Започна военният парад в Пекин, посветен на 80 години от победата над фашизма ВИДЕО

Парадните части започнаха движението си на площад Тянанмън в Пекин, след като председателят на Централната военна комисия Си Дзинпин завърши прегледа на войските.
Парадната колона беше водена от части, представляващи сухопътните, военноморските и въздушните сили на Народноосвободителната армия на Китай (НОАК). Военни самолети се издигнаха в небето над Пекин със знамена, изобразяващи числото 80, символизиращо 80-годишнината от победата във Войната за съпротива срещу японската агресия. Военната техника, подредена на главната улица на Пекин, Чан'андзие, е готова за движение, а екипажите са заели позициите си.
С мащабния военен парад на площад Тянанмън се отбелязва 80-годишнината от победата във Войната за съпротива на китайския народ срещу японската агресия и Световната антифашистка война. Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин и държавните и правителствени ръководители на 24 други държави присъстват на събитието. Подобни събития се провеждат в китайската столица от 1949 г. насам, когато е образувана републиката.
В събитието участват над 10 000 души, както и стотици самолети и наземна военна техника. Ще бъдат представени традиционни и нови родове въоръжени сили, като общо 45 подразделения ще се появят на площад Тянанмън, сред които китайски миротворци, участващи в международни операции под егидата на ООН.
Публиката ще види съвременни ракетни технологии, танкове, самолети и безпилотни системи китайско производство. ВВС на Китай ще покажат няколко вида самолети от ново поколение, някои от които се показват на публиката за първи път. В парада ще участват 14 реда музикални оркестри, символизиращи 14-те години война, включително 80 тръбачи на първите редове, символизиращи 80-годишнината от победата.
На парада за първи път се появиха и новите видове въоръжени сили, създадени през 2024 г. - Аерокосмическите сили, Киберпространствените сили, Сили за информационна поддръжка и Сили за логистика.
