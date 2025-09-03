Макрон посреща Зеленски в Париж

Френският президент Еманюел Макрон ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Париж в сряда вечерта, 3 септември, преди срещата на "Коалицията на желаещите“, която ще се проведе на 4 септември, предаде ФОКУС.

Служител от Елисейския дворец, пожелал анонимност, съобщи за това пред кореспондент на Европейска правда.



"Президентът Макрон ще се срещне с президента Зеленски утре вечер в Париж, преди да се срещне с всички наши партньори“, заявява информаторът.



Той припомня, че срещата на "Коалицията на желаещите“ на 4 септември в Париж се провежда по инициатива на Украйна.



Според френския служител целта на срещата е "да се предаде посланието, че ние, държавите, които са готови и способни да предоставят гаранции за сигурност на Украйна, сме завършили техническата работа, извършена от началниците на генералните щабове и министрите на отбраната“.



"Днес сме готови да предоставим тези гаранции за сигурност“, подчертава той.



Събеседникът на "Европейска истина“ уточни още, че е необходима подкрепа или засилен натиск върху Русия с крайна цел "постигане на прекратяване на огъня“.



Припомняме, че ''Фокус'' съобщи по-рано,че на 4 септември ще се проведе среща на "Коалицията на желаещите“ в хибриден формат под председателството на френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Кийр Стармър.



Неофициални източници посочват, че украинският президент Володимир Зеленски ще се присъедини към срещата.



На свой ред литовският президент Гитанас Науседа призова Коалицията да започне планирането на конкретна работа по евентуалното изпращане на мироопазващи контингенти в Украйна.

