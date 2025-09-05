Новини
Европейският парламент обмисля нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Европейският парламент обмисля нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

5 Септември, 2025 14:21 1 516 65

Опозиционни групи подготвят инициатива, управляващите засега не подкрепят процедурата

Европейският парламент обмисля нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Опозиционните групи на Левицата и на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент потвърдиха днес, че подготвят нови вотове на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предава БТА.

Говорители на двете групи уточниха, че засега не е решено кога вотовете да се състоят, ако бъде постигната необходимата предварителна подкрепа.

Говорители на групите от управляващото мнозинство Социалисти и демократи, "Обнови Европа" и Зелените не изразиха подкрепа за евентуален втори вот на недоверие. Те посочиха, че решения по въпроса още не са обсъждани, но предупредиха срещу злоупотребата с процедурите.

Фон дер Лайен оцеля при първия вот на недоверие на 10 юли тази година, внесен от румънски евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти. Тогава в дебата тя заяви, че вносителите на искането разчитат на подкрепа от "враговете ѝ и са кукли на конци на Русия или на някой друг". Първият вот бе свързан със случая с липсващите текстови съобщения между председателя на комисията и представител на Pfizer за доставка на над един милиард дози ваксини по време на пандемията от COVID-19.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая gнус я усетиха каква е

    60 4 Отговор
    дори бюрократите в Брюксел.
    А може би са я знаели каква през цялото време.

    Коментиран от #63

    14:24 05.09.2025

  • 2 Никакви такива

    47 3 Отговор
    Ама вие още малко ще искате и Бойко Борисов да го импийчвате а

    14:24 05.09.2025

  • 3 Атина Палада

    49 6 Отговор
    Запомнете :) до есента (септеври-октомври) на 2026 г Урсула заедно с цялата ЕК слизат от сцената..Повтарям-до есента,а не до края на 2026г.

    Коментиран от #21

    14:25 05.09.2025

  • 4 за съжаление няма да я махнат лае нен

    35 2 Отговор
    при толкова бръмбари и калинки в еп

    14:27 05.09.2025

  • 5 Велик Вожд

    26 2 Отговор
    Аин, цвай, драй. Пари ти днес ми дай!

    14:28 05.09.2025

  • 6 Опа

    7 30 Отговор
    Някой не е доволен, че Урсула го подава на Путин с 200.

    Коментиран от #11

    14:28 05.09.2025

  • 7 Карлос Друсар

    8 25 Отговор
    Тез същите като нашите копейки. Знаят, че няма да мине, ама да си направят рекламата. Не се заблуждавайте, розовата фашистка не може да бъде свалена по мирен път.

    14:29 05.09.2025

  • 8 1488

    24 2 Отговор
    пред парламента съм и се залях с бензин А92 от Еко

    ще драсна клечката ако 🎃 и 🐷 не ми обяснят какво стана с жипиеса на мърсулa 🐍 и къде е розовата пантера 🐆

    14:29 05.09.2025

  • 9 Урсулката

    6 27 Отговор
    Под нейно ръководство ЕС ще стане военна сила. Вече производството и бюджетите се увеличиха в пъти.

    Коментиран от #15

    14:29 05.09.2025

  • 10 Дориана

    41 3 Отговор
    Европейски лидери се усетиха, че Урсула води Европа към война пренебрегвайки основни ценности на Европейския съюз и неговия смисъл . Така, че да избират или разпад на Европейския съюз или смяна на Урсула.

    14:30 05.09.2025

  • 11 Атина Палада

    21 2 Отговор

    До коментар #6 от "Опа":

    Дали слона е забелязал мравката,че му го подава с 200?:))) Мравката си мисли,че подава нещо,а не осъзнава,че даже не е забелязана..

    14:31 05.09.2025

  • 12 ЕСССР

    26 4 Отговор
    Няма значение Другарката Урсула смелата капитанка на Евротитаник вече успешно му направи пробойна, пълненето и потъването е в ход под звуците на "Одата на радостта" Да живей потъващия ЕСССР!

    14:31 05.09.2025

  • 13 Удри

    3 25 Отговор
    Урсула да не се обяснява ами дава пари за ракети на Киев. Това са най-добрите санкции.

    14:32 05.09.2025

  • 14 Бойчо ще я брани

    20 5 Отговор
    Атлантическите корумпета са едно цяло

    14:33 05.09.2025

  • 15 Под нейно ръководство ЕС

    31 3 Отговор

    До коментар #9 от "Урсулката":

    Затъна в дългове

    14:34 05.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Колкото

    24 3 Отговор
    по скоро ЕС се раздели с Урсула и урсулиците толкова по добре! С неадекватните си решения те застрашават бъдещето на съюза.

    14:35 05.09.2025

  • 18 Пепи В.

    9 4 Отговор
    Инициатива на Възраждане !

    14:35 05.09.2025

  • 19 Волгин и разни

    7 22 Отговор
    други русофилски измекяри искат вотовете.
    Мечтата им остана да сме колония на СССР-то.

    Коментиран от #26

    14:36 05.09.2025

  • 20 онзи

    22 4 Отговор
    САМО С ОБМИСЛЯНЕ НЯМА ДА СТАНЕ - ШУТ В ГЪ...А И ДОТАМ! Време и е на акушерката да си гледа децата и внуците !

    14:36 05.09.2025

  • 21 много

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    е далече 2026., но може и да изкара до тогава. Всичко зависи как ще се развият "крайно" дестните". В ъв Франция, явно са доста напред да вземат влаттта. В Германия ги подготвят упорито и също не са много далеч и подозирам че до пролетта Мерц ще е пътник. Не Европа и страните им трябват рефорлми, които "традиционните" не се нагърбват да направят.. а без тези реформи всичко потъва. Така се набълбукаха и поракй Осраина, че няма връщане назад, а нямат очи да призначт провала. Затова се търси елегантен начин да се разкарат..

    Коментиран от #45

    14:37 05.09.2025

  • 22 Ами неподкрепящите смяната

    15 4 Отговор
    Да грабват каска пушка и в Украина.
    Що тревожат европейските народи
    няколко егоистични сребролюбци безумци
    от дрънчащите в кухите им глави сребърници.
    ОСТАВЕТЕ НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА НА СПОКОЙСТВИЕ.
    Така нареченият "елит" като има такива големи мераци
    като ГОЛЯМОТО ИМ ГОВОРЕНЕ и ЗАКАНИ - да отива на фронта.

    Коментиран от #28

    14:37 05.09.2025

  • 23 Възраждане

    6 5 Отговор
    Като свалим Урсула,ще номинираме Пешо !

    14:38 05.09.2025

  • 24 ЕСмет!

    19 3 Отговор
    Това,че вещицата ще остане без метла нас не ни топли. Трябва незабавно да напуснем фашисткия ес!

    14:38 05.09.2025

  • 25 тоя

    14 3 Отговор
    Тая бабичка на никой няма да липсва ...Да си ходи вече , че стана по-противна и от наш зеля .

    14:38 05.09.2025

  • 26 Що си толкова

    8 4 Отговор

    До коментар #19 от "Волгин и разни":

    Тъп, бе?

    Коментиран от #31

    14:38 05.09.2025

  • 27 Мухаа ха!

    17 2 Отговор
    Нещо да ви напомня? Нашите са мини копие на ЕП.Същата" сглобка" ,с тази разлика че там става дума за стотици милиарди.Самите европейци са си виновни.Гласуваха първосигнално, за партии,който са от групата на ЕНП в Европарламента,а те директно, си монтираха за втори мандат Акушерката.Сега ..Олее,лее,как да е махнем? Няма махане евро офф се,нямааа? Ще ви върти около кутрето си,докато и изтече мандата.Обзалагам се отсега: В края на мандата и, ще е монтират в Натю.За да продължи да е недосегаема, заради мега далаверата с фазера.- Далавера почти за трилион зелени хартийки.

    14:39 05.09.2025

  • 28 Взе се решението

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "Ами неподкрепящите смяната":

    Ще отиват в Украйна да гарантират мира. За ужас на Путин.
    Само ние сме в мишата дупка.

    Коментиран от #39

    14:40 05.09.2025

  • 29 Фитка Мисиркова

    6 4 Отговор
    Между "Европейският парламент..." и "Две групи платени с грантаджии-дегенерати в Европейския парламент..." има съществена разлика в смисъла. Това е добре да се поясни за гладкомозъчните пропагандазависими алкаши.

    14:40 05.09.2025

  • 30 Възродит

    3 2 Отговор
    Няма по-голем ерудит от нашия Пепи в Брюксел !

    14:40 05.09.2025

  • 31 Познай

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Що си толкова":

    ако успееш да размърдаш мозъчната молекула.

    14:41 05.09.2025

  • 32 Останалите са пунта Мара

    4 14 Отговор
    Една от най-великите лидерки на нашето време, наред със Зеленски, Макрон, Тръмп, Мерц, Стармър, Мелони.

    Коментиран от #48, #64

    14:41 05.09.2025

  • 33 койн

    10 3 Отговор
    Бабето е вредно за ЕС. От както тя е начело съюза върви стремглаво надолу. Дано час по-скоро я свалят.

    14:42 05.09.2025

  • 34 Боко

    5 2 Отговор
    Урса и кАя ку💩Рвите дърти :
    у панделата или 🪦

    14:43 05.09.2025

  • 35 Путлеристите в ЕП

    6 8 Отговор
    искат да махнат Урсула, заради нейната твърда лцинстзиция в защита на Украйна, на силна европейска военна икономика, против агресора Русия и Путин!

    Но те са малцинство и няма да успеят!
    Също както в българския парламент.

    Коментиран от #46

    14:44 05.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Урсула

    3 7 Отговор
    действа на путлеристите като английска сол- безотказно предизвиква словесна и мозъчна инконтиненция у тях!

    14:45 05.09.2025

  • 38 1111

    9 2 Отговор
    Този вот на недоверие този път трвбва да успее.Урсула е вредна за ЕС. Политиката,която вподи е в ущърб на ЕС. Незабавно трябва да бъде махната като председател,иначе рискуваме ЕС да се разпадне.

    14:45 05.09.2025

  • 39 Боко

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Взе се решението":

    Ти си в изходната дупка на мАма си👌

    14:46 05.09.2025

  • 40 Клоака ООД

    7 2 Отговор
    Закривайте това фекално шоу!

    14:46 05.09.2025

  • 41 Крис

    10 2 Отговор
    Когато и да я махнат все ще е късно.

    14:47 05.09.2025

  • 42 2222

    3 9 Отговор
    След като не успя да убие Урсула в българското небе, Путин активира отново марионетките си в ЕП.

    14:47 05.09.2025

  • 43 Читател

    7 1 Отговор
    Една милиардерка в зелено по време на Ковид пандемията,днес втори мандат е начело на ЕК.За нея европейската прокуратура с гл. прокурор комшийката ни Кьовеши,въобще не важи като институция.Нахална,брутална,тя натика държавата ни в компанията на африканските държави от третия свят.Милионерите по целия свят си приличат. Отвращават ме навлеците, ограбили народа си и продължават да са във властта.

    14:47 05.09.2025

  • 44 Ружа Игнатова

    6 2 Отговор
    Да и отнемат Метлата и правото да лети !

    14:49 05.09.2025

  • 45 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "много":

    Всички ще бъдат изметени до една година .Те просто нямат място в новият свят. И вече при консерваторите ще започнат реформите в ЕС.

    Коментиран от #60

    14:49 05.09.2025

  • 46 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Путлеристите в ЕП":

    Диди я се успокой бе 3топаллав,да не успокоявам с конска коо женна инжекция .

    14:52 05.09.2025

  • 47 Има един лаф-

    5 1 Отговор
    ,,Кой за каквото учил...!"
    Че в тоя дух Урсула да заминава в някоя болница и упражнява професията си на гинеколог!
    Щото до сега направи достатъчно поразии...!

    14:53 05.09.2025

  • 48 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Останалите са пунта Мара":

    Ей провокатор:)

    14:53 05.09.2025

  • 49 Силата на мрака

    6 1 Отговор
    Кой колко ще изкара, Тръмп ще реши.
    Защо ли бащицата преименува Министерството на отбраната в министерство на войната?
    Войната е неизбежна и тя ще реши всичко.
    Тежко ще бъде на оживелите и победителите.
    Самозаблудите на безконтролните безмозъчни псевдовластелини ще унищожат хилядолетия събиран човешки опит.
    Какво тук значи някаква си урсула, като мърсуващите като нея са на власт?!

    14:53 05.09.2025

  • 50 Баш Балък

    4 1 Отговор
    Как само го каза, кукли на конци на Русия искат да ме махнат. А желаещите на чии конци са кукли?!?

    14:57 05.09.2025

  • 51 Какво им е направила

    4 2 Отговор
    Жената
    Тя не е виновна че краката ѝ се криви това просто така се е случило още от рождения и

    14:57 05.09.2025

  • 52 А можеха още в България

    1 1 Отговор
    вот на недоверие да и направят

    14:58 05.09.2025

  • 53 В В.П.

    3 1 Отговор
    Тия кривокрак дявол няма място на чело на ЕСсср ..Това е много тъпо животно .,зависимо и противоречиво..

    15:01 05.09.2025

  • 54 Тома

    5 1 Отговор
    Няма как да стане понеже корумпетата в ЕП.не пускат кокала

    15:02 05.09.2025

  • 55 В В.П.

    4 2 Отговор
    Жена не може да заема такива постове .Много са кухи за тая работа .

    15:03 05.09.2025

  • 56 Дядо Стефи

    2 1 Отговор
    Дядо Стефи дали може да извади вода от на Урсула кладенчето или е пресъхнало завинаги вече ?

    15:03 05.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 В В.П.

    2 1 Отговор
    Дано да а задържат ,докато Путин заличи Озсрайната..! .

    15:04 05.09.2025

  • 59 Абе

    5 2 Отговор
    дали е Урсула или някой друг побъркан глобалист е все тази. Самата организация ЕС е вредна и компрометирана, както и съвършено безполезна.

    15:10 05.09.2025

  • 60 Абе

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    ЕС не може да се реформира. По-скоро следва да се саморазпусне в интерес на европейските народи.

    15:12 05.09.2025

  • 61 Иван

    3 0 Отговор
    Овцата Урсула Фон Дер Лайен е полезна за евреите.

    15:22 05.09.2025

  • 62 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Урдзулата, Коща и другите очилати мощи с опулени дзъркели от ционисткия интернационал вън от ЕС! Тия продажни мекерета и джендъри ще ни вкарат в ТСВ в слугинаж на сатаните.

    15:44 05.09.2025

  • 63 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тая gнус я усетиха каква е":

    Вярно е много гнусна и противна.

    15:45 05.09.2025

  • 64 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Останалите са пунта Мара":

    Добре, че малко разсъждават като теб.

    15:50 05.09.2025

  • 65 тази иска война

    0 0 Отговор
    Тази иска да праща армия от европедераси в украина да се бият срещу Руската армия. Да се маха.

    15:52 05.09.2025

