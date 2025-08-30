Кола умишлено удари група пешеходци вчера в централната част на френския град Еврьо, в нощта на 30 август. Ударът е причинил смъртта на най-малко един човек и е ранил петима други, съобщи кметът на града Ги Лефран в социалните мрежи, предава Ground News, цитирана от ФОКУС.
Всичко започнало около около 4 часа сутринта в бар в града, в който се разразила словесна и физическа саморазправа, включвата жена и няколко мъже, съобщава телевизия BFM.
Охранителите изкарали около сто души от заведението. Именно тогава един от участващите в спора запалил автомобила си на задна скорост блъскайки пешеходците през входа на заведението.
Прокуратурата обяви, че е задържала двама мъже и една жена. По случая е образувано разследване за умишлено убийство и опит за такова.
Един загинал при умишлено врязване на кола в група пешеходци във френския град Еврьо
30 Август, 2025
Ранените при инцидента са петима
