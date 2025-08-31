Путин се придвижва с личния си Aurus из Тиендзин, но с китайски регистрационен номер СНИМКА

Появи се снимка на автомобила Aurus на руския президент Владимир Путин, който държавният глава използва за пътуването си из Тиендзин, с китайски регистрационни номера, .

По-рано самолетът на руския лидер кацна на летище Бинхай, където започна програмата на четиридневното посещение на руския лидер в Китай.

На рампата държавният глава беше очакван от члена на Политбюро, секретаря на партийния комитет на Тиендзин Чен Мин'ер, извънредния и пълномощен посланик на Русия в Китай Игор Моргулов и висш дипломатически персонал на руските мисии в Китай. На летището беше подредена почетна охрана.

Путин, след като слезе от рампата, се ръкува с посрещнатите, качи се в президентския Aurus и тръгна за предоставената му резиденция. Държавният глава обикновено използва колата си с руски регистрационни номера при всякакви пътувания, включително и в чужбина. Президентската лимузина е специално докарана от Русия, но регистрационните номера са заменени с китайски. Черният цвят означава дипломатически номер.

Снимка: ТАСС

Вечерта на 31 август в Международния конгресен и изложбен център „Мейцзян“ ще започне срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). След тържествената среща и традиционната церемония по фотографиране на лидерите, пристигнали на срещата на върха на ШОС, ги очаква прием и концерт.

След събитията в Тиендзин руският президент ще замине за Пекин.