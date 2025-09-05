Вучич получи най-високия руски орден и обсъди с Китай подкрепата за Косово

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е получил най-високия руски орден лично от Владимир Путин, като подчерта, че е първият сърбин, удостоен с това отличие след 105 години - от времето на Никола Пашич, предава БГНЕС, цитирана от News.bg.

По време на срещата си с китайския президент Си Дзинпин Вучич е разказал подробно за историята на сръбския народ и борбата му срещу фашизма, включително срещу германския и регионалния нацизъм. „Сръбският народ е носител на борбата срещу фашизма“, заяви той.

Вучич отбеляза, че е научил много от китайския лидер и че срещата е била „много сърдечна“. Той изрази увереност, че разговорите ще доведат до конкретни резултати за Сърбия, включително откриването на участък от бързата железница Белград-Суботица и изграждането на нови фабрики и пътища.

Сръбският президент посочи, че Сърбия може да разчита на подкрепата на Китай по важни политически въпроси, включително Косово и Метохия, както страната застава зад принципа на единен Китай.

Вучич също отбеляза популярността си в Китай: „Навсякъде в страната, когато кажете ‘Сърбия’, всички веднага скандират ‘Вучич’. Всеки иска да се снима с мен.“