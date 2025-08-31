Новини
Приеха в болница генералния секретар на Съвета на Европа

31 Август, 2025 06:46, обновена 31 Август, 2025 05:48 466 1

  • болница-
  • пиер берсе-
  • съвет на европа

Състоянието на Пиер Берсе "не е притеснително"

Приеха в болница генералния секретар на Съвета на Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе е бил приет в нощта на петък срещу събота, но състоянието му "не е притеснително", съобщи вчера ръководената от него организация, цитирана от Франс прес и БТА.

"Състоянието му не е притеснително, но той ще остане под наблюдение няколко дни", се уточнява в изявление на Съвета на Европа.

Участието на Берсе на Стратегическия форум в словенския град Блед, който ще се проведе в понеделник и вторник, е било анулирано. Засега не е ясно дали той ще участва в ангажиментите, предвидени за други дни.

Петдесет и три годишният швейцарец е генерален секретар на организацията от септември миналата година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    И какво толкова ще му наблюдават?А при нас от време на време болни умират на стълбите или ги изписват и пак умират на стълбите на болницата.

    06:06 31.08.2025

