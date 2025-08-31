Приеха в болница генералния секретар на Съвета на Европа

Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе е бил приет в нощта на петък срещу събота, но състоянието му "не е притеснително", съобщи вчера ръководената от него организация, цитирана от Франс прес и БТА.

"Състоянието му не е притеснително, но той ще остане под наблюдение няколко дни", се уточнява в изявление на Съвета на Европа.

Участието на Берсе на Стратегическия форум в словенския град Блед, който ще се проведе в понеделник и вторник, е било анулирано. Засега не е ясно дали той ще участва в ангажиментите, предвидени за други дни.

Петдесет и три годишният швейцарец е генерален секретар на организацията от септември миналата година.