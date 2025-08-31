Новини
Свят »
Ливан »
Израел удари обекти на Хизбула в Южен Ливан

31 Август, 2025 10:07, обновена 31 Август, 2025 10:10 524 3

  • ливан-
  • израел-
  • хизбула-
  • удари

Сред мишените са били и подземни съоръжения на групировката

Израел удари обекти на Хизбула в Южен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи, че е нанесла днес удари по обекти на проиранската ливанска групировка "Хизбула" близо до крепостта Бофорт в Южен Ливан, след като е засякла "военна дейност" в района, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) поразиха преди малко военна инфраструктура на "Хизбула", включително подземни съоръжения, където беше установена военна активност, в района на крепостта Бофорт в Южен Ливан", се казва в изявление на армията.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор
    Смешници...
    Русия унищожи нощес 21 украински дрона !!!
    Но не и отломките 😁

    Коментиран от #3

    10:13 31.08.2025

  • 2 Южен, северен все е Ливан

    3 1 Отговор
    И все е международен тероризъм... и все Нацистки Израел е терориста и военнопрестъпника. От 1948 г. Все е така

    10:18 31.08.2025

  • 3 Зеленото джуджи

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    А аз продължавам да квича на умряло . 🤭🤭

    10:28 31.08.2025