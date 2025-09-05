Европейският парламент обмисля нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Опозиционните групи на Левицата и на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент потвърдиха днес, че подготвят нови вотове на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предава БТА.
Говорители на двете групи уточниха, че засега не е решено кога вотовете да се състоят, ако бъде постигната необходимата предварителна подкрепа.
Говорители на групите от управляващото мнозинство Социалисти и демократи, "Обнови Европа" и Зелените не изразиха подкрепа за евентуален втори вот на недоверие. Те посочиха, че решения по въпроса още не са обсъждани, но предупредиха срещу злоупотребата с процедурите.
Фон дер Лайен оцеля при първия вот на недоверие на 10 юли тази година, внесен от румънски евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти. Тогава в дебата тя заяви, че вносителите на искането разчитат на подкрепа от "враговете ѝ и са кукли на конци на Русия или на някой друг". Първият вот бе свързан със случая с липсващите текстови съобщения между председателя на комисията и представител на Pfizer за доставка на над един милиард дози ваксини по време на пандемията от COVID-19.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая gнус я усетиха каква е
А може би са я знаели каква през цялото време.
Коментиран от #63
14:24 05.09.2025
2 Никакви такива
14:24 05.09.2025
3 Атина Палада
Коментиран от #21
14:25 05.09.2025
4 за съжаление няма да я махнат лае нен
14:27 05.09.2025
5 Велик Вожд
14:28 05.09.2025
6 Опа
Коментиран от #11
14:28 05.09.2025
7 Карлос Друсар
14:29 05.09.2025
8 1488
ще драсна клечката ако 🎃 и 🐷 не ми обяснят какво стана с жипиеса на мърсулa 🐍 и къде е розовата пантера 🐆
14:29 05.09.2025
9 Урсулката
Коментиран от #15
14:29 05.09.2025
10 Дориана
14:30 05.09.2025
11 Атина Палада
До коментар #6 от "Опа":Дали слона е забелязал мравката,че му го подава с 200?:))) Мравката си мисли,че подава нещо,а не осъзнава,че даже не е забелязана..
14:31 05.09.2025
12 ЕСССР
14:31 05.09.2025
13 Удри
14:32 05.09.2025
14 Бойчо ще я брани
14:33 05.09.2025
15 Под нейно ръководство ЕС
До коментар #9 от "Урсулката":Затъна в дългове
14:34 05.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Колкото
14:35 05.09.2025
18 Пепи В.
14:35 05.09.2025
19 Волгин и разни
Мечтата им остана да сме колония на СССР-то.
Коментиран от #26
14:36 05.09.2025
20 онзи
14:36 05.09.2025
21 много
До коментар #3 от "Атина Палада":е далече 2026., но може и да изкара до тогава. Всичко зависи как ще се развият "крайно" дестните". В ъв Франция, явно са доста напред да вземат влаттта. В Германия ги подготвят упорито и също не са много далеч и подозирам че до пролетта Мерц ще е пътник. Не Европа и страните им трябват рефорлми, които "традиционните" не се нагърбват да направят.. а без тези реформи всичко потъва. Така се набълбукаха и поракй Осраина, че няма връщане назад, а нямат очи да призначт провала. Затова се търси елегантен начин да се разкарат..
Коментиран от #45
14:37 05.09.2025
22 Ами неподкрепящите смяната
Що тревожат европейските народи
няколко егоистични сребролюбци безумци
от дрънчащите в кухите им глави сребърници.
ОСТАВЕТЕ НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА НА СПОКОЙСТВИЕ.
Така нареченият "елит" като има такива големи мераци
като ГОЛЯМОТО ИМ ГОВОРЕНЕ и ЗАКАНИ - да отива на фронта.
Коментиран от #28
14:37 05.09.2025
23 Възраждане
14:38 05.09.2025
24 ЕСмет!
14:38 05.09.2025
25 тоя
14:38 05.09.2025
26 Що си толкова
До коментар #19 от "Волгин и разни":Тъп, бе?
Коментиран от #31
14:38 05.09.2025
27 Мухаа ха!
14:39 05.09.2025
28 Взе се решението
До коментар #22 от "Ами неподкрепящите смяната":Ще отиват в Украйна да гарантират мира. За ужас на Путин.
Само ние сме в мишата дупка.
Коментиран от #39
14:40 05.09.2025
29 Фитка Мисиркова
14:40 05.09.2025
30 Възродит
14:40 05.09.2025
31 Познай
До коментар #26 от "Що си толкова":ако успееш да размърдаш мозъчната молекула.
14:41 05.09.2025
32 Останалите са пунта Мара
Коментиран от #48, #64
14:41 05.09.2025
33 койн
14:42 05.09.2025
34 Боко
у панделата или 🪦
14:43 05.09.2025
35 Путлеристите в ЕП
Но те са малцинство и няма да успеят!
Също както в българския парламент.
Коментиран от #46
14:44 05.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Урсула
14:45 05.09.2025
38 1111
14:45 05.09.2025
39 Боко
До коментар #28 от "Взе се решението":Ти си в изходната дупка на мАма си👌
14:46 05.09.2025
40 Клоака ООД
14:46 05.09.2025
41 Крис
14:47 05.09.2025
42 2222
14:47 05.09.2025
43 Читател
14:47 05.09.2025
44 Ружа Игнатова
14:49 05.09.2025
45 Атина Палада
До коментар #21 от "много":Всички ще бъдат изметени до една година .Те просто нямат място в новият свят. И вече при консерваторите ще започнат реформите в ЕС.
Коментиран от #60
14:49 05.09.2025
46 оня с коня
До коментар #35 от "Путлеристите в ЕП":Диди я се успокой бе 3топаллав,да не успокоявам с конска коо женна инжекция .
14:52 05.09.2025
47 Има един лаф-
Че в тоя дух Урсула да заминава в някоя болница и упражнява професията си на гинеколог!
Щото до сега направи достатъчно поразии...!
14:53 05.09.2025
48 Атина Палада
До коментар #32 от "Останалите са пунта Мара":Ей провокатор:)
14:53 05.09.2025
49 Силата на мрака
Защо ли бащицата преименува Министерството на отбраната в министерство на войната?
Войната е неизбежна и тя ще реши всичко.
Тежко ще бъде на оживелите и победителите.
Самозаблудите на безконтролните безмозъчни псевдовластелини ще унищожат хилядолетия събиран човешки опит.
Какво тук значи някаква си урсула, като мърсуващите като нея са на власт?!
14:53 05.09.2025
50 Баш Балък
14:57 05.09.2025
51 Какво им е направила
Тя не е виновна че краката ѝ се криви това просто така се е случило още от рождения и
14:57 05.09.2025
52 А можеха още в България
14:58 05.09.2025
53 В В.П.
15:01 05.09.2025
54 Тома
15:02 05.09.2025
55 В В.П.
15:03 05.09.2025
56 Дядо Стефи
15:03 05.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 В В.П.
15:04 05.09.2025
59 Абе
15:10 05.09.2025
60 Абе
До коментар #45 от "Атина Палада":ЕС не може да се реформира. По-скоро следва да се саморазпусне в интерес на европейските народи.
15:12 05.09.2025
61 Иван
15:22 05.09.2025
62 Гай Турий
15:44 05.09.2025
63 Омбре
До коментар #1 от "Тая gнус я усетиха каква е":Вярно е много гнусна и противна.
15:45 05.09.2025
64 Омбре
До коментар #32 от "Останалите са пунта Мара":Добре, че малко разсъждават като теб.
15:50 05.09.2025
65 тази иска война
15:52 05.09.2025