Президентът на ЮАР ще присъства на извънредна среща на върха на БРИКС

Южноафриканският президент Сирил Рамафоса ще присъства на извънредна среща на върха на БРИКС, която ще се проведе чрез видеоконферентна връзка, официалният представител на южноафриканския президент Винсент Магвеня.
„Рамафоса ще участва в срещата на върха на БРИКС на 8 септември, която ще се проведе чрез видеоконферентна връзка“, каза Магвеня. Срещата е инициирана от Бразилия.
Подготовката за извънредната среща на върха е в ход повече от месец. Като част от подготовката са проведени телефонни разговори между лидерите на редица страни от БРИКС. По време на тези преговори са обсъдени ситуацията в световната икономика и възможните последици от тарифната политика на САЩ за нея.
Предишната среща на върха на БРИКС се проведе на 6-7 юли в Рио де Жанейро. Председателстваше я Бразилия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано
на среща на БРИКС
13:39 06.09.2025
2 Олаф +
13:41 06.09.2025
3 Относно путин
Коментиран от #8
13:58 06.09.2025
4 Реалност
България и БРИКС (БВП на глава от населението).
Това са жестоки авторитарни държави с огромно класово разслоение и сегрегация. Крепостни и олигарси в Русия. Селячество и градско население в Китай. Касти в Индия. Фавели с коптори и въоръжени тартори вътре. Бодлива тел и ток около къщите в ЮАР.
Какъвто и икономически успех да демонстрират, такива държави не могат да са пример за нормални общества. Обикновено в дългосрочен план и икономиката им пропада по същите причини.
И запомнете! Обикновено най-кресливите копейки изобщо не уважават рубли, рупии и юани. Тачат само долар и евро. Ако България влезе в БРИКС, ще бъде най-богатата държава.
Bulgaria 17,412.4
Russian Federation 14,889.0
China 13,303.1
Brazil 10,280.3
India 2,696.7
Коментиран от #10
14:01 06.09.2025
5 az СВО Победа80
14:04 06.09.2025
6 Петнадесет
14:05 06.09.2025
7 4хилядници на амбразурата
Браво миленче!
След тези пасквили да очакваме ли вълни от емигрирали копейки към страните от БРИКС ? 🤣
Шегувам се разбира се, може да са много npocти, ама не са толкова лyди. 🤣
Коментиран от #9
14:05 06.09.2025
8 онзи
До коментар #3 от "Относно путин":И по-младите се излагате , но не ви обръщаме внимание . Не си заслужава !
14:07 06.09.2025
9 прошляк ,
До коментар #7 от "4хилядници на амбразурата":Откога се надяваме да тръгнете към Киив , да помагате на зеления , ама - не ! Стоите си по диваните и ръсите мозъци по сайтовете .
Коментиран от #11
14:08 06.09.2025
10 Реалноста е
До коментар #4 от "Реалност":Че нашите копеи си мислят ,че като едно време ще лежат и ще се правят ,че работят и Путин ще им сипе пари за харчене ,еле па другаря Си ,копеи стойте си в Европа ,че ако знаете къв ви чака в БРИКС ,ще изпоскачате под влаковете
14:23 06.09.2025
11 Абалютно
До коментар #9 от "прошляк ,":Точно име си си сложил ,ама май си го копирал,което е още по лошо
14:25 06.09.2025
12 Как
14:26 06.09.2025
13 ЕДГАР КЕЙСИ
14:26 06.09.2025