

  • 65 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "Тъпото руско говедо Румен Р":

    За съжаление у нас е пълно с хора дето искат подобен нов ред в който те пак да са там дето бяха през комунизма.интересното е обаче че ни един от тях не иска доброволно да се премести да речем в Китай или Русия.

    Коментиран от #72

    18:41 30.08.2025

  • 66 УдоМача

    0 2 Отговор
    Ня кои страни отказват да признаят, дори пред себе си, че западната хегемония приключи!!

    18:45 30.08.2025

  • 67 Даката

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "ШЕФА":

    Както СССР се разпадна като безполезна шлака, така и Русия ще повтори поредното разпадане... дори и да са богати на природни изкопаеми, управляват се от абсолютни идиоти като Путин, тогава нищо добро не може да излезе от тази територия.

    18:46 30.08.2025

  • 68 Факти

    5 0 Отговор
    САЩ - 340 милиона, само 5 милиона в чужбина (1,5%)
    Китай - 1409 милиона, 60 милиона в чужбина (4,3%)
    Русия - 146 милиона, 30 милиона в чужбина (20,5%)
    Това е новия световен ред, в който руснаците бягат от потъващата Русия.

    18:54 30.08.2025

  • 69 Лечител

    5 0 Отговор
    Демагогията и параноята са първи дружки. Годините също си взимат своето .

    18:56 30.08.2025

  • 70 Инж1

    2 1 Отговор
    Ха-ха-ха!!!80% от руснаците нямат канализация, а тоя дедик за нов световен ред ми говори!?!?!?

    19:02 30.08.2025

  • 71 УдоМача

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Световния ред е ясен":

    Виц и цените там бе па4авренико!!!

    19:03 30.08.2025

  • 72 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    батинка, в Китай е екстра да ти кажа ! И китайките са хубавици. Има некои дразнещи неща, но се преживяват и в крайна сметка разбираш, че има некакъв смисъл у тех все пак. В Москва или Питър също бих работил и живял без проблем

    19:10 30.08.2025

  • 73 Съветник

    1 0 Отговор
    В Русия да се замислят що за шeмет ги управлява. И на Тръмп му xлопа дъската, но този каpлик също е неадекватен.

    19:13 30.08.2025

  • 74 Тематик

    0 0 Отговор
    Той май сам си говори с телевизора... години си казват думата....

    19:15 30.08.2025

  • 75 Буболечка,

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Световния ред е ясен":

    това си ти в сравнение с Путин! Това че се здрависва с Тръмп е етикет и дипломация,но ти откъде да ги знаеш тези работи! В училище се не учат,в университета не си ходил на лекции- с една дума неграмотен си!

    19:30 30.08.2025

