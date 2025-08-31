Путин се придвижва с личния си Aurus из Тиендзин, но с китайски регистрационен номер СНИМКА

Появи се снимка на автомобила Aurus на руския президент Владимир Путин, който държавният глава използва за пътуването си из Тиендзин, с китайски регистрационни номера, .
По-рано самолетът на руския лидер кацна на летище Бинхай, където започна програмата на четиридневното посещение на руския лидер в Китай.
На рампата държавният глава беше очакван от члена на Политбюро, секретаря на партийния комитет на Тиендзин Чен Мин'ер, извънредния и пълномощен посланик на Русия в Китай Игор Моргулов и висш дипломатически персонал на руските мисии в Китай. На летището беше подредена почетна охрана.
Путин, след като слезе от рампата, се ръкува с посрещнатите, качи се в президентския Aurus и тръгна за предоставената му резиденция. Държавният глава обикновено използва колата си с руски регистрационни номера при всякакви пътувания, включително и в чужбина. Президентската лимузина е специално докарана от Русия, но регистрационните номера са заменени с китайски. Черният цвят означава дипломатически номер.
Вечерта на 31 август в Международния конгресен и изложбен център „Мейцзян“ ще започне срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). След тържествената среща и традиционната церемония по фотографиране на лидерите, пристигнали на срещата на върха на ШОС, ги очаква прием и концерт.
След събитията в Тиендзин руският президент ще замине за Пекин.
1 Последния Софиянец
09:54 31.08.2025
2 демократ
09:56 31.08.2025
3 Китайците
09:56 31.08.2025
4 Хаха
09:56 31.08.2025
5 Я пък тоя
Ще си я копирам и сложа в рамка, да ми краси офиса.
09:56 31.08.2025
6 асан василюф кукорчу
09:57 31.08.2025
7 Кирпич
09:57 31.08.2025
8 Това не е политкоректно
Не вярвам защото денисовия човек каза друго А мара винаги е права.
09:59 31.08.2025
9 Злобното Джуджи
Пу-Тин има и Китайско гражданство като послушен васал 😁👍
Коментиран от #11
10:01 31.08.2025
10 Н.КОЛЕВВВ
СПАСЯВА ГИ ЯДРЕНОТО ИМ ОРЪЖИЕ ИНАЧЕ ДА СЕГА ОТДАВНА ВОЙНАТА ДА Е ПРЕКЛЮЧИЛА. ТЕЗИ ЯДРЕНИ АТОМНИ ОРЪЖИЯ БОМБИ И ДР. ЛИКВИДАЦИЯ И ДА СЕ ЗАБРАНЯТ.
10:06 31.08.2025
11 Баба ти от Украина
До коментар #9 от "Злобното Джуджи":Не е Пу Тин а Пут Ин
Коментиран от #12
10:06 31.08.2025
12 Злобното Джуджи
До коментар #11 от "Баба ти от Украина":Пут-Ин е в Корейския паспорт 👍
10:11 31.08.2025