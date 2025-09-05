Новини
Нови вторични трусове разтърсиха Афганистан

5 Септември, 2025 08:59 464 0

  • земетресение-
  • афганистан

Над 2200 жертви от основното земетресение, регионът остава в риск

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Два силни вторични труса бяха регистрирани в източната част на Афганистан в рамките на 12 часа, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Германския изследователски център по геонауки, предава БТА.

Сеизмичната активност засилва опасенията за още жертви и разрушения, след като при земетресението в неделя вечер и последвалите трусове загинаха 2205 души, а 3640 бяха ранени, по данни на талибанската администрация.

Според изследователския център последното земетресение е било с магнитуд 5,4 и дълбочина 10 км, като е засегнало югоизточната част на страната. Часове по-рано същият район вече беше разтърсен от друг трус. Засега няма информация за нови жертви или щети, но очевидци съобщават за силно и продължително разклащане в провинция Нангархар.

Силното земетресение в неделя с магнитуд 6, станало минути преди полунощ, бе определено като едно от най-смъртоносните в Афганистан. То причини мащабни разрушения в провинциите Кунар и Нангархар. Във вторник последва трус с магнитуд 5,5, който предизвика свлачища и временно прекъсна спасителните дейности.

Много семейства в засегнатите райони предпочетоха да останат на открито, страхувайки се от срутвания на домовете си, изградени предимно от нестабилни материали. ООН и хуманитарни агенции предупреждават за критична нужда от храна, медикаменти и подслон за оцелелите.

Афганистан е един от най-активните сеизмични региони в света, тъй като се намира на границата между Евразийската и Индийската тектонична плоча, като допълнително влияние оказва и Арабската плоча. Най-рискови остават източните провинции, включително Кунар и Нангархар, граничещи с Пакистан.


Афганистан
