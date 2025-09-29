Новини
Съдът разреши! "Алтернатива за Германия" ще бъде наблюдавана от разузнаването

29 Септември, 2025 17:23 593 23

Решението вече не може да бъде оспорвано в административни съдилища, въпреки че АзГ все още би могла да обжалва решението на конституционния съд

Съдът разреши! "Алтернатива за Германия" ще бъде наблюдавана от разузнаването - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" може да бъде наблюдавана от разузнавателните служби в централната провинция Хесен като заподозряна в десен екстремизъм организация, постанови днес германски съд, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Административният съд в Хесен, базиран в град Касел, подкрепи решение от 2023 г., което приема категоризирането на клона на АзГ в Хесен като група, заподозряна в екстремизъм. Разузнавателната служба в Хесен взе решението да започне да следи клона на партията в провинцията през 2022 г., като заяви, че я подозира в разпространяването на идеология, насочена срещу свободния и демократичен конституционен ред.

Сформирана през 2013 г., АзГ е най-голямата опозиционна партия в Германия и на последните избори през февруари групата събра повече от 20% подкрепа. Партията се разследва на национално ниво, както и в няколко от 16-те германски провинции. Някои от клоновете ѝ бяха категоризирани като "потвърдено" екстремистки организации – термин, който дава право на разузнавателните служби да използват допълнителни методи за наблюдение на групата.

Съдът намери доказателства за изказвания на АзГ, "насочени срещу човешкото достойнство на чужденците, по-специално на търсещите убежище."

Решението вече не може да бъде оспорвано в административни съдилища, въпреки че АзГ все още би могла да обжалва решението на конституционния съд.

Постановлението е направено три седмици след като вътрешният министър на Хесен – Роман Посек, разкритикува дългата процедура по класификацията на разузнаването за АзГ.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    22 4 Отговор
    Чакай малко ,нали демокрация

    Коментиран от #12, #17

    17:25 29.09.2025

  • 2 Демокрацията

    17 2 Отговор
    В европа умря

    Връщаме се в 30те години на миналият век

    17:26 29.09.2025

  • 3 с пълна сила

    15 4 Отговор
    нАЦИЗМА СЕ ЗАВРЪЩА.......!

    17:26 29.09.2025

  • 4 Сталин

    12 2 Отговор
    "Човечеството ще потъне във вечна тъмнина и ще изпадне в тъпо и примитивно състояние ,ако евреите спечелят тази война."

    Д-р.Йозеф Гьобелс

    17:26 29.09.2025

  • 5 Сталин

    5 2 Отговор
    "Человечеству предстоит либо перейти к социализму ,либо годами и даже десятилетиями переживать вооруженную борьбу "великих" держав за искусственное сохранение капитализма посредством колоний,монополий,привилегий и националньiх угнетений всяческого рода."

    -Владимир Илич Ленин

    17:27 29.09.2025

  • 6 повтаря се

    9 2 Отговор
    1938 година

    17:28 29.09.2025

  • 7 Гестапо

    11 3 Отговор
    Браво нацисти! За следващите избори очакваме да я забраните..

    17:28 29.09.2025

  • 8 Украинская

    1 5 Отговор
    beloved Армия утре влиза в Берлин, в други ден Париж и Брюксел, Октомври месец в Москва и Варшава, Канцлер Мерц е поканен на Украинский Парад в Москва, ексклузивно с Германски Танкове Гепарди.😁🤣🤣

    17:29 29.09.2025

  • 9 Пиночет

    3 0 Отговор
    Да наричаме копейките!

    17:30 29.09.2025

  • 10 Мнение

    10 2 Отговор
    В България Пеевското разузнаване също следи партиите. Имат записи на Рая, на Бойко, на Данчо ментата и на други проститутки

    17:30 29.09.2025

  • 11 ти да видиш

    8 2 Отговор
    Гестапото на Урсула!

    17:32 29.09.2025

  • 12 Елементарно като за копейка

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Демокрацията не значи диктатура, затова екстремистки формирования, работещи срещу конституционния демократичен ред и установяването на диктатура се отстраняват. Това да не ти е фашистка руzия, в която Путин избива опозицията и е узорпирал властта до живот
    Именно защото Германия е демократична държава, а не диктатура като руzия, взема мерки срещу това да не се превърне в диктаторска държава. Отстраняват се партии и лица които искат да унищожат демократичния ред и плурализма, за да завземат еднолично властта.

    Коментиран от #16, #21

    17:32 29.09.2025

  • 13 име

    8 1 Отговор
    Значи, да очакват скоро забрана и арести, щото такива са актуалните ценности в ЕССР. Демокрация, свобода на словото и придвижването, толерантност и други хпазни приказки.

    17:33 29.09.2025

  • 14 ЮРО ФОРЕВЪР

    9 2 Отговор
    Най-демократично ще е да я забраните веднага. Какво се мъчите, правите както във Молдова.

    17:33 29.09.2025

  • 15 Вари ги, печи ги -

    7 3 Отговор
    Все фашисти си остават! Та, какъв е единственият път да се отървем от тях?

    17:34 29.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ганьо Научи се първо какво е демокрация

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Крайнодясна политика и фашисти нямат място в демократичния свят

    Коментиран от #19, #23

    17:37 29.09.2025

  • 18 Те направо искаха

    3 0 Отговор
    Да я забранят "Алтернатива за Германия"..... и да криминализират членството в нея, но не им стиска гражданска война да направят в Германия

    17:43 29.09.2025

  • 19 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ганьо Научи се първо какво е демокрация":

    Абе хайванин тъп си кат градински охлюв.

    Демократия,ето строй при котором кучк@ мерзавцев управляет толпой идиотов

    17:45 29.09.2025

  • 20 Възмутен

    0 0 Отговор
    Ето това е то демокрация за наши и ваши.
    Позор!

    17:45 29.09.2025

  • 21 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Елементарно като за копейка":

    По голямо екстремистко формирование от партията ш.мерц няма бре

    17:46 29.09.2025

  • 22 Австрийски бояджия

    0 0 Отговор
    Тия ме надминаха

    17:46 29.09.2025

  • 23 Гaньo, научи първо какво

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ганьо Научи се първо какво е демокрация":

    Е крайно дясни възгледи и после се опитвай да ги лепиш наляво-надясно.

    17:48 29.09.2025

