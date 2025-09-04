САЩ планират да пратят хора на Марс в началото на следващото десетилетие

Съединените щати се надяват да изпратят астронавти на Марс в началото на 2030-те години, заяви министърът на транспорта и изпълняващ длъжността директор на Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА) Шон Дъфи.

„Искаме да започнем да изпращаме полезни товари до Луната, за да започнем изграждането на база там, а след това в началото на 2030-те години искаме да отидем на Марс. Това ще бъде осеммесечна мисия“, каза той в интервю за Fox News.

„Надяваме се следващия април да обиколим Луната с четирима астронавти на борда. След това ще кацнем на Луната и ще останем там от осем до дванадесет дни. Най-дългият престой на Луната в миналото е бил три дни“, добави официалният представител.

По-рано Дъфи съобщи, че Съединените щати се надяват да пратят астронавти на Луната преди края на президентския мандат на Доналд Тръмп.

През пролетта на 2019 г. НАСА обяви проекта за лунната програма Artemis, състоящ се от три етапа. Първият от тях (Artemis I) предвиждаше безпилотен полет на космическия кораб Orion около Луната и завръщането му на Земята. Полетът се проведе от 16 ноември до 11 декември 2022 г. Вторият етап (Artemis II) представлява прелитане на кораба с екипаж на борда около естествения спътник на Земята. На третия етап (Artemis III) НАСА очаква да кацне с астронавти на Луната и след това да ги изпрати на Марс.

Първоначално Artemis II и Artemis III бяха планирани съответно за 2022 г. и 2024 г., но тези дати бяха многократно отлагани. Миналия декември НАСА ги отложи за април 2026 г. и средата на 2027 г.