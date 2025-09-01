Новини
Свят »
Румъния »
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отива в Румъния

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отива в Румъния

1 Септември, 2025 07:04, обновена 1 Септември, 2025 06:07 558 24

  • урсула фон дер лaйен-
  • румъния-
  • визита

Следобед тя ще се срещне с президента Никушор Дан и министър-председателя Илие Боложан в морския град Констанца

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отива в Румъния - 1
Констанца, Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Румъния днес, предаде БТА.

Следобед тя ще се срещне с президента Никушор Дан и министър-председателя Илие Боложан в морския град Констанца.

Акцент в разговорите ще бъде поставен върху сътрудничеството между ЕС и НАТО, както и откриването, предотвратяването и възпирането на морски и хибридни заплахи.

Преди Румъния, в неделя Урсула фон дер Лайен посети и България. Визитата е част от обиколката ѝ на страните на източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния.

Целта на посещението на председателя на ЕК е да подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    24 2 Отговор
    Глупaва, но нaгла.
    Зла, но алчна и корумпирана.
    Що е то?
    урсулятa фон дeрЛАЙНО.

    06:09 01.09.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 0 Отговор
    "Зла гинеколожка" и "токсична старица"

    06:10 01.09.2025

  • 3 голям смях

    15 0 Отговор
    Тая какво и КОГА работи бре?!?!

    имала 7 деца,

    а освен това друго какво може да прави?

    нищо!

    06:11 01.09.2025

  • 4 оня с коня

    17 0 Отговор
    НАТО е агресивен съюз, занимаващ се си интригите на САЩ!

    Коментиран от #8

    06:12 01.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Добружанец

    15 0 Отговор
    Тази к.ва на път за Констанца да мине през ГКПП Кардам да види малко от пътищата на Боко.

    06:13 01.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Н-орд А-тлантик Т-ерор-ист О-рганизасион❗

    06:17 01.09.2025

  • 9 А где,

    7 0 Отговор
    Какая Калас ? Где она ?

    06:20 01.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Война до последният Украинец,

    2 2 Отговор
    следват Българи и Румънци?

    Мерц оправдава усилията на Европа за продължаване на войната и прекъсване на преговорите в интервю за ZDF, Войните завършват или с "военно поражение на една от страните", към което сега не са близки нито Москва, нито Киев, или с "икономическо или военно изтощение", което сега също не се наблюдава.

    Съществуващите дипломатически усилия са насочени към края на войната, но "не с цената на капитулацията на Украйна", заяви канцлерът, тъй като в случай на загуба на нейната независимост на опашката ще бъде друга държава.

    "И вдругиден ще дойде нашият ред. Това не е опция", добави Мерц.

    06:33 01.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 плюс минус

    9 0 Отговор
    Г-жата е 67 годишна, а има още 4 години мандат.
    Хората на Европа не я избраха, избраха я евродепутати.

    06:38 01.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Л@й ня н@ т@ вещица

    6 0 Отговор
    Л@йнената обикаля фронтовите държави. За другите държави не знам, но народите на България и Румъния, със сигурност не искат война срещу Русия. Ако западняците наистина отпочнат войната, то България и Румъния, ще са първите държави преминали на страната на Русия

    06:41 01.09.2025

  • 16 Опции по Германски, приемливи за

    4 1 Отговор
    Бундес Канцлер Мерц:
    .1 Един Милион и Седемстотин Хиляди загинали Украинци от ВСУ!
    .2 Да се готвят Българи и Румънци?

    Ако бяха загинали Един Милион и Седемстотин Хиляди Германци (75 Дивизии по 20 000) на източният Фронт в Украйна щеше ли войната да продължава?
    Славянската Кръв е евтина за Германия и Колективният Запад.

    06:42 01.09.2025

  • 17 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Вчера превзехме Азовстал и Урсула с два бойни хеликоптера беше принудена да кацне на магистралата и се промъкна през един заден изход

    06:42 01.09.2025

  • 18 хахаха

    5 0 Отговор
    Урсула фон Пфайзер обикаля робските колонии, а имащите и можещите се събраха в Шанхай:)

    06:44 01.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Копейки,

    0 4 Отговор
    Отивайте да пълните снаряди в Сопот.

    Коментиран от #21, #23

    06:45 01.09.2025

  • 21 Добре тролче

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Копейки,":

    Ще те пълним тебе като снаряд

    06:46 01.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Копейки,":

    Ще ти напълня устата

    06:49 01.09.2025

  • 24 ЕСССР

    2 0 Отговор
    Другарката Урсула създава и обикаля фронтовата линия на ЕСССР!

    06:51 01.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания