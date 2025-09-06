Президентът на ЮАР ще присъства на извънредна среща на върха на БРИКС

Южноафриканският президент Сирил Рамафоса ще присъства на извънредна среща на върха на БРИКС, която ще се проведе чрез видеоконферентна връзка, официалният представител на южноафриканския президент Винсент Магвеня.

„Рамафоса ще участва в срещата на върха на БРИКС на 8 септември, която ще се проведе чрез видеоконферентна връзка“, каза Магвеня. Срещата е инициирана от Бразилия.

Подготовката за извънредната среща на върха е в ход повече от месец. Като част от подготовката са проведени телефонни разговори между лидерите на редица страни от БРИКС. По време на тези преговори са обсъдени ситуацията в световната икономика и възможните последици от тарифната политика на САЩ за нея.

Предишната среща на върха на БРИКС се проведе на 6-7 юли в Рио де Жанейро. Председателстваше я Бразилия.