Европейският парламент обмисля нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Опозиционните групи на Левицата и на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент потвърдиха днес, че подготвят нови вотове на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предава БТА.

Говорители на двете групи уточниха, че засега не е решено кога вотовете да се състоят, ако бъде постигната необходимата предварителна подкрепа.

Говорители на групите от управляващото мнозинство Социалисти и демократи, "Обнови Европа" и Зелените не изразиха подкрепа за евентуален втори вот на недоверие. Те посочиха, че решения по въпроса още не са обсъждани, но предупредиха срещу злоупотребата с процедурите.

Фон дер Лайен оцеля при първия вот на недоверие на 10 юли тази година, внесен от румънски евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти. Тогава в дебата тя заяви, че вносителите на искането разчитат на подкрепа от "враговете ѝ и са кукли на конци на Русия или на някой друг". Първият вот бе свързан със случая с липсващите текстови съобщения между председателя на комисията и представител на Pfizer за доставка на над един милиард дози ваксини по време на пандемията от COVID-19.