Малък самолет се разби на паркинг в предградие на Денвър, загинаха двама ВИДЕО

Двама души загинаха при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на Денвър, предаде Асошиейтед прес, цитирана от dariknews.bg, като се позова на властите.

Вследствие на катастрофата самолетът се е запалил, като има опасност пожарът да обхване намираща се наблизо сграда и дизелови генератори, каза пожарната служба.

Съобщава се, че самолетът се е разбил на паркинга на индустриален офис парк.