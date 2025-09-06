Новини
Малък самолет се разби на паркинг в предградие на Денвър, загинаха двама ВИДЕО

6 Септември, 2025 06:25, обновена 6 Септември, 2025 05:34

Инцидентът е станал пред индустриален офис-парк

Малък самолет се разби на паркинг в предградие на Денвър, загинаха двама ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на Денвър, предаде Асошиейтед прес, цитирана от dariknews.bg, като се позова на властите.

Вследствие на катастрофата самолетът се е запалил, като има опасност пожарът да обхване намираща се наблизо сграда и дизелови генератори, каза пожарната служба.

Съобщава се, че самолетът се е разбил на паркинга на индустриален офис парк.


САЩ
