Тръмп призова Европа да спре вноса на руски петрол и да упражни натиск върху Китай

4 Септември, 2025 20:25

Американският президент се включи виртуално в срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж

Тръмп призова Европа да спре вноса на руски петрол и да упражни натиск върху Китай - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви на европейските лидери, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, тъй като това финансира войната срещу Украйна, съобщи говорител на Белия дом, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Тръмп се включи виртуално в срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, под председателството на френския президент Еманюел Макрон, където бяха обсъдени гаранциите за сигурността на Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.

„Президентът Макрон и европейските лидери се обадиха на президента Тръмп по време на срещата. Той подчерта, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, тъй като това финансира войната - Русия е получила 1,1 милиарда евро от продажбите на горива за ЕС в рамките на една година“, каза говорителят.

Освен това Тръмп призова европейските лидери да упражнят икономически натиск върху Китай заради неговото финансиране на войната, водена от Русия. Президентът на САЩ е изразил разочарование от неспособността да спре бойните действия в Украйна след встъпването си в длъжност, като подчерта, че войната не е негова и европейците също трябва да предприемат действия.

Сред участниците във виртуалната среща бяха украинският президент Володимир Зеленски и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Говорителят на Белия дом отбеляза, че Тръмп поставил под въпрос сериозността на намеренията на европейските лидери, тъй като продължават да подпомагат икономиката на Русия и съответно войната.


САЩ

Оценка 1.8 от 20 гласа.
  • 1 Фрау фон SS – Урсуланка

    30 3 Отговор
    Трябва да купуваме петрол от Русия за да не прави Путин повече пари някъде другаде.

    20:27 04.09.2025

  • 2 Пора

    2 44 Отговор
    Путинова русия си отива.

    Коментиран от #13, #28, #30

    20:28 04.09.2025

  • 3 Наблюдател

    30 7 Отговор
    Днес в Париж 26 държави са потвърдили, че ще изпратят войски в Украйна да защитават бандеровския режим.
    Няма ли кой да напише 1 ред по този повод тука?

    Коментиран от #8, #11, #19, #21

    20:29 04.09.2025

  • 4 ЧИ ТЯ ЕВРОПА КУПУВА ЛИ БЕ

    15 4 Отговор
    ААААА НЕ ДЕМОКРАТИЧНА ИВРОПА НЕ КУПУВА КЪРВАВ РУСКИ ПЕТРОЛ
    ЩОТО ТЕА ГО ПРАВЯТ ОТ ФЕРМЕНТИРАЛИ УКРАИНСКИ ДЕЦА

    20:30 04.09.2025

  • 5 дядото

    40 3 Отговор
    тя Русия договори продажбите си и не само със 70 държави с над 4 милиарда население, европа отдавна е задраскана

    20:30 04.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    40 3 Отговор
    ЕсеС да спре да купува , но ШАШт ще продължи, даже ще го продава на ЕсеС с надценка🤣🤣🤣

    20:30 04.09.2025

  • 7 ЯКО СЕ Е УПЛАШИЛ.

    29 3 Отговор
    Напълнил е гащите. И сега плаче и иска като зельо. Евразия ще бъде на върха в следващите векове.

    20:30 04.09.2025

  • 8 Мартин

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Това е чудесно.

    20:30 04.09.2025

  • 9 Факт

    17 1 Отговор
    Изглежда им се подиграва!

    20:31 04.09.2025

  • 10 ЕЙ ЦЕНТАЦИ

    33 1 Отговор
    Светът е МНОГОПОЛЮСЕН вече. Ще страдате и ще плащате за престъпленията, които извършвате срещу човечеството от 300 години.

    20:31 04.09.2025

  • 11 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    АМИ ЧАКАТ ГИ

    20:31 04.09.2025

  • 12 Майна

    13 1 Отговор
    Браво, Тръмп!
    Лондонсити скърца със зъби, ха ха ха.Ти си " солидарен" с тях, нали.., ха ха ха..

    20:31 04.09.2025

  • 13 Укропистан

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пора":

    Вече замина на кино от 6 до 5

    20:32 04.09.2025

  • 14 Каунь

    24 2 Отговор
    Ще купувате американски петрол пак от Русия, но по хуманитарен..... и американски оръжия с китайски части ще купувъе.....и там лошата енергия се изчиства щом мине през американски компании

    20:32 04.09.2025

  • 15 И Киев е Руски

    23 2 Отговор
    Европа и Украйна могат да обсъждат разполагането на миротворци до посиняване. Но това е напълно безсмислено.

    Русия многократно е заявявала от самото начало, че никога няма да позволи това. Киев зае позиция, сякаш прекратяването на огъня изобщо не е в негов интерес. Е, нека почакаме още малко и Зеленски ще дойде да пълзи на колене за примирие.

    Коментиран от #22

    20:32 04.09.2025

  • 16 Подлива вода

    21 2 Отговор
    Само американците могат да купуват руски петрол, затова американските фирми се увеличават в Русия, а европейските се оттеглиха.

    20:33 04.09.2025

  • 17 И Киев е Руски

    24 2 Отговор
    Вижте динамиката на конфликта: щом везните се наклонят дори малко към прекратяване на огъня, Европейският съюз започва да крещи за опасността от провокации!

    С изключение на словашкия премиер Роберт Фицо и унгарския премиер Виктор Орбан, нито един висш политик от ЕС, нито едно куче, дори не е намекнало за истинско примирие

    20:33 04.09.2025

  • 18 Майна

    9 1 Отговор
    Страхотен маньовър, но е за запознати и аналитични умове за да го разберат.

    20:33 04.09.2025

  • 19 Ъ, щели да пратят❗

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Те от три години водят
    прокси война с Русия
    и все пращат.....и кВо.....
    Целия колективен ЗАПАДнал в рецесия 😁

    20:33 04.09.2025

  • 20 Наблюдател

    9 0 Отговор
    „И принуждаваше всички – малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби – да им се даде белег на дясната им ръка или на челата им,
    та никой да не може нищо да купува или продава, освен оня, който има белега, или името на звяра, или числото на името му.“

    20:33 04.09.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Както в стария български филм-
    Ще изпратят, ама друг път!
    Първо да спряла войната,
    После да видели какво ще остане от У...йна,
    Пък после щели евентуално да видят кадя да пратят някого, ако нима кадя❗

    20:33 04.09.2025

  • 22 Шопо

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:35 04.09.2025

  • 23 Ха ХаХа

    12 2 Отговор
    Никакви войски от запада няма да има в Украйна.
    Колко войски без Турция може да прати Нато?
    И ще са подарък за чеченците тези ЛгтБ/тета

    20:35 04.09.2025

  • 24 Боруна Лом

    8 5 Отговор
    ЮРЪП, СКОРО МАЙ И ХЛЯБ 🍞🍞🍞 НЯМА ДА ИМА!

    20:35 04.09.2025

  • 25 Уса

    8 2 Отговор
    Тръмп и Путин са се разбрали и разпределили ролите много добре.Изгодни сделки са подписани и няма връщане назад.Понякога се замерят със светулки,които соросоидите вземат за искри,за да запушат устите на промитите мозъци соросоидни,че не се трае тяхната воня и вой.В деветия кръг на ада е по-спокойно

    20:37 04.09.2025

  • 26 кукловода

    3 1 Отговор
    нарежда на куклите
    освен да са такива за друго не стават

    20:41 04.09.2025

  • 27 китайски балон

    0 2 Отговор
    Пррръц! 😅

    20:42 04.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 боико борисуф

    6 1 Отговор
    еиии че хитрец е тоя грозник тръмб да спрем да купуваме петрол от русия а да купуваме от него скъп тои да се гушка с путин другите да налагат санкции еииии много сме простовати европеиците

    20:43 04.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Минувач

    10 2 Отговор
    Бай Доньо кръв пикае от яд, че някой прави далаверите с купуването на руски петрол и препродаването му на по-високи цени после. Бай Доньо се пробва да се намеси на Индия и да им отнеме тая далавера, порязаха го. На Китай не може да нарежда въобще, защото е супер зависим от тях, затова и постоянно отлага митата за тях.
    Новата му идея е да стресне Европа, да им се накара, защото те са послушковци и те да спрат вноса на руски петрол и газ, а САЩ да го купуват, да го демократизират и да го връщат към тъпата Европа. А САЩ да взема надценката.

    20:44 04.09.2025

  • 32 боико борисуф

    5 2 Отговор
    доналдчо китаи и русия са велики сили не се плашат от твоити мита и санкции ти ще си безгласна буква само урсула може да ти се връзва вии сте народ без собственна мисъл и не ставате

    20:47 04.09.2025

  • 33 Благо

    4 2 Отговор
    Да спрем да дишаме за една година, за да подкрепим САЩ Съюзниците.

    Коментиран от #36

    20:48 04.09.2025

  • 34 Очевидно

    2 2 Отговор
    Тръмп е разбрал, че Глобалният Юг вече въобще не се съобразява с него и все повече се консолидира. Вместо да си партнира с тях той се занимава с безкраините приказки на "коалицията на желаещите" , но неможещи. Резултатът е ясен ...

    20:53 04.09.2025

  • 35 Копейки последен шанс!

    0 4 Отговор
    Еднопосочен билет за руската кочина или от 1 януари ставате европейци.

    Коментиран от #39

    20:57 04.09.2025

  • 36 Отец Теофилий

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Благо":

    Ти завинаги.

    20:58 04.09.2025

  • 37 Хи хи

    3 0 Отговор
    Ама разбира се, че трябва да се спре с руския недемократичен петрол и да се купува само американски демократичен на петорни цени !

    Коментиран от #48

    20:58 04.09.2025

  • 38 граф Монте Кристо

    4 0 Отговор
    Не е ли явно как Тръмп подстрекава ес да си развали напълно търговията с Русия ,но и с Китай,това за него е дюшеш ако успее да го постигне и да закопае ес като най-върлия му душманин,участва в съвещания в които се правят кроежи за война срещу Русия и кима одобрително,прозира вече неговата двойствена позиция с много коварна цел,всичките му врагове да се вкопчат в смъртен бой , а той да гледа отстрани със задоволство.

    Коментиран от #45

    21:00 04.09.2025

  • 39 Хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Копейки последен шанс!":

    Няма що ние да ходим в Русия, щото Русия ще дойде тук ! Така казаха от нато !

    21:02 04.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Европа да сапре да купува от путин

    4 0 Отговор
    А перуката ше го купува от путин а мъск ше го кара до марс и европа ше купува петрол от марс на специални цени🤣🤣🤣🤣🤣

    21:04 04.09.2025

  • 42 граф Монте Кристо

    1 0 Отговор
    Тая кикимора пак започна да ми трие публикациите,маса глупости се пишат и тъй си остават,а когато напиша нещо значимо ,значи някому е много неудобно .

    21:05 04.09.2025

  • 43 Хи хи

    2 0 Отговор
    Ако руския петрол не се изкупува, руснаците ще направят от него много повече бомби, с които ще бомбят покрайна !!

    21:06 04.09.2025

  • 44 Сократ

    2 0 Отговор
    Този зле образовани индивид да вземе да влезне на земята. Това нещо все още си мисли, че е управлява вселената. Той собствената си дупка, наречена сащ, не може да оправи.

    21:08 04.09.2025

  • 45 Сократ

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "граф Монте Кристо":

    Това е целта на задачата. Тръмп ще изплюска Европата. А началниците в Европа им е през ....

    21:09 04.09.2025

  • 46 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    русия дятка иска да накара гейеуропеците да купуват американски петрол и газ за да дигне жизнения стандарт на афролатиноамериканците

    21:13 04.09.2025

  • 47 Америка

    0 0 Отговор
    Е гробокопача на европа.

    21:15 04.09.2025

  • 48 И внесен

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хи хи":

    От РУСИЯ ПРЕЗ ТРЕТА СТРАНА.

    21:17 04.09.2025