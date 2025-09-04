Новини
САЩ планират да пратят хора на Марс в началото на следващото десетилетие

4 Септември, 2025 05:20, обновена 4 Септември, 2025 05:26

Преди това ще започнем изграждането на база на Луната, заяви шефът на НАСА

САЩ планират да пратят хора на Марс в началото на следващото десетилетие - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Съединените щати се надяват да изпратят астронавти на Марс в началото на 2030-те години, заяви министърът на транспорта и изпълняващ длъжността директор на Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА) Шон Дъфи.

„Искаме да започнем да изпращаме полезни товари до Луната, за да започнем изграждането на база там, а след това в началото на 2030-те години искаме да отидем на Марс. Това ще бъде осеммесечна мисия“, каза той в интервю за Fox News.

„Надяваме се следващия април да обиколим Луната с четирима астронавти на борда. След това ще кацнем на Луната и ще останем там от осем до дванадесет дни. Най-дългият престой на Луната в миналото е бил три дни“, добави официалният представител.

По-рано Дъфи съобщи, че Съединените щати се надяват да пратят астронавти на Луната преди края на президентския мандат на Доналд Тръмп.

През пролетта на 2019 г. НАСА обяви проекта за лунната програма Artemis, състоящ се от три етапа. Първият от тях (Artemis I) предвиждаше безпилотен полет на космическия кораб Orion около Луната и завръщането му на Земята. Полетът се проведе от 16 ноември до 11 декември 2022 г. Вторият етап (Artemis II) представлява прелитане на кораба с екипаж на борда около естествения спътник на Земята. На третия етап (Artemis III) НАСА очаква да кацне с астронавти на Луната и след това да ги изпрати на Марс.

Първоначално Artemis II и Artemis III бяха планирани съответно за 2022 г. и 2024 г., но тези дати бяха многократно отлагани. Миналия декември НАСА ги отложи за април 2026 г. и средата на 2027 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мефистофел

    8 2 Отговор
    🤣🤣🤣 Планирали били! Аз пък планирам да им гледам масрафа. Кой ли план ще се осъществи!

    05:29 04.09.2025

  • 2 ъъъ

    14 2 Отговор
    демек Холивуд ще се заеме със задачата да направи продължението на кацането на луната 2

    05:35 04.09.2025

  • 3 Анубис

    0 0 Отговор
    Те са вече там, само чакат обещаната дата.

    05:39 04.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Така е,

    3 0 Отговор
    а през 2035 планират да кацнат на останалите планети до края на слънчевата система.

    05:44 04.09.2025

  • 7 Бягат

    4 2 Отговор
    Фашагите бягат към марс

    05:44 04.09.2025

  • 8 Текс

    3 1 Отговор
    Ще ходят да работят на китайските оризища там

    05:46 04.09.2025

  • 9 План

    2 1 Отговор
    А ще го връщат ли обратно?

    05:51 04.09.2025

  • 10 Ни ще Преатиме хора на Марс, в по

    2 0 Отговор
    Следващото десетилетие, след Американците, след Прибалтийците и Северно Македонците!! Първо Великите държави, ние сле тях!!

    06:08 04.09.2025

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    06:09 04.09.2025

  • 12 Мария Атанасова Мисиркова!?

    2 1 Отговор
    Фейкове и маниполации!! Простотии!

    06:11 04.09.2025

  • 13 1234

    0 1 Отговор
    До Луната, могат и да стигнат, не че има какво да дирят там... след 100-200години може и дадобиват елементи там...
    За Марс забравете, няма да отидат и няма какво да дирет там....

    06:32 04.09.2025

  • 14 Анонимен

    0 1 Отговор
    Още никъде не са кацали тези. Така и не им откриват следите от кацането на ракета, стъпки и веещото се знаме. Имат един филм от Холивуд. На Илон Мъск са първите скорошни ракети, способни да излизат и да се приземяват. С нищо не са кацнали на Луната.

    06:47 04.09.2025

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Че много дълго ще го снимат този филм...

    07:02 04.09.2025