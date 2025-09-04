Новини
Израел блокира визита на Макрон заради решението на Франция да признае Палестина

Израел блокира визита на Макрон заради решението на Франция да признае Палестина

4 Септември, 2025 22:27, обновена 4 Септември, 2025 22:38 496 7

Външният министър Саар: инициативата на Париж застрашава стабилността в Близкия изток

Израел блокира визита на Макрон заради решението на Франция да признае Палестина - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че посещение на френския президент Еманюел Макрон в Израел няма да се състои, докато Париж не се откаже от намерението си да признае Държавата Палестина, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Саар е разговарял с френския външен министър Жан-Ноел Баро, като е призовал Франция да преразгледа инициативата си. „Докато Франция продължава да полага усилия и да предприема инициативи, които противоречат на интересите на Израел, посещение на Макрон в Израел няма да се състои“, заяви той.

В края на юли Макрон обяви, че Франция ще признае Държавата Палестина по време на сесията на Общото събрание на ООН през септември. Това изостри напрежението между Париж и Тел Авив, а премиерът Бенямин Нетаняху обвини френския лидер, че „подклажда антисемитски настроения“.

Израелската обществена телевизия съобщи, че Нетаняху вече е отхвърлил искане на Макрон за визита. Саар подчерта пред Баро, че френската инициатива „застрашава стабилността в Близкия изток и накърнява националните интереси и сигурността на Израел“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Готов за бой

    2 2 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #4

    22:39 04.09.2025

  • 2 Ясно като бел ден

    2 2 Отговор
    Е микроне, нищастник такъв, какво ще кажеш сега.,импотентен дебил ще си останеш.

    22:41 04.09.2025

  • 3 Френския петел

    4 1 Отговор
    Макарон го шляпат в къщи. В Украйна А сега Израел започна да го пошляпва сладко сладко. Бедното момченце отвсякъде приема шамарчета.
    На мен ми е жал а на вас.

    22:42 04.09.2025

  • 4 Ясно като бел ден

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Бързо към психиатъра.

    22:43 04.09.2025

  • 5 гост

    1 2 Отговор
    Автогол за евреите..

    22:46 04.09.2025

  • 6 РъцаПръ...Ца

    0 0 Отговор
    Докато мшетата и групПенФюрерите
    се блокират,
    Пекин се случиха много интересни
    и градивни неща !

    22:52 04.09.2025

  • 7 УдоМача

    0 0 Отговор
    И после защо всички мразят чифутерията......

    22:56 04.09.2025