Путин се придвижва с личния си Aurus из Тиендзин, но с китайски регистрационен номер СНИМКА

Путин се придвижва с личния си Aurus из Тиендзин, но с китайски регистрационен номер СНИМКА

31 Август, 2025 09:42, обновена 31 Август, 2025 09:50 783 12

  • путин-
  • китай-
  • автомобил-
  • номера

По-рано самолетът на руския лидер кацна на летище Бинхай, където започна програмата на четиридневното посещение на руския лидер в Китай

Путин се придвижва с личния си Aurus из Тиендзин, но с китайски регистрационен номер СНИМКА - 1
Снимка: Скрийншот от видео на Кремъл
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Появи се снимка на автомобила Aurus на руския президент Владимир Путин, който държавният глава използва за пътуването си из Тиендзин, с китайски регистрационни номера, .

По-рано самолетът на руския лидер кацна на летище Бинхай, където започна програмата на четиридневното посещение на руския лидер в Китай.

На рампата държавният глава беше очакван от члена на Политбюро, секретаря на партийния комитет на Тиендзин Чен Мин'ер, извънредния и пълномощен посланик на Русия в Китай Игор Моргулов и висш дипломатически персонал на руските мисии в Китай. На летището беше подредена почетна охрана.

Путин, след като слезе от рампата, се ръкува с посрещнатите, качи се в президентския Aurus и тръгна за предоставената му резиденция. Държавният глава обикновено използва колата си с руски регистрационни номера при всякакви пътувания, включително и в чужбина. Президентската лимузина е специално докарана от Русия, но регистрационните номера са заменени с китайски. Черният цвят означава дипломатически номер.

Путин се придвижва с личния си Aurus из Тиендзин, но с китайски регистрационен номер СНИМКА
Снимка: ТАСС

Вечерта на 31 август в Международния конгресен и изложбен център „Мейцзян“ ще започне срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). След тържествената среща и традиционната церемония по фотографиране на лидерите, пристигнали на срещата на върха на ШОС, ги очаква прием и концерт.

След събитията в Тиендзин руският президент ще замине за Пекин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    ВМЗ Сопот е блокиран от народа и Урсула ще кацне с хеликоптер.

    09:54 31.08.2025

  • 2 демократ

    4 7 Отговор
    Тоя Аурус е супер НЕлеп все едно руски математик го е смятал.

    09:56 31.08.2025

  • 3 Китайците

    4 4 Отговор
    не са му разрешили да се разхожда с руския му номер ! А да го питаш защо се е завлякъл и с автомобил ?! Страх от домакините ?

    09:56 31.08.2025

  • 4 Хаха

    4 6 Отговор
    Путлер бил посрещнат в Китай от руския посланик там. Няма червен килим и почести, както при малоумния Тръмп.

    09:56 31.08.2025

  • 5 Я пък тоя

    3 1 Отговор
    Страхотна новина, топ, най-добрата!
    Ще си я копирам и сложа в рамка, да ми краси офиса.

    09:56 31.08.2025

  • 6 асан василюф кукорчу

    2 2 Отговор
    с киру тъпуту ви направихме завод за електромобили, возете се със здраве

    09:57 31.08.2025

  • 7 Кирпич

    1 3 Отговор
    Тази кола е произведена в Роша а номерата и в Китай СТРАХ лозе ПАЗИ

    09:57 31.08.2025

  • 8 Това не е политкоректно

    2 0 Отговор
    Денисчу и марийчето казаха ще го било страх и щели да го настаняват в бункер а той бил в резиденция.
    Не вярвам защото денисовия човек каза друго А мара винаги е права.

    09:59 31.08.2025

  • 9 Злобното Джуджи

    2 3 Отговор
    He caмо китайска регистрация !!!
    Пу-Тин има и Китайско гражданство като послушен васал 😁👍

    Коментиран от #11

    10:01 31.08.2025

  • 10 Н.КОЛЕВВВ

    0 3 Отговор
    ТЪРСИ ХОРА И СЪЮЗНИЦИ КУРЕЙЦИ,КИТАЙЦИ И ДРУГИ МАЙМУНИ.
    СПАСЯВА ГИ ЯДРЕНОТО ИМ ОРЪЖИЕ ИНАЧЕ ДА СЕГА ОТДАВНА ВОЙНАТА ДА Е ПРЕКЛЮЧИЛА. ТЕЗИ ЯДРЕНИ АТОМНИ ОРЪЖИЯ БОМБИ И ДР. ЛИКВИДАЦИЯ И ДА СЕ ЗАБРАНЯТ.

    10:06 31.08.2025

  • 11 Баба ти от Украина

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Злобното Джуджи":

    Не е Пу Тин а Пут Ин

    Коментиран от #12

    10:06 31.08.2025

  • 12 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Баба ти от Украина":

    Пут-Ин е в Корейския паспорт 👍

    10:11 31.08.2025

