Започна военният парад в Пекин, посветен на 80 години от победата над фашизма ВИДЕО

3 Септември, 2025 05:10, обновена 3 Септември, 2025 05:48

В него участват над 10 хиляди военни

Започна военният парад в Пекин, посветен на 80 години от победата над фашизма ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парадните части започнаха движението си на площад Тянанмън в Пекин, след като председателят на Централната военна комисия Си Дзинпин завърши прегледа на войските.

Парадната колона беше водена от части, представляващи сухопътните, военноморските и въздушните сили на Народноосвободителната армия на Китай (НОАК). Военни самолети се издигнаха в небето над Пекин със знамена, изобразяващи числото 80, символизиращо 80-годишнината от победата във Войната за съпротива срещу японската агресия. Военната техника, подредена на главната улица на Пекин, Чан'андзие, е готова за движение, а екипажите са заели позициите си.

С мащабния военен парад на площад Тянанмън се отбелязва 80-годишнината от победата във Войната за съпротива на китайския народ срещу японската агресия и Световната антифашистка война. Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин и държавните и правителствени ръководители на 24 други държави присъстват на събитието. Подобни събития се провеждат в китайската столица от 1949 г. насам, когато е образувана републиката.

В събитието участват над 10 000 души, както и стотици самолети и наземна военна техника. Ще бъдат представени традиционни и нови родове въоръжени сили, като общо 45 подразделения ще се появят на площад Тянанмън, сред които китайски миротворци, участващи в международни операции под егидата на ООН.

Публиката ще види съвременни ракетни технологии, танкове, самолети и безпилотни системи китайско производство. ВВС на Китай ще покажат няколко вида самолети от ново поколение, някои от които се показват на публиката за първи път. В парада ще участват 14 реда музикални оркестри, символизиращи 14-те години война, включително 80 тръбачи на първите редове, символизиращи 80-годишнината от победата.

На парада за първи път се появиха и новите видове въоръжени сили, създадени през 2024 г. - Аерокосмическите сили, Киберпространствените сили, Сили за информационна поддръжка и Сили за логистика.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 5 Офицер от запаса

    11 13 Отговор
    Това е ВОЕНЕН ПАРАД , а не цирка който гледахме на 9 май в Русия.

    05:28 03.09.2025

  • 7 Пpeял си с рускиГoвнa, нали?

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Затова си се инфектирал.

    05:38 03.09.2025

  • 8 Виц на деня от Факти

    4 3 Отговор
    Скъпи Дядо Коледа! Китайските пиратки, които ми подари миналата година, много ми харесаха! Но тази Нова година искам да ми подариш, моля, два пръста за лявата ръка.

    Ганю Миленов

    05:43 03.09.2025

  • 9 Заслужава си гледането

    1 1 Отговор
    Китайците и в ЦИРК и в басейн, и в художествена гимнастика са приятно за гледане зрелище.

    06:02 03.09.2025

  • 10 И пак ще

    2 0 Отговор
    Има победа над днешния фашизъм. Само Китай и Русия могат и ще го смачкат.
    Парадите ще са в Берлин и Фашингтон от 2028 г.
    Поканите на руски и китайски език. Юените и рублата ще са новите световни валути.

    06:26 03.09.2025

