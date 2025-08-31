Израел удари обекти на Хизбула в Южен Ливан

Израелската армия съобщи, че е нанесла днес удари по обекти на проиранската ливанска групировка "Хизбула" близо до крепостта Бофорт в Южен Ливан, след като е засякла "военна дейност" в района, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) поразиха преди малко военна инфраструктура на "Хизбула", включително подземни съоръжения, където беше установена военна активност, в района на крепостта Бофорт в Южен Ливан", се казва в изявление на армията.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Злобното Джуджи
Русия унищожи нощес 21 украински дрона !!!
Но не и отломките 😁
Коментиран от #3
10:13 31.08.2025
2 Южен, северен все е Ливан
10:18 31.08.2025
3 Зеленото джуджи
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":А аз продължавам да квича на умряло . 🤭🤭
10:28 31.08.2025