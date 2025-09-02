Новини
Сирия изнесе 600 000 барела тежък суров петрол от пристанището в град Тартус ВИДЕО

2 Септември, 2025 04:25, обновена 2 Септември, 2025 04:28 356 0

Това е първият официален износ на нефт от 14 години

Снимка: YouTube
БТА БТА

Сирия изнесе 600 000 барела тежък суров петрол от пристанището в град Тартус като част от сделка с търговска компания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на сирийски официален представител от енергийното министерство. Агенцията отбелязва, че това е първият официален износ на сирийски нефт от 14 години насам.

През 2010 година Сирия изнасяше по 380 000 барела суров петрол на ден, година преди протестите срещу управлението на дългогодишния президент Башар Асад да прераснат в гражданска война, която продължи близо 14 години и която опустоши икономиката и инфраструктурата на страната, включително производството на суров петрол.

Асад бе свален от власт през декември, а ислямисткото правителство на временния президент Ахмед аш Шараа, което завзе властта, обеща да съживи сирийската икономика.

Рияд ал Джабуси, помощник-директор за суров петрол и газ в сирийското Министерство на енергетиката, заяви пред Ройтерс, че тежкият суров петрол е бил продаден на "Би Сърв Енърджи" (B Serve Energy), която е свързана с британската компания за търговия с нефт "Би Би Енърджи" (BB Energy).

Министерството на енергетиката на Сирия заяви в писмена декларация, че суровият петрол е бил изнесен с плаващия под гръцки флаг петролен танкер "Нисон Кристиана" (Nisson Christiana).

Ал Джубаси заяви, че суровият петрол е бил извлечен от няколко находища, но не посочи кои са те.

По-голямата част от сирийските нефтени находища се намират в североизточната част на страната - на територията, контролирана от кюрдските власти. През февруари кюрдите започнаха да предоставят суров петрол на правителството в Дамаск, но оттогава отношенията им се влошиха поради опасения относно приобщаването и правата на малцинствата, включително на кюрдите.

Петролните находища сменяха собствениците си многократно по време на войната в Сирия, а санкции на САЩ и ЕС затрудняваха както законния износ, така и вноса на нефт. Санкциите останаха в сила няколко месеца след свалянето на режима на Асад, което затрудни вноса на енергийни източници за новата администрация в Дамаск.

След като през юни обаче президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени санкциите срещу Сирия, американските компании започнаха да разработват план за проучване и добив на сирийски нефт и газ.

Сирия подписа също така меморандум за разбирателство на стойност 800 милиона долара с базираната в Дубай търговска компания "Ди Пи Уърлд" (DP World) за разработване, управление и експлоатация на многофункционален терминал в Тартус, след като Сирия анулира договора с руска компания, която управляваше пристанището по времето на Башар Асад.


