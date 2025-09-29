Съдът разреши! "Алтернатива за Германия" ще бъде наблюдавана от разузнаването

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" може да бъде наблюдавана от разузнавателните служби в централната провинция Хесен като заподозряна в десен екстремизъм организация, постанови днес германски съд, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Административният съд в Хесен, базиран в град Касел, подкрепи решение от 2023 г., което приема категоризирането на клона на АзГ в Хесен като група, заподозряна в екстремизъм. Разузнавателната служба в Хесен взе решението да започне да следи клона на партията в провинцията през 2022 г., като заяви, че я подозира в разпространяването на идеология, насочена срещу свободния и демократичен конституционен ред.

Сформирана през 2013 г., АзГ е най-голямата опозиционна партия в Германия и на последните избори през февруари групата събра повече от 20% подкрепа. Партията се разследва на национално ниво, както и в няколко от 16-те германски провинции. Някои от клоновете ѝ бяха категоризирани като "потвърдено" екстремистки организации – термин, който дава право на разузнавателните служби да използват допълнителни методи за наблюдение на групата.

Съдът намери доказателства за изказвания на АзГ, "насочени срещу човешкото достойнство на чужденците, по-специално на търсещите убежище."

Решението вече не може да бъде оспорвано в административни съдилища, въпреки че АзГ все още би могла да обжалва решението на конституционния съд.

Постановлението е направено три седмици след като вътрешният министър на Хесен – Роман Посек, разкритикува дългата процедура по класификацията на разузнаването за АзГ.