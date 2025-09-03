Новини
В четвъртък е срещата на "Коалицията на желаещите“

Макрон посреща Зеленски в Париж - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Париж в сряда вечерта, 3 септември, преди срещата на "Коалицията на желаещите“, която ще се проведе на 4 септември, предаде ФОКУС.

Служител от Елисейския дворец, пожелал анонимност, съобщи за това пред кореспондент на Европейска правда.

"Президентът Макрон ще се срещне с президента Зеленски утре вечер в Париж, преди да се срещне с всички наши партньори“, заявява информаторът.

Той припомня, че срещата на "Коалицията на желаещите“ на 4 септември в Париж се провежда по инициатива на Украйна.

Според френския служител целта на срещата е "да се предаде посланието, че ние, държавите, които са готови и способни да предоставят гаранции за сигурност на Украйна, сме завършили техническата работа, извършена от началниците на генералните щабове и министрите на отбраната“.

"Днес сме готови да предоставим тези гаранции за сигурност“, подчертава той.

Събеседникът на "Европейска истина“ уточни още, че е необходима подкрепа или засилен натиск върху Русия с крайна цел "постигане на прекратяване на огъня“.

Припомняме, че ''Фокус'' съобщи по-рано,че на 4 септември ще се проведе среща на "Коалицията на желаещите“ в хибриден формат под председателството на френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Кийр Стармър.

Неофициални източници посочват, че украинският президент Володимир Зеленски ще се присъедини към срещата.

На свой ред литовският президент Гитанас Науседа призова Коалицията да започне планирането на конкретна работа по евентуалното изпращане на мироопазващи контингенти в Украйна.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    3 5 Отговор
    Лидерите на Европа и Световният лидер Зеленски Европа с най висок Стандарт в Света

    Коментиран от #3, #6

    04:56 03.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мадам Макрон

    6 1 Отговор
    Оо , ма пети Еманюелъ , откакто забеляза че харесвам влакчето което си правим тримата със Зелю и започна да го кани често ! Но започва да ме тормози един въпрос - Дали в нашата група не са се промъкнали хомосексуалисти ?

    04:59 03.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Макрон желае Зеленски

    8 1 Отговор
    Любовта е свещена, нека се любят младите, макар и извънбрачно!

    05:05 03.09.2025

  • 8 Сега

    6 1 Отговор
    Укра губи по 90000 военни на месец.

    05:23 03.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 бриджит тротинетката

    6 1 Отговор
    ох на дедо лъвчетата

    05:35 03.09.2025

  • 11 Дедо Бриджит

    2 0 Отговор
    Харесват ми тия срещи на желаещите! И младото еврейче!

    06:27 03.09.2025

  • 12 гочето

    2 0 Отговор
    Тия двамата май си ходят сериозно!
    Старата маймунка май вече не задоволява френския глист!

    06:32 03.09.2025

  • 13 Механик

    0 0 Отговор
    Пак ще си правят банкетчета тия. Пак празни приказки ще се леят.

    06:33 03.09.2025

  • 14 Механик

    0 0 Отговор
    Чак сега огледах снимката. Ама тия мнгоо влюбена поза бе? И Макрон така нянак си много сескуално намигва.
    Хехехеххе!

    06:34 03.09.2025

  • 15 Георгиев

    0 0 Отговор
    Всъщност, планът на коалицията на войната включва план за милитаризация на Киев, споразумение за прекратяване на огъня, след което войски и въоръжение влизат на територията на Окрайнина и се закрепват да началото на войната с Русия. Което на практика ще е подготовка и старт на ядрената ТСВ. Толкова прозрачно... Никой народ не желае ТСВ. Само няколко десетки амбициозни наследници и купени политици. И техните лакеи. Дано не успеят.

    06:38 03.09.2025

