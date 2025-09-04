Израел блокира визита на Макрон заради решението на Франция да признае Палестина

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че посещение на френския президент Еманюел Макрон в Израел няма да се състои, докато Париж не се откаже от намерението си да признае Държавата Палестина, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Саар е разговарял с френския външен министър Жан-Ноел Баро, като е призовал Франция да преразгледа инициативата си. „Докато Франция продължава да полага усилия и да предприема инициативи, които противоречат на интересите на Израел, посещение на Макрон в Израел няма да се състои“, заяви той.
В края на юли Макрон обяви, че Франция ще признае Държавата Палестина по време на сесията на Общото събрание на ООН през септември. Това изостри напрежението между Париж и Тел Авив, а премиерът Бенямин Нетаняху обвини френския лидер, че „подклажда антисемитски настроения“.
Израелската обществена телевизия съобщи, че Нетаняху вече е отхвърлил искане на Макрон за визита. Саар подчерта пред Баро, че френската инициатива „застрашава стабилността в Близкия изток и накърнява националните интереси и сигурността на Израел“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Готов за бой
Коментиран от #4
22:39 04.09.2025
2 Ясно като бел ден
22:41 04.09.2025
3 Френския петел
На мен ми е жал а на вас.
22:42 04.09.2025
4 Ясно като бел ден
До коментар #1 от "Готов за бой":Бързо към психиатъра.
22:43 04.09.2025
5 гост
22:46 04.09.2025
6 РъцаПръ...Ца
се блокират,
Пекин се случиха много интересни
и градивни неща !
22:52 04.09.2025
7 УдоМача
22:56 04.09.2025