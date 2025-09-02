Новини
Загинал и трима ранени при сблъсък на самолети над летище в Колорадо ВИДЕО

2 Септември, 2025 05:19, обновена 2 Септември, 2025 04:23

Инцидентът станал, докато малките машини се опитвали да кацнат

Загинал и трима ранени при сблъсък на самолети над летище в Колорадо ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Един човек загина, а трима бяха ранени, след като два малки самолета се сблъскаха във въздуха, докато се опитваха да кацнат на летище в североизточната част на американския щат Колорадо, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед Прес и БТА.

Самолетите се сблъскали снощи, докато се опитвали да кацнат на летището във Форт Морган, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ.

И двата самолета, всеки с по двама души на борда, се разбили, след което се възпламенили, каза шерифската служба в окръг Морган.

Двама души от единия самолет са с леки наранявания, един от двамата в другия самолет е откаран в болница, а другият е обявен за мъртъв на място, добави службата.

Националният съвет за транспортна безопасност и Федералната авиационна администрация са започнали разследване на катастрофата.

Форт Морган е град с население от около 12 000 души, разположен на около 130 километра североизточно от Денвър.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
