Един загинал при умишлено врязване на кола в група пешеходци във френския град Еврьо

30 Август, 2025 20:59, обновена 30 Август, 2025 21:03 753 8

Ранените при инцидента са петима

Един загинал при умишлено врязване на кола в група пешеходци във френския град Еврьо - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кола умишлено удари група пешеходци вчера в централната част на френския град Еврьо, в нощта на 30 август. Ударът е причинил смъртта на най-малко един човек и е ранил петима други, съобщи кметът на града Ги Лефран в социалните мрежи, предава Ground News, цитирана от ФОКУС.

Всичко започнало около около 4 часа сутринта в бар в града, в който се разразила словесна и физическа саморазправа, включвата жена и няколко мъже, съобщава телевизия BFM.

Охранителите изкарали около сто души от заведението. Именно тогава един от участващите в спора запалил автомобила си на задна скорост блъскайки пешеходците през входа на заведението.

Прокуратурата обяви, че е задържала двама мъже и една жена. По случая е образувано разследване за умишлено убийство и опит за такова.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макарон

    9 1 Отговор
    Вив льо Франс

    21:09 30.08.2025

  • 2 И Киев е Руски

    11 1 Отговор
    Дано макарона е е тоя човек за да може дядо му спокойно да си гледа старините

    21:10 30.08.2025

  • 3 Мими Кучева🐕

    11 0 Отговор
    Пак ли са обидили пророка? 🦧🤣🤗👍

    21:12 30.08.2025

  • 4 Хаха

    12 1 Отговор
    Новите брадат французи, привърженици на Евроинтеграцията, се забавляеат

    21:12 30.08.2025

  • 5 по здрави

    10 1 Отговор
    от мароко за обичащият дядовци

    21:13 30.08.2025

  • 6 az СВО Победа80

    10 1 Отговор
    Съвсем по европейски!
    И името му Еврьо! 🤣🤣🤣🤣

    21:24 30.08.2025

  • 7 Мулти

    3 0 Отговор
    Култи

    21:50 30.08.2025

  • 8 малиии

    1 0 Отговор
    Какво ли щеше да бъде , ако градът се казваше Рубльо ... 🤔

    22:25 30.08.2025

