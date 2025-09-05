Новини
Вучич получи най-високия руски орден и обсъди с Китай подкрепата за Косово

5 Септември, 2025 10:48 483 9

Сръбският президент похвали „сърдечната“ среща със Си Дзинпин и инвестиционни проекти

Вучич получи най-високия руски орден и обсъди с Китай подкрепата за Косово - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е получил най-високия руски орден лично от Владимир Путин, като подчерта, че е първият сърбин, удостоен с това отличие след 105 години - от времето на Никола Пашич, предава БГНЕС, цитирана от News.bg.

По време на срещата си с китайския президент Си Дзинпин Вучич е разказал подробно за историята на сръбския народ и борбата му срещу фашизма, включително срещу германския и регионалния нацизъм. „Сръбският народ е носител на борбата срещу фашизма“, заяви той.

Вучич отбеляза, че е научил много от китайския лидер и че срещата е била „много сърдечна“. Той изрази увереност, че разговорите ще доведат до конкретни резултати за Сърбия, включително откриването на участък от бързата железница Белград-Суботица и изграждането на нови фабрики и пътища.

Сръбският президент посочи, че Сърбия може да разчита на подкрепата на Китай по важни политически въпроси, включително Косово и Метохия, както страната застава зад принципа на единен Китай.

Вучич също отбеляза популярността си в Китай: „Навсякъде в страната, когато кажете ‘Сърбия’, всички веднага скандират ‘Вучич’. Всеки иска да се снима с мен.“


Сърбия
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    А за Зафиров има ли?

    10:51 05.09.2025

  • 2 честен ционист

    1 2 Отговор
    И Баце навремето получи «Орден Ломоносов» за актьорско майсторство.

    10:51 05.09.2025

  • 3 Споко !

    4 2 Отговор
    Сърбия разчита на Русия и Китай . Но пък бг робите разчитаме на англосаксонците , щото им даваме златото си , и на Турция , щото им станахме енергийни роби за газ и ток .

    10:52 05.09.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    и кво е станало в Косово, че сърболята толкоз се вълнуват ?

    10:53 05.09.2025

  • 5 1488

    3 3 Отговор
    докато сръбската скара и македонското девойче с помощта на матюшка не сринат до основи тоз циганотурскияклозет беге и ес, оправия нема

    Коментиран от #6

    10:54 05.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Вучич замрази цените на 20 000 стоки.

    Коментиран от #8

    10:56 05.09.2025

  • 7 ТИР

    1 0 Отговор
    В момента Белград,,, коментарите са за Вас,,,,

    11:01 05.09.2025

  • 8 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Щото ша умрат от глад.

    11:08 05.09.2025

  • 9 Значи

    1 0 Отговор
    Интересува ни, чий го крепи болшевика бългapoмpaзец Вучко.

    11:11 05.09.2025

