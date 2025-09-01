Новини
Хуси обстреляха израелски петролен танкер в Червено море

1 Септември, 2025 11:18 832 7

Ракетният удар не успя да порази кораба, екипажът е невредим

Хуси обстреляха израелски петролен танкер в Червено море - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Йеменските бунтовници хуси обявиха днес, че са изстреляли ракета по „израелски петролен танкер“ в Червено море, който обаче според агенция за морска сигурност не е бил уцелен, предаде Франс прес, предава БТА.

„Нашите военноморски сили проведоха военна операция срещу израелския петролен танкер „Скарлет Рей“ (Scarlet Ray - бел. ред.) в северната акватория на Червено море с помощта на балистична ракета“, заяви военният говорител на хусите Яхия Сария.

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи снощи за атака, станала на 40 морски мили югозападно от Янбу, Саудитска Арабия.

„Капитан е съобщил, че е наблюдавал удар в непосредствена близост до кораба си, причинен от неизвестен обект, придружен от силен взрив“, посочи агенцията, като уточни, че екипажът е „невредим“ и корабът е продължил пътя си.

Според британската компания за морска сигурност „Амбри“ става въпрос за кораб под либерийски флаг, собственост на Израел.


Йемен
Оценка 4.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    17 1 Отговор
    Кой още търгува с нацисткия Израел?

    Коментиран от #4, #5

    11:28 01.09.2025

  • 2 Трол

    14 1 Отговор
    Вестник ли да му четат?

    11:28 01.09.2025

  • 3 Иван

    10 1 Отговор
    Няколко литра от този петрол ще бъдат използвани от Джефри Епщайн.

    Коментиран от #7

    11:34 01.09.2025

  • 4 Феникс

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Еми други нацисти като джендърски обединени щати и и халифатство малобритания!

    Коментиран от #6

    11:56 01.09.2025

  • 5 Нацисти

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    са путлеровите орди и българските им слуги.

    12:16 01.09.2025

  • 6 Един

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Феникс":

    "мало британски" е достатъчен, за да бутне цялото "величие" на североизточната джамахирия заедно с дребосъка на токчета.

    12:18 01.09.2025

  • 7 Злобата

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    води до слабоумие, което е обзело всички копейки.

    12:20 01.09.2025