Ново силно земетресение разтърси Източен Афганистан

Източната част на Афганистан бе ударена днес от ново земетресение с магнитуд 5,2, съобщи Франс прес, позовавайки се на информация от Американската геоложка служба, предава БТА.
Трусът е регистриран на около 34 километра североизточно от град Джалалабад, в провинция Нангархар, на дълбочина 10 километра, уточниха американските сеизмолози.
Събитието идва само два дни след тежко земетресение, което нанесе сериозни разрушения в няколко провинции по границата с Пакистан и доведе до смъртта на повече от 1400 души.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
16:46 02.09.2025