Съдът разреши! "Алтернатива за Германия" ще бъде наблюдавана от разузнаването

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" може да бъде наблюдавана от разузнавателните служби в централната провинция Хесен като заподозряна в десен екстремизъм организация, постанови днес германски съд, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Административният съд в Хесен, базиран в град Касел, подкрепи решение от 2023 г., което приема категоризирането на клона на АзГ в Хесен като група, заподозряна в екстремизъм. Разузнавателната служба в Хесен взе решението да започне да следи клона на партията в провинцията през 2022 г., като заяви, че я подозира в разпространяването на идеология, насочена срещу свободния и демократичен конституционен ред.
Сформирана през 2013 г., АзГ е най-голямата опозиционна партия в Германия и на последните избори през февруари групата събра повече от 20% подкрепа. Партията се разследва на национално ниво, както и в няколко от 16-те германски провинции. Някои от клоновете ѝ бяха категоризирани като "потвърдено" екстремистки организации – термин, който дава право на разузнавателните служби да използват допълнителни методи за наблюдение на групата.
Съдът намери доказателства за изказвания на АзГ, "насочени срещу човешкото достойнство на чужденците, по-специално на търсещите убежище."
Решението вече не може да бъде оспорвано в административни съдилища, въпреки че АзГ все още би могла да обжалва решението на конституционния съд.
Постановлението е направено три седмици след като вътрешният министър на Хесен – Роман Посек, разкритикува дългата процедура по класификацията на разузнаването за АзГ.
1 Сталин
Коментиран от #12, #17
17:25 29.09.2025
2 Демокрацията
Връщаме се в 30те години на миналият век
17:26 29.09.2025
3 с пълна сила
17:26 29.09.2025
4 Сталин
Д-р.Йозеф Гьобелс
17:26 29.09.2025
5 Сталин
-Владимир Илич Ленин
17:27 29.09.2025
6 повтаря се
17:28 29.09.2025
7 Гестапо
17:28 29.09.2025
8 Украинская
17:29 29.09.2025
9 Пиночет
17:30 29.09.2025
10 Мнение
17:30 29.09.2025
11 ти да видиш
17:32 29.09.2025
12 Елементарно като за копейка
До коментар #1 от "Сталин":Демокрацията не значи диктатура, затова екстремистки формирования, работещи срещу конституционния демократичен ред и установяването на диктатура се отстраняват. Това да не ти е фашистка руzия, в която Путин избива опозицията и е узорпирал властта до живот
Именно защото Германия е демократична държава, а не диктатура като руzия, взема мерки срещу това да не се превърне в диктаторска държава. Отстраняват се партии и лица които искат да унищожат демократичния ред и плурализма, за да завземат еднолично властта.
Коментиран от #16, #21
17:32 29.09.2025
13 име
17:33 29.09.2025
14 ЮРО ФОРЕВЪР
17:33 29.09.2025
15 Вари ги, печи ги -
17:34 29.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ганьо Научи се първо какво е демокрация
До коментар #1 от "Сталин":Крайнодясна политика и фашисти нямат място в демократичния свят
Коментиран от #19, #23
17:37 29.09.2025
18 Те направо искаха
17:43 29.09.2025
19 Сталин
До коментар #17 от "Ганьо Научи се първо какво е демокрация":Абе хайванин тъп си кат градински охлюв.
Демократия,ето строй при котором кучк@ мерзавцев управляет толпой идиотов
17:45 29.09.2025
20 Възмутен
Позор!
17:45 29.09.2025
21 Атина Палада
До коментар #12 от "Елементарно като за копейка":По голямо екстремистко формирование от партията ш.мерц няма бре
17:46 29.09.2025
22 Австрийски бояджия
17:46 29.09.2025
23 Гaньo, научи първо какво
До коментар #17 от "Ганьо Научи се първо какво е демокрация":Е крайно дясни възгледи и после се опитвай да ги лепиш наляво-надясно.
17:48 29.09.2025