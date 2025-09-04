ЕС отпуска допълнителни 18,9 млн. евро за Молдова чрез Механизма за реформи и растеж

Европейският съюз ще предостави на Молдова допълнителна финансова подкрепа в размер на 18,9 милиона евро чрез Механизма за реформи и икономически растеж, съобщи агенция МОЛДПРЕС. Решението идва след като Европейската комисия призна, че страната е изпълнила ключови реформи, включително в енергийния сектор, предава БТА.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Молдова продължава стабилно по европейския си път и подчерта значението на инвестициите:

„Силна Молдова означава по-силна Европа. ЕС остава твърдо ангажиран да подкрепя страната на всеки етап от пътя ѝ към присъединяване“, каза тя.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос допълни, че първата вноска по Механизма е „ясен сигнал“ за решителността на Молдова да провежда необходимите реформи.

Според ЕК допълнителните средства се прибавят към вече изплатените 270 млн. евро през 2025 г. и са част от общ пакет до 1,9 млрд. евро, който ще бъде отпуснат през периода 2025–2027 г. Това е най-голямата европейска финансова подкрепа, предоставяна на страната.

Освен в енергийния сектор, напредък е отчетен и в реформите на правосъдието, борбата с корупцията и организираната престъпност. Брюксел призова и европейските, и молдовските компании да изграждат портфолио от трансформативни инвестиции, които могат да получат подкрепа чрез европейски и международни институции като ЕИБ и ЕБВР.

Между 2021 и 2025 г. Молдова вече е получила над 1,2 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства за енергийна сигурност, социална подкрепа и съдебни реформи. Чрез тези програми ЕС цели постепенното интегриране на страната в единния европейски пазар и ускоряване на подготовката за членство.