Ново силно земетресение разтърси Източен Афганистан

2 Септември, 2025 16:33 452 1

Два дни след опустошителния трус, отнел над 1400 живота, регионът бе засегнат от нова сеизмична вълна

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Източната част на Афганистан бе ударена днес от ново земетресение с магнитуд 5,2, съобщи Франс прес, позовавайки се на информация от Американската геоложка служба, предава БТА.

Трусът е регистриран на около 34 километра североизточно от град Джалалабад, в провинция Нангархар, на дълбочина 10 километра, уточниха американските сеизмолози.

Събитието идва само два дни след тежко земетресение, което нанесе сериозни разрушения в няколко провинции по границата с Пакистан и доведе до смъртта на повече от 1400 души.


Афганистан
