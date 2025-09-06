Пожар избухна в бившата централа на Би Би Си в Лондон (ВИДЕО)

Близо 100 пожарникари се включиха в гасенето на пожар в бившата централа на британската телевизия Би Би Си в лондонския квартал Уайт Сити, съобщи телевизията, цитирана от аг. Reuters.
Пожарникари от Хамърсмит, Кенсингтън, Северен Кенсингтън и Чисуик, както и от близките пожарни служби са мобилизирани, след като са били повикани за пожар в 9-етажната сграда малко след 03:00 ч. сутринта местно време.
Пожарът е обхванал горните етажи на сградата, горят ресторант, външна настилка и вентилационни въздуховоди, съобщиха от пожарната, като е възможно да са засегнати и неизвестен брой апартаменти.
Причината за пожара се изяснява. Засега няма данни за жертви или ранени. Не е ясен и размерът на нанесените щети.
