Израел блокира визита на Макрон заради решението на Франция да признае Палестина

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че посещение на френския президент Еманюел Макрон в Израел няма да се състои, докато Париж не се откаже от намерението си да признае Държавата Палестина, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Саар е разговарял с френския външен министър Жан-Ноел Баро, като е призовал Франция да преразгледа инициативата си. „Докато Франция продължава да полага усилия и да предприема инициативи, които противоречат на интересите на Израел, посещение на Макрон в Израел няма да се състои“, заяви той.

В края на юли Макрон обяви, че Франция ще признае Държавата Палестина по време на сесията на Общото събрание на ООН през септември. Това изостри напрежението между Париж и Тел Авив, а премиерът Бенямин Нетаняху обвини френския лидер, че „подклажда антисемитски настроения“.

Израелската обществена телевизия съобщи, че Нетаняху вече е отхвърлил искане на Макрон за визита. Саар подчерта пред Баро, че френската инициатива „застрашава стабилността в Близкия изток и накърнява националните интереси и сигурността на Израел“.