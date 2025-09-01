Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отива в Румъния

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Румъния днес, предаде БТА.
Следобед тя ще се срещне с президента Никушор Дан и министър-председателя Илие Боложан в морския град Констанца.
Акцент в разговорите ще бъде поставен върху сътрудничеството между ЕС и НАТО, както и откриването, предотвратяването и възпирането на морски и хибридни заплахи.
Преди Румъния, в неделя Урсула фон дер Лайен посети и България. Визитата е част от обиколката ѝ на страните на източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния.
Целта на посещението на председателя на ЕК е да подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.
1 оня с коня
Зла, но алчна и корумпирана.
Що е то?
урсулятa фон дeрЛАЙНО.
06:09 01.09.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
06:10 01.09.2025
3 голям смях
имала 7 деца,
а освен това друго какво може да прави?
нищо!
06:11 01.09.2025
4 оня с коня
Коментиран от #8
06:12 01.09.2025
6 Добружанец
06:13 01.09.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "оня с коня":Н-орд А-тлантик Т-ерор-ист О-рганизасион❗
06:17 01.09.2025
9 А где,
06:20 01.09.2025
11 Война до последният Украинец,
Мерц оправдава усилията на Европа за продължаване на войната и прекъсване на преговорите в интервю за ZDF, Войните завършват или с "военно поражение на една от страните", към което сега не са близки нито Москва, нито Киев, или с "икономическо или военно изтощение", което сега също не се наблюдава.
Съществуващите дипломатически усилия са насочени към края на войната, но "не с цената на капитулацията на Украйна", заяви канцлерът, тъй като в случай на загуба на нейната независимост на опашката ще бъде друга държава.
"И вдругиден ще дойде нашият ред. Това не е опция", добави Мерц.
06:33 01.09.2025
13 плюс минус
Хората на Европа не я избраха, избраха я евродепутати.
06:38 01.09.2025
15 Л@й ня н@ т@ вещица
06:41 01.09.2025
16 Опции по Германски, приемливи за
.1 Един Милион и Седемстотин Хиляди загинали Украинци от ВСУ!
.2 Да се готвят Българи и Румънци?
Ако бяха загинали Един Милион и Седемстотин Хиляди Германци (75 Дивизии по 20 000) на източният Фронт в Украйна щеше ли войната да продължава?
Славянската Кръв е евтина за Германия и Колективният Запад.
06:42 01.09.2025
17 Последния Софиянец
06:42 01.09.2025
18 хахаха
06:44 01.09.2025
20 Копейки,
Коментиран от #21, #23
06:45 01.09.2025
21 Добре тролче
До коментар #20 от "Копейки,":Ще те пълним тебе като снаряд
06:46 01.09.2025
23 Копейка
До коментар #20 от "Копейки,":Ще ти напълня устата
06:49 01.09.2025
24 ЕСССР
06:51 01.09.2025