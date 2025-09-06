Новини
Пожар избухна в бившата централа на Би Би Си в Лондон (ВИДЕО)

6 Септември, 2025 11:25 588 19

Не са ясни причините за възникването на огъня

Пожар избухна в бившата централа на Би Би Си в Лондон (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Близо 100 пожарникари се включиха в гасенето на пожар в бившата централа на британската телевизия Би Би Си в лондонския квартал Уайт Сити, съобщи телевизията, цитирана от аг. Reuters.

Пожарникари от Хамърсмит, Кенсингтън, Северен Кенсингтън и Чисуик, както и от близките пожарни служби са мобилизирани, след като са били повикани за пожар в 9-етажната сграда малко след 03:00 ч. сутринта местно време.

Пожарът е обхванал горните етажи на сградата, горят ресторант, външна настилка и вентилационни въздуховоди, съобщиха от пожарната, като е възможно да са засегнати и неизвестен брой апартаменти.

Причината за пожара се изяснява. Засега няма данни за жертви или ранени. Не е ясен и размерът на нанесените щети.


Великобритания
  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 1 Отговор
    Айде, пак Путин..

    11:27 06.09.2025

  • 2 ЖЕКО

    15 2 Отговор
    ДАНО ДА ИЗГОРИ ЦЯЛАТА ЦЕНТРАЛА , КЪДЕТО СЕ СЪЗДАВАТ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

    11:28 06.09.2025

  • 3 НИКИ ПЪНЧЕВ

    13 2 Отговор
    МНОГО ДОБРА НОВИНА , ДА ГОРЯТ ГАДОВЕЕ

    11:30 06.09.2025

  • 4 минувач

    14 1 Отговор
    Путин ще да е , няма кой друг ...

    11:33 06.09.2025

  • 5 Генералисимус Атанасов

    13 1 Отговор
    Няма никакви съмнения, че това е коварен план на Путин. Трябва да го застреляТЕ като куче, отивайте масово на украинския фронт. Аз бих заминал с голямо желание, но съм много стар, ако бях по-млад ехеееее. Няма да пращам тримата си сина защото те са преминали под дъгата.

    11:36 06.09.2025

  • 6 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Тоя калпазанин путин, не се спря, грабвайте памперсите и тичайте към бункерите

    11:37 06.09.2025

  • 7 Ауу,

    10 0 Отговор
    Путин ?!

    11:41 06.09.2025

  • 8 Сандо

    10 0 Отговор
    ... в централата на лъжата.

    11:46 06.09.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 0 Отговор
    Путин пали Лондонабад!🕌🕌🕌🥳🤣👍

    11:47 06.09.2025

  • 10 Дано да изгори

    6 1 Отговор
    Тоя офис с арабе

    11:50 06.09.2025

  • 11 ШОК

    0 3 Отговор
    Шок и ужас! Синът на най-големият пропагандон на Путин, а именно Салавьов стана гей, за да избегне каквато и да е опасност да бъде пратен на фронта. В мрежата са налични множество снимки, на които той е заел кокетни пози заедно с красивия му приятел, който има също толкова дълга и прелестна коса като неговата. Салавьов крещеше с фалшив патос от телевизионния екран как ще прати и децата си на фронта, но истината се оказа горчива и жалка. Поради фактът, че руските "патриоти" масово преминават на отсрещния бордюр или се самоосакатяват, се прибягва до вноса на всевъзможни екзотични народности, които да попълват путинските фашистки редици.

    Коментиран от #12, #19

    11:59 06.09.2025

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "ШОК":

    Значи синът на Салавьов вече е от вашите!? 💋🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #13, #14

    12:01 06.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ШОК

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    В Москва има най-много гей-клубове на глава от населението. А русийката се ръководи от епилирано джудже на токчета с две кила ботокс в лицето и десетки пластични интервенции. Така че си е от вашите.

    Коментиран от #16, #17, #18

    12:05 06.09.2025

  • 15 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 0 Отговор
    Нека гори бе студено е

    12:09 06.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "ШОК":

    Тия , дето ходите с цървули няма как да не ви прави впечатление, че мъжете с класа носят обувки с лек ток . Токчета носите само тия , дето нямате парички за нормални обуща !

    12:11 06.09.2025

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ШОК":

    Нали точно това ти казвам!Вече е от вашите. 💋🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    12:13 06.09.2025

  • 19 Tи си нискоинтелигетен лъжец

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "ШОК":

    В СВО на украйна участват само професионални военни, които са сключили професионален договор с руската армия. Никакви наборници не се допускат до фрнота. Не знам откъде ги измисляш тези лъжи, Соловьов е на възраст над 60 години и не подлежи на военна мобилизация. Защо сте толкова примитивни манипулатори? ПП Дори не си заслужаваше да си хабя времето с примитив като теб.

    12:15 06.09.2025

Новини по държави:
